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Девочка без руки и трехлапый котенок нашли друг друга

Маленькая девочка, которой ампутировали руку после того, как врачи обнаружили у нее редкую форму рака, встретила своего нового друга – трехлапого котенка по имени “Док”, которого родители девочки взяли из приюта.

Девочка без руки и трехлапый котенок нашли друг друга
 
Когда ветеринару впервые показали Дока, то врач не думал, что котенок долго проживет.
 
Девочка без руки и трехлапый котенок нашли друг друга
 
“Несколько костей котенка буквально выпирало из лапки. Та была абсолютно безжизненна и причиняла несчастному животному много боли. Первой моей мыслью было как можно быстрее прекратить его мучения” – рассказывает врач.
Девочка без руки и трехлапый котенок нашли друг друга
 
Котенка принесли в приют с уже поврежденной лапкой и сотрудники пытались как-то помочь ему, но все было безуспешно.
 
Девочка без руки и трехлапый котенок нашли друг друга
 
Котенка быстро заметили родители Скарлетт Типтон, которые как раз искали домашнего питомца для своей дочери.
Девочка без руки и трехлапый котенок нашли друг друга
 
Скарлетт потеряла руку в следствии тяжелой формы рака. Когда она родилась, ее рука была чудовищных размеров и никто не знал, с чем это было связано.
Девочка без руки и трехлапый котенок нашли друг друга
 
В десять месяцев Скарлетт сделали операцию и ампутировали руку. Сейчас рак ей уже не угрожает.
Девочка без руки и трехлапый котенок нашли друг друга
 
“Когда мы впервые увидели Дока, то поняли, что он был как будто послан Богом для нашей дочери. Теперь наша девочка знает, что она не одна на свете” – говорят родители девочки.
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