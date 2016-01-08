Девочка без руки и трехлапый котенок нашли друг друга

Маленькая девочка, которой ампутировали руку после того, как врачи обнаружили у нее редкую форму рака, встретила своего нового друга – трехлапого котенка по имени “Док”, которого родители девочки взяли из приюта.

Когда ветеринару впервые показали Дока, то врач не думал, что котенок долго проживет.

“Несколько костей котенка буквально выпирало из лапки. Та была абсолютно безжизненна и причиняла несчастному животному много боли. Первой моей мыслью было как можно быстрее прекратить его мучения” – рассказывает врач.

Котенка принесли в приют с уже поврежденной лапкой и сотрудники пытались как-то помочь ему, но все было безуспешно.

Котенка быстро заметили родители Скарлетт Типтон, которые как раз искали домашнего питомца для своей дочери.

Скарлетт потеряла руку в следствии тяжелой формы рака. Когда она родилась, ее рука была чудовищных размеров и никто не знал, с чем это было связано.

В десять месяцев Скарлетт сделали операцию и ампутировали руку. Сейчас рак ей уже не угрожает.