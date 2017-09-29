Понимает, но не говорит. Когда родителям нужно обратиться к логопеду

Речевых патологий стало больше.

Ребенка надо показывать логопеду в 3, 5, 6 и 7 лет. © / Александр Фирсов / АиФ

Не секрет, что практически в каждом детском саду есть логопедические группы. И количество детей с различными речевыми отклонениями, которые занимаются в этих группах, не уменьшается.

По мнению специалистов-логопедов, если вовремя не обратить внимание на речевые проблемы, то они могут стать необратимыми и исказить развитие личности ребенка.

От двух до пяти

Достаточно часто приходится слышать, как родители говорят про своего маленького ребенка: «Все понимает, но не говорит». Обычно так говорят про детей, которые в общении используют мимику, жесты, так называемые лепетные слова (слова, состоящие из одинаковых слогов – баба, ляля). И если такое речевое поведение характерно для детей первого года жизни, то в 2-3-летнем возрасте такая ситуация – повод для беспокойства.

«Если у ребенка с рождения диагностируется патология, связанная с нарушениями центральной нервной системы, то развитие у него речевых навыков специалист должен наблюдать с самого раннего возраста, – говорит логопед детской поликлиники ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница № 2» Наталья Тышкевич. – В этих случаях логопед определит характер и глубину речевых проблем, будет корректировать речевое развитие, даст рекомендации родителям».

При отсутствии глубоких патологий обязательный осмотр у логопеда ребенок должен проходить в 3, 5, 6 и 7 лет. Конечно, если родителей беспокоит, что ребенок «мало говорит», надо обращаться к специалисту и до 3 лет.

Обратите внимание: в период с 1,5 до 3 лет у ребенка активно формируется словарный запас, появляются двусоставные предложения, он проговаривает свои действия, когда играет.

Важно, чтобы логопед осмотрел ребенка перед тем, как он пойдет в детский сал. Логопед может диагностировать проблемы и, возможно, выяснится, что ребенку нужно идти не в обычный, а в логопедический садик.

Родителям не стоит надеяться на то, что в обычном садике с «говорящими» детьми их ребенок научится правильно говорить, и проблема решится сама собой. Наоборот, именно регулярные занятия со специалистами сформируют у ребенка речевые навыки, необходимые для дальнейшего гармоничного развития.

Особенно эффективна коррекционная помощь в возрасте от 2,5 до 5 лет: в это время идет активное становление речевых функций. В результате можно добиться полной компенсации речевого недоразвития еще до поступления ребенка в школу.

Заикание и компьютер

«Сейчас патологии в речевом развитии у детей наблюдаются гораздо чаще, чем 10-15 лет назад, – говорит Наталья Петровна. – На мой взгляд, это связано с тем, что родители меньше уделяют внимания коммуникации, общению с ребенком.

Например, достаточно часто обращаются с таким нарушением, как заикание. Когда пытаешься понять, в чем причина заикания, то выясняется, что дома маленький ребенок проводит много времени у телевизора или за компьютером.

Визуальная и информационная нагрузка в этом случае настолько велика, что ребенок с его неустойчивой психикой ее не выдерживает. Почему появляется заикание? Речевая функция еще хрупкая, она не сформирована, и, следовательно, деформация психики приводит к деформации речи».

Как ни банально это прозвучит, но для нормального речевого развития детей родители должны с ними как можно больше общаться, причем с младенческого возраста. Общение, совместные игры, чтение вслух – все это развивает речевые навыки, формирует «чистое» произношение звуков.

Важно

Признаки благополучного развития речи у ребенка:

- У ребенка нет никаких неврологических заболеваний

- Ребенок активно общается со знакомыми и родными и стесняется разговаривать с незнакомыми людьми

- Ребенок охотно повторяет за вами все, что слышит

- Ребенок вслушивается в свою речь и старается исправить сам свои ошибки

Признаки неблагополучного развития речи у ребенка:

- У ребенка есть неврологическое заболевание

- Он неохотно повторяет слова и предложения, которые он слышит

- Когда ребенок слышит просьбу «повтори» или «скажи еще раз», то он молчит или уходит, как будто вас не слышит

- Он решает свои проблемы самостоятельно, не обращаясь к вам за помощью

- Ребенку безразлично, понимает его ли кто-то, он говорит на только ему понятном языке.