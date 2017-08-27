Как справиться с детскими капризами? - Гнев - не метод воспитания!

Еще совсем недавно наш сынуля был просто лапочкой. Он тихонечко сидел на полу и перебирал кубики, целовал игрушки и нюхал цветочки. Я уже расслабилась, думала, что все животы, первые зубы и побитые лбы позади и я могу начинать новую жизнь. Но пришел момент, когда сынуля научился ходить, мы отпраздновали первый его день рождения, и новая жизнь действительно началась. Он начал пищать, топать ногами, не слушаться, копаться в грязи, требовать желаемого с таким визгом, что аж уши закладывает. Ну и тому подобное поведение. Начала читать разную литературу как с этим справляться и нашла пару дельных советов. Я не психолог, просто понравились советы.

Во-первых, не думайте, что так будет всю жизнь. Если подойти к этому периоду с юмором и терпением, то очень быстро все члены семьи, в том числе и ребенок, приспособятся к данному периоду и научатся правильно себя вести.

Во-вторых, будьте веселыми и находчивыми. Если ребенок не хочет кушать без причины(не соленое, не горячее, вкусное), придумайте интересную игру за столом или веселую песенку, возможно ему просто скучно сидеть на одном месте. Дайте ему ложку пусть покормит вас или игрушек. Не надо боятся, что он испачкается весь. Да вам будет лишняя работа, но поверьте ваши нервы и нервы ребенка принесут намного больше бед.

Ребенок кричит и пищит, потому что не умеет по-другому выражать свои эмоции. Он как инопланетянин имеет свой язык и другому научится ему очень тяжело. Что касается реакции на крики ребенка, то лучше дать ребенку успокоится самому, а после как он успокоится, спустится на его уровень и смотря в глаза выяснить в чем проблема. Детям намного проще, когда вы с ним на равных общаетесь. Если уже было принято решение, что это нельзя, то это должно быть слово твердое как камень. Иначе, плоды будут пожинаться очень долго. Если что-то забираете у ребенка, предложите что-то взамен или отвлеките на что-то очень интересное. если ребенок повис у вас на ногах и не хочет понимать, что Вы очень заняты, поиграйте с ним 15 минут, он ведь до этого вас целый час не трогал и занимался своими делами). Но если уж Вам необходимо сделать что-то действительно важное здесь и сейчас, то конечно лучше ребенку постараться объяснить, что это важно и чем-нибудь его занять( дать например в коробочке кучу разной дребедени, пусть все повытаскивает, а потом на место положит) Не надо орать вовсю на ребенка. Он все равно не поймет Вас в гневе. Согласна, нервы просто зашкаливают. Лучше сделать паузу, отдышаться и снова в бой. Ребенок будет Вам доверять и не боятся сказать правду в будущем.

Что касается физического воспитания ребенка, то после того как Вы вдоволь "отлупили" своего малыша, посмотрите в зеркало и ответьте себе, не была ли это месть ребенку за предоставленное неудобство. Согласитесь, очень жестокая месть, которая к воспитанию никакого отношения не имеет.

Не нужно боятся избаловать ребенка своей любовью. Ее нужно всячески проявлять. Ребенок, который вырос в любви и спокойствии будет намного уверенней в себе и в своих силах. Будет доверять Вам и людям вокруг, но и тем не менее не позволять себя обижать, т. к. будет знать, что он не "дрянь, бестолочь, тупой, дурак", а "самый любимый, умный и красивый, добрый" человек.