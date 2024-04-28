Не сломаться до экзамена. Как помочь детям справиться с СДВГ

Впереди последние учебные недели, а потом — экзамены. У школьников — это ОГЭ и ЕГЭ, у студентов — сессия. Даже если предстоит просто перейти в следующий класс, это тоже волнительно. От молодых людей и их родителей требуется максимальная концентрация.

Как её добиться, если за окном оживает природа, поют птицы, а долгожданное солнце настойчиво зовёт в парк? Устоять от соблазна нелегко даже здоровым. Ещё труднее в эту пору приходится детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

О том, как не упасть на финишной прямой учебного года, как собраться и успешно подготовиться к испытаниям, мы поговорили с д. м. н., профессором Института здоровья и развития «ДЕЛТА» Лусине Хачатрян.

У каждого свой ритм

Ольга Захарова, aif.ru: — Лусине Грачиковна, что могут сделать родители для своих детей сейчас? Не запирать же их дома с учебниками?

Лусине Хачатрян: — Родителям важно понимать, что у каждого ребёнка свой ритм. Детям, страдающим невнимательностью с гиперактивностью, важно создать для учёбы подходящую обстановку. Необходимо уделить внимание организации рабочего места без лишних предметов, отвлекающих его. Рекомендуется внедрить чёткий распорядок дня, включая перерывы на отдых и прогулки на свежем воздухе. Следует выделить время на «разговор по душам», чтобы узнать о переживаниях, страхах ребёнка и вовремя поддержать и мотивировать его.

Это не каприз

— Когда-то чрезмерную импульсивность и рассеянность детей объясняли «обратной стороной» внезапно нахлынувшей влюблённости. Сейчас считается, что такие симптомы могут быть проявлением СДВГ. Куда в таком случае обращаться?

— Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это не каприз или плохое воспитание, а заболевание, требующее внимания специалистов. Если у ребёнка появились симптомы дефицита внимания и гиперактивного поведения, то стоит обратиться к педиатру или детскому неврологу. Диагностика включает ряд тестов и наблюдений за поведением ребёнка, после чего может быть назначено соответствующее лечение: работа с психологом, включающая методы поведенческой терапии, и медикаментозная коррекция.

— Появились ли в последнее время новые технологии или средства, способные сглаживать эмоциональные всплески и повышать концентрацию внимания?

— В лечении СДВГ у детей используют витаминно-минеральные комплексы, например глютаминовую кислоту, нейрометаболические средства, глицин, и ноотропные препараты. Среди последних появился препарат Проспекта, который может помочь повысить концентрацию внимания, уменьшить проявления гиперактивности. Широко применяются специализированные программы, разработанные для тренировки внимания и других когнитивных функций.

Эти инструменты эффективны в сочетании с традиционными методами лечения: когнитивно-поведенческой терапией и семейным консультированием. Успех в коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности зависит от комплексного подхода, включающего медикаментозное лечение, психолого-педагогическую поддержку и использование современных технологий. И, конечно, родителям следует помнить, что в создании благоприятной атмосферы для гармоничного развития ребёнка не менее важна также роль семьи.