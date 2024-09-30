Поднять иммунитет. Врач рассказала, чем кормить ребенка, чтобы он не болел

Впереди детсад и школа — много контактов с детьми, а значит, повысится риск инфекций. Как кормить ребенка, чтобы поддержать иммунитет? Об этом aif.ru рассказала врач-инфекционист центра общей инфекционной патологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, к. Новости СМИ2 :

Сопротивляемость к инфекционным заболеваниям можно повысить, сформировав ребенку рацион, богатый витаминами А, В и С.

Витамин А необходим для зрения, роста, репродуктивной функции и иммунитета. Он содержится, например, в тыкве, моркови, брокколи, печени, яйцах, сливочном масле.

Витамины группы В нормализуют общий обмен веществ, благотворно сказываются на процессах кроветворения. Ими богаты молочные продукты, крупы, листовые и стручковые овощи, морепродукты.

Витамин С контролирует состояние сосудов, повышает иммунитет, уменьшает проявление симптомов гриппа и простуды. Для получения его из продуктов питания, необходимо есть свежие овощи, фрукты и ягоды, а также листовую капусту.

Также важно, чтобы у ребенка была возможность «правильного» перекуса: для этого можно положить ему с собой фрукт, йогурт, несколько орешков, бутылку воды или морса.