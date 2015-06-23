Укусы насекомых: как оказать первую помощь ребенку

Екатерина Орлова
Комары и мошки
Одно из самых распространенных кусающихся насекомых в наших широтах – это комар. Но в некоторых местах, напротив, комары практически не встречаются, и их с успехом заменяют мошки. Избежать их укусов летом не удается практически никому, поэтому часто мы не придаем особенного значения таким неприятностям.
Взрослые обычно довольно легко переносят последствия контактов с этими насекомыми, но для ребенка зуд на месте укуса весьма мучителен. В результате малыш долго не может уснуть или спит чутко и беспокойно, а кроме того, не контролируя себя во сне, расчесывает зудящее место, тем самым еще сильнее повреждая кожу.
Терпеть неприятные ощущения совсем не обязательно. От них легко избавиться, смазав укушенное место спиртовым раствором календулы или борной кислоты. Если такого препарата рядом не оказалось, можно прибегнуть к подручным средствам – сделать крепкий раствор соды или использовать для смазывания укуса томатный сок.
Если же укусов на теле ребенка оказалось очень много, стоит применить антигистаминный препарат – наружно или внутрь. В случае появления других неприятных симптомов, например, покраснения, повышения температуры, отеков, необходимо обратиться к врачу.
Слепни
Слепни, которых также называют оводами или паутами, распространены на территориях, расположенных вблизи водоемов или лесных массивов. Слепни оставляют заметный след на месте укуса в виде кровоточащей ранки, вокруг которой образуется припухлость и покраснение. Это место обычно довольно сильно болит и чешется.
В момент укуса насекомое впрыскивает в тело человека яд, который распространяется с течением времени. Именно поэтому сразу после контакта со слепнем красное пятнышко на месте укуса яркое и имеет четкие границы, а затем постепенно расплывается и набухает.
Если воспрепятствовать распространению яда, последствия такого укуса можно сделать менее болезненными. После того, как вы промыли ранку водой, обработайте ее дезинфицирующим средством – перекисью водорода или спиртовым раствором. Можно также воспользоваться йодом или зеленкой, но постарайтесь, чтобы лекарство не попало непосредственно на поверхность ранки, а было нанесено вокруг нее.
После дезинфекции успокоить ужаленное место поможет мазь, содержащая декспантенол. Если в вашей аптечке ее не оказалось, используйте ватный тампон или лоскут ткани, смоченный в отваре ромашки или подорожника.
Осы и пчелы
Укусы жалящих насекомых, таких как пчелы и осы, гораздо болезненнее. Если вам или вашему ребенку «повезло» столкнуться с агрессивным насекомым, не стоит паниковать: достаточно правильно оказать первую помощь, чтобы укус не вызвал серьезных последствий.
В первую очередь нужно определить, кто именно покусал пострадавшего – оса или пчела. Дело в том, что пчела при укусе оставляет в ранке жало, которое продолжает выделять яд еще в течение нескольких минут. Если при внимательном осмотре вы заметили орудие укуса, обязательно вытащите его и продезинфицируйте пораженное место.
Если же найти жало в ранке не удалось, скорее всего, вас покусала оса: она не оставляет жало в теле пострадавшего, впрыскивая яд непосредственно в момент укуса. После осмотра и извлечения жала, необходимо по возможности удалить яд насекомого: его можно выдавить или высосать из пораженного места. Затем нужно попытаться снять острую боль и жжение на месте укуса, положив на него ватный тампон или лоскут ткани, смоченной в перекиси водорода, этиловом спирте или растворе нашатыря. Впрочем, можно обойтись льдом или просто промыть ужаленное место водой с мылом.
Однако все эти рекомендации применимы только в том случае, если у пострадавшего нет аллергии на яд ужалившего насекомого. К сожалению, такая реакция встречается достаточно часто. Если после укуса у вас или у ребенка наблюдаются выраженная сыпь, интенсивные и обширные покраснения, зуд – это симптомы аллергии на попавший в организм яд, которые требуют медицинского вмешательства. Необходимо принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.
Если на месте укуса образовался отек, и пострадавший стал дышать с трудом, срочно вызывайте «скорую» или, если вы уверены, что это будет быстрее, сами поезжайте в близлежащую больницу. Такая аллергическая реакция на укус представляет серьезную угрозу жизни и требует срочного медицинского вмешательства.
Клещи
Укус клеща, в отличие от комаров, пчел или ос, практически неощутим, однако имеет куда более опасные последствия. Дело в том, что порядка 3% клещей являются носителями опаснейших вирусов – клещевого энцефалита и боррелиоза, который также известен как болезнь Лайма.
Вирусы вызывают тяжелые поражения мозга и нервной системы, которые могут привести к инвалидности или даже смерти. Поэтому так важно, отправляясь на природу, защитить себя и ребенка от клещей.
Клещ, в отличие от многих других насекомых, не впивается в кожу сразу же после контакта с ней. Оказавшись на теле человека, он порядка двух часов ползает по нему, выбирая место для укуса.
Совет: находясь на природе, необходимо каждые два часа тщательно осматриваться, чтобы своевременно снять опасное насекомое. Если же вы заметили его слишком поздно, и клещ уже впился в кожу пострадавшего, не паникуйте. Сначала нужно аккуратно удалить клеща, при этом не повредив его тело: сделать это можно пинцетом или даже пальцами. Постарайтесь захватить насекомое как можно ближе к голове, а затем поверните его на 180 градусов.
Место укуса нужно обработать йодом или спиртовым раствором: даже если в ранке осталась часть хоботка, он постепенно выйдет самостоятельно. Чтобы убедиться в отсутствии опасности для здоровья пострадавшего, извлеченного клеща нужно отвезти в лабораторию для проверки на наличие вирусов энцефалита и боррелиоза.
Положите насекомое в герметичную тару вместе с некоторым количеством влажной ваты, и доставьте по нужному адресу. Кстати, если вы часто бываете на природе, адреса таких лабораторий лучше узнать заранее.
Свежие комментарии