Укусы насекомых: как оказать первую помощь ребенку

Взрослые обычно довольно легко переносят последствия контактов с этими насекомыми, но для ребенка зуд на месте укуса весьма мучителен. В результате малыш долго не может уснуть или спит чутко и беспокойно, а кроме того, не контролируя себя во сне, расчесывает зудящее место, тем самым еще сильнее повреждая кожу.

Одно из самых распространенных кусающихся насекомых в наших широтах – это комар. Но в некоторых местах, напротив, комары практически не встречаются, и их с успехом заменяют мошки. Избежать их укусов летом не удается практически никому, поэтому часто мы не придаем особенного значения таким неприятностям.

Лето для детей – это не только отдых и веселые приключения, но и множество опасностей. Большинство из них подстерегает ваше чадо на природе. Как обезопасить себя и ребенка от комаров, мошек, слепней и клещей, – читайте в материале Letidor.ru.

Слепни







Слепни, которых также называют оводами или паутами, распространены на территориях, расположенных вблизи водоемов или лесных массивов. Слепни оставляют заметный след на месте укуса в виде кровоточащей ранки, вокруг которой образуется припухлость и покраснение. Это место обычно довольно сильно болит и чешется.



В момент укуса насекомое впрыскивает в тело человека яд, который распространяется с течением времени. Именно поэтому сразу после контакта со слепнем красное пятнышко на месте укуса яркое и имеет четкие границы, а затем постепенно расплывается и набухает.



Если воспрепятствовать распространению яда, последствия такого укуса можно сделать менее болезненными. После того, как вы промыли ранку водой, обработайте ее дезинфицирующим средством – перекисью водорода или спиртовым раствором. Можно также воспользоваться йодом или зеленкой, но постарайтесь, чтобы лекарство не попало непосредственно на поверхность ранки, а было нанесено вокруг нее.



После дезинфекции успокоить ужаленное место поможет мазь, содержащая декспантенол. Если в вашей аптечке ее не оказалось, используйте ватный тампон или лоскут ткани, смоченный в отваре ромашки или подорожника.

Осы и пчелы







Укусы жалящих насекомых, таких как пчелы и осы, гораздо болезненнее. Если вам или вашему ребенку «повезло» столкнуться с агрессивным насекомым, не стоит паниковать: достаточно правильно оказать первую помощь, чтобы укус не вызвал серьезных последствий.



В первую очередь нужно определить, кто именно покусал пострадавшего – оса или пчела. Дело в том, что пчела при укусе оставляет в ранке жало, которое продолжает выделять яд еще в течение нескольких минут. Если при внимательном осмотре вы заметили орудие укуса, обязательно вытащите его и продезинфицируйте пораженное место.



Если же найти жало в ранке не удалось, скорее всего, вас покусала оса: она не оставляет жало в теле пострадавшего, впрыскивая яд непосредственно в момент укуса. После осмотра и извлечения жала, необходимо по возможности удалить яд насекомого: его можно выдавить или высосать из пораженного места. Затем нужно попытаться снять острую боль и жжение на месте укуса, положив на него ватный тампон или лоскут ткани, смоченной в перекиси водорода, этиловом спирте или растворе нашатыря. Впрочем, можно обойтись льдом или просто промыть ужаленное место водой с мылом.



Однако все эти рекомендации применимы только в том случае, если у пострадавшего нет аллергии на яд ужалившего насекомого. К сожалению, такая реакция встречается достаточно часто. Если после укуса у вас или у ребенка наблюдаются выраженная сыпь, интенсивные и обширные покраснения, зуд – это симптомы аллергии на попавший в организм яд, которые требуют медицинского вмешательства. Необходимо принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.



Если на месте укуса образовался отек, и пострадавший стал дышать с трудом, срочно вызывайте «скорую» или, если вы уверены, что это будет быстрее, сами поезжайте в близлежащую больницу. Такая аллергическая реакция на укус представляет серьезную угрозу жизни и требует срочного медицинского вмешательства.

Клещи







Укус клеща, в отличие от комаров, пчел или ос, практически неощутим, однако имеет куда более опасные последствия. Дело в том, что порядка 3% клещей являются носителями опаснейших вирусов – клещевого энцефалита и боррелиоза, который также известен как болезнь Лайма.



Вирусы вызывают тяжелые поражения мозга и нервной системы, которые могут привести к инвалидности или даже смерти. Поэтому так важно, отправляясь на природу, защитить себя и ребенка от клещей.



Клещ, в отличие от многих других насекомых, не впивается в кожу сразу же после контакта с ней. Оказавшись на теле человека, он порядка двух часов ползает по нему, выбирая место для укуса.



Совет: находясь на природе, необходимо каждые два часа тщательно осматриваться, чтобы своевременно снять опасное насекомое. Если же вы заметили его слишком поздно, и клещ уже впился в кожу пострадавшего, не паникуйте. Сначала нужно аккуратно удалить клеща, при этом не повредив его тело: сделать это можно пинцетом или даже пальцами. Постарайтесь захватить насекомое как можно ближе к голове, а затем поверните его на 180 градусов.



Место укуса нужно обработать йодом или спиртовым раствором: даже если в ранке осталась часть хоботка, он постепенно выйдет самостоятельно. Чтобы убедиться в отсутствии опасности для здоровья пострадавшего, извлеченного клеща нужно отвезти в лабораторию для проверки на наличие вирусов энцефалита и боррелиоза.



Положите насекомое в герметичную тару вместе с некоторым количеством влажной ваты, и доставьте по нужному адресу. Кстати, если вы часто бываете на природе, адреса таких лабораторий лучше узнать заранее.