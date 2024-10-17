В зоне риска. Эксперты объяснили, как уберечь детей от опасного вируса

Если попросить людей назвать самые опасные детские инфекции, скорее всего, будут названы корь, свинка, краснуха. А вот про инфекцию, вызванную респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), вспомнят немногие. А зря, ведь на счету РСВ — до 3,5% гибели детей младше 5 лет по всему миру.

Малым и старым

Чем он опасен и как от него защититься, aif.ru рассказали эксперты.

«Респираторно-синцитиальный вирус вызывает инфекции нижних дыхательных путей у детей. Чаще болеют дети до двух лет, для которых это заболевание даже опаснее, чем грипп. Если у детей старше шести лет, подростков и взрослых РСВ-инфекция протекает в виде назофарингита (насморка, простуды), то у малышей до двух лет при инфицировании этим вирусом часто возникают острый бронхиолит и пневмония. У маленьких пациентов РСВ-инфекция в ряде случаев протекает тяжело, требует назначения кислородотерапии, проведения искусственной вентиляции легких, госпитализации, в том числе в отделение реанимации и интенсивной терапии, — говорит педиатр, пульмонолог, заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН им. П. Лумумбы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Овсянников. — Связано это с тем, что у малышей узкие нижние дыхательные пути (бронхи и бронхиолы), а у недоношенных детей — совсем крошечного диаметра».

В основные группы риска тяжелого течения РСВ-инфекции входят дети младше двух лет:

появившиеся на свет раньше срока и с маленьким весом (недоношенные),

страдающие бронхолегочной дисплазией и врожденными пороками сердца.

К дополнительным группам риска можно отнести пациентов с первичным иммунодефицитом, муковисцидозом, синдромом Дауна, нервно-мышечными заболеваниями. Кстати, повышает риск тяжелого течения РСВ-инфекции не только младенческий, но также пожилой и старческий возраст. В связи с возрастным ухудшением дыхательной функции и прочими проблемами у пожилых людей эта инфекция тоже может протекать с опасными осложнениями, тяжелой дыхательной недостаточностью.

Причина астмы и обструктивного бронхита

По словам Овсянникова, заподозрить острый бронхиолит — основное проявление РСВ-инфекции у младенца — можно по частому дыханию ребенка, одышке и свистящим хрипам, которые можно услышать на расстоянии. Может отмечаться посинение (цианоз) кожных покровов. У недоношенных детей в начале заболевания возможны остановки дыхания (апноэ). Такие проявления требуют срочного обращения за медицинской помощью. Острый бронхиолит трудно поддается лечению и часто приводит к дыхательной недостаточности у детей, входящих в группы риска. При этом лекарств, эффективных для борьбы с ним, немного. Основная медицинская помощь включает в себя кислородотерапию и дополнительное введение жидкости, поскольку из-за частого дыхания ребенок может испытывать трудности с питьем и едой.

«Также необходимо помнить, что дети, которые перенесли острый бронхиолит на первом году жизни, имеют существенно повышенный (в среднем в 12 раз), риск развития бронхиальной астмы в будущем. Выше у них и риск развития повторного обструктивного бронхита и свистящего дыхания», — говорит эксперт.

Антитела — это выход

По всем этим причинам, конечно, более актуальной задачей является не лечение, а профилактика данной инфекции. Вакцины против РСВ разрабатываются с 1960-х годов. Но существующая сегодня вакцина от РСВ-инфекции предназначена исключительно для людей шестидесяти лет и старше. А для детей основным способом иммунопрофилактики РСВ-инфекции являются готовые моноклональные антитела, иммунизация которыми позволяет предотвратить развитие тяжелого острого бронхиолита и летальный исход. Детям из перечисленных групп риска в первые шесть месяцев — два года жизни необходима такая иммунопрофилактика. «Пассивная иммунизация проводится препаратом, не являющимся вакциной, он позволяет предотвратить тяжелые последствия РСВ-инфекции, — говорит Овсянников. — Если не защитить детей групп риска от РСВ-инфекции, показатель младенческой смертности может увеличиваться, как и затраты на лечение больных с данной инфекцией. Поэтому важно информировать родителей младенцев о возможностях иммунопрофилактики РСВ-инфекции и расширять ее доступность по всей стране».

Каждый второй — без помощи

При этом, как показало исследование, проведенное одной из медицинских страховых компаний, иммунизацию от РСВ-инфекции не проводят в России в 54% случаев при наличии к этому клинических показаний. К таким выводам пришло исследование, проведенное на основе 3 тыс. независимых экспертиз качества медицинской помощи в больницах 13 регионов России, включая Кемеровскую, Челябинскую, Тюменскую, Омскую, Ростовскую, Тульскую, Тверскую, Брянскую, Новгородскую, а также Мурманскую области, Республику Башкирию, ХМАО-Югру и Краснодарский край. В некоторых больницах иммунизацию не проводили вообще никакому из детей, которые находятся в группе риска. В клинических исследованиях доказано, что пассивная иммунизация готовыми антителами к вирусу уменьшает частоту госпитализаций детей групп риска более чем в 2 раза, а частоту летальных исходов — более, чем в 4 раза..

Тем временем в России только за один лишь год РСВ-инфекцией могут заболевать до 397 тыс. детей в возрасте до 5 лет. В 45 тыс. случаев может требоваться госпитализация, а в 268 случаях инфекция может приводить к смерти детей.

«Проблемы с доступностью иммунопрофилактики возникают главным образом из-за недостаточно выделенных объемов препаратов по договору со страховой компанией и фондом ОМС, а также из-за отсутствия закупки препарата для проведения иммунизации, — говорит эксперт Всероссийского союза страховщиков, доцент Медицинского института непрерывного образования Росбиотех, кандидат медицинских наук Сергей Шкитин. — Если не проводить иммунизацию от РСВ-инфекции, государственной системе ОМС придётся оплачивать более дорогостоящую медицинскую помощь в случае заражения ребенка — как по поводу лечения самой инфекции, так и осложнений, которые могут привести к хроническим заболеваниям дыхательных путей, и лечить которые придется уже пожизненно. Возможность проведения профилактики РСВ-инфекции за счет средств ОМС — это реализация права ребенка на доступную и качественную медицинскую помощь. Однако, как показало наше исследование, профилактика РСВ-инфекции доступна не во всех регионах. В таком случае важно предусмотреть применение финансовых санкций к медицинским учреждениям. С одной стороны, это мотивирует медучреждение соблюдать законодательство. С другой стороны, возврат денег в систему ОМС позволяет компенсировать часть затрат российского здравоохранения на лечение последствий РСВ-инфекции у детей, у которых она возникла на фоне отсутствия иммунизации».