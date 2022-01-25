Как одевать грудничка зимой

Как одевать новорожденного ребенка зимой

Педиатры рекомендуют начинать прогулки с новорожденным уже спустя неделю после возвращения из роддома. Первые прогулки не будут длинными (около 15 минут), но постепенно длительность пребывания ребенка на свежем воздухе можно продлить до 2-3 часов. Все зависит от самочувствия новорожденного и желания мамы. Что же касается переменчивой зимней погоды, то правильно подобранная одежда позволит избежать перегрева или переохлаждения ребенка.

Новорожденный ребенок во время прогулки, как правило, неподвижно спит в коляске. Механизмы терморегуляции детского организма еще не совершенны – ребенок не сможет сам согреться или охладиться посредством дыхания, дрожи или выделения пота, сужения или расширения кровеносных сосудов. Плач – единственный способ сообщить родителям о дискомфорте. Но если ребенок крепко спит? Поэтому папе и маме следует внимательно следить за самочувствием ребенка на прогулке.

Как одевать ребенка зимой в коляску? Удобнее всего – трехслойный комплект одежды:

Первый слой. Подгузник, хлопковая распашонка, ползунки, «царапки», носочки, чепчик; Второй слой. Трикотажный или флисовый комбинезон («человечек») или костюмчик, состоящий из кофточки и штанишек, теплые носочки; Третий слой. Теплый зимний комбинезон или конверт, теплая шапочка, рукавички.

В коляску можно постелить теплую подстилку. В случае резкого похолодания, порывистого ветра, дождя или снега очень выручает дополнительное теплое одеяло.

Как одевать на прогулку полугодовалого ребенка

Чем старше становится ребенок, тем меньше времени он проводит во сне. К полугоду у ребенка остается только два дневных сна. И не всегда ребенок соглашается спать во время интересной прогулки на улице – сидеть в коляске и познавать мир куда интереснее!

При этом полугодовалый ребенок по-прежнему сохраняет неподвижность и может легко замерзнуть. Поэтому одевать его можно также, как одевать месячного ребенка зимой - комплект одежды будет неизменным. Только размер увеличится.

Как одевать годовалого ребенка зимой

Одновременно с первым днем рождения, родители, как правило, празднуют и первые шаги ребенка. Прогулки становятся все активнее, интереснее и насыщеннее событиями. Поэтому зимняя одежда для годовалого ребенка должна быть не только достаточно теплой, непромокаемой, легко чистящейся, но и свободной, не стесняющей движения тела.

Выбирать одежду для годовалого ребенка следует в зависимости от погоды и степени активности (некоторые дети уже резво бегают, а другие по-прежнему предпочитают сидеть в коляске). Помните, что перегрев организма не менее опасен, чем переохлаждение.

Примерный комплект одежды для зимней прогулки годовалого ребенка может быть таким:

Подгузник;

Майка, футболка с коротким рукавом или боди;

Колготки;

Теплый (трикотажный, флисовый) костюм – кофточка и штанишки;

Носочки;

Теплая шапка

Рукавички;

Шарф;

Теплый комбинезон;

Теплая обувь.

Возвращаясь с прогулки, проверяйте, не замерз ли ребенок? Не перегрелся ли? В следующий раз подбирайте одежду в соответствии с погодными условиями (температура, влажность воздуха, ветер, осадки) и индивидуальными особенностями детского организма.