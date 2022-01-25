Как одевать грудничка зимой

Педиатры рекомендуют начинать прогулки с новорожденным уже спустя неделю после возвращения из роддома. Первые прогулки не будут длинными (около 15 минут), но постепенно длительность пребывания ребенка на свежем воздухе можно продлить до 2-3 часов. Все зависит от самочувствия новорожденного и желания мамы. Что же касается переменчивой зимней погоды, то правильно подобранная одежда позволит избежать перегрева или переохлаждения ребенка.
Как одевать новорожденного ребенка зимой
Новорожденный ребенок во время прогулки, как правило, неподвижно спит в коляске. Механизмы терморегуляции детского организма еще не совершенны – ребенок не сможет сам согреться или охладиться посредством дыхания, дрожи или выделения пота, сужения или расширения кровеносных сосудов. Плач – единственный способ сообщить родителям о дискомфорте. Но если ребенок крепко спит? Поэтому папе и маме следует внимательно следить за самочувствием ребенка на прогулке.
Как одевать ребенка зимой в коляску? Удобнее всего – трехслойный комплект одежды:
- Первый слой. Подгузник, хлопковая распашонка, ползунки, «царапки», носочки, чепчик;
- Второй слой. Трикотажный или флисовый комбинезон («человечек») или костюмчик, состоящий из кофточки и штанишек, теплые носочки;
- Третий слой. Теплый зимний комбинезон или конверт, теплая шапочка, рукавички.
В коляску можно постелить теплую подстилку. В случае резкого похолодания, порывистого ветра, дождя или снега очень выручает дополнительное теплое одеяло.
Как одевать на прогулку полугодовалого ребенка
Чем старше становится ребенок, тем меньше времени он проводит во сне. К полугоду у ребенка остается только два дневных сна. И не всегда ребенок соглашается спать во время интересной прогулки на улице – сидеть в коляске и познавать мир куда интереснее!
При этом полугодовалый ребенок по-прежнему сохраняет неподвижность и может легко замерзнуть. Поэтому одевать его можно также, как одевать месячного ребенка зимой - комплект одежды будет неизменным. Только размер увеличится.
Как одевать годовалого ребенка зимой
Одновременно с первым днем рождения, родители, как правило, празднуют и первые шаги ребенка. Прогулки становятся все активнее, интереснее и насыщеннее событиями. Поэтому зимняя одежда для годовалого ребенка должна быть не только достаточно теплой, непромокаемой, легко чистящейся, но и свободной, не стесняющей движения тела.
Выбирать одежду для годовалого ребенка следует в зависимости от погоды и степени активности (некоторые дети уже резво бегают, а другие по-прежнему предпочитают сидеть в коляске). Помните, что перегрев организма не менее опасен, чем переохлаждение.
Примерный комплект одежды для зимней прогулки годовалого ребенка может быть таким:
- Подгузник;
- Майка, футболка с коротким рукавом или боди;
- Колготки;
- Теплый (трикотажный, флисовый) костюм – кофточка и штанишки;
- Носочки;
- Теплая шапка
- Рукавички;
- Шарф;
- Теплый комбинезон;
- Теплая обувь.
Возвращаясь с прогулки, проверяйте, не замерз ли ребенок? Не перегрелся ли? В следующий раз подбирайте одежду в соответствии с погодными условиями (температура, влажность воздуха, ветер, осадки) и индивидуальными особенностями детского организма.
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