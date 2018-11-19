СКОРО В ШКОЛАХ! ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ДЕСТРУКТИВНЫМ МЕТОДИЧКАМ "НАЦИОНАЛЬНОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ"

ИЛИ как Рокфеллер, Карнеги и «Cosmopolitan» спасали семейные ценности России



В 2017 году «Национальная Родительская Ассоциация» (далее – НРА; глава – А.В. Гусев) выиграла тендер Минобра по теме: «Методическое обеспечение взаимодействия общеобразовательных организаций и родительской общественности в рамках урочной и внеурочной деятельности по вопросам формирования и популяризации семейных ценностей» на сумму 6,37 млн. Новости СМИ2 https://zakupki.kontur.ru/0173100003717000333



Рекомендации подготовлены, в ближайшее время их планируют внедрять в образовательную систему РФ.



Анализ рекомендаций шокирует. Под видом защиты семейных ценностей НРА продвигает абсолютно деструктивные установки, нацеленные на переформатирование детей и молодежи в антироссийском духе, на разрушение традиционного института семьи, на утверждение приоритета материальных ценностей, на растление детей.



Методички написаны с применением техник НЛП, с использованием т.н. метода Геббельса «40 на 60». Принцип заключается в создании источника информации, который 60 процентов информации дает в интересах противника, и заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40 процентов использует для эффективной дезинформации. Материалы НРА содержат обилие нейтральных сведений, которые не вызывают вопросов, чем нарабатывается доверие читателя, однако наряду с такой информацией, снимающей критическое восприятие остального текста, вводятся деструктивные установки, способные при распространении эксперимента на всю страну уничтожить основы российской государственности.



Предлагаем всем поучаствовать в обращении к Президенту и Министру образования с требованием запрета на использование методичек НРА в образовательной системе РФ. По возможности копии жалобы стоит направить в адрес ФСБ и Совета безопасности, поскольку внедрение этих методичек непосредственным образом ставит под угрозу безопасность страны. Образец жалобы приложен, адреса для отправки обращения внизу.



Методички НРА очень объемны. Статьи с подробным анализом каждого материала будем публиковать постепенно, поскольку надо знать, как именно враг собирается уничтожать Россию. Сегодня пройдем по минимуму главные семь направлений активности НРА.



1. Внедрение антисемейной идеологии «позитивное (ответственное) родительство».



Ключевая роль в методичках НРА отведена внедрению западного конструкта - «позитивное (ответственное) родительство», которое представляет собой по сути полный запрет воспитательного воздействия родителей на детей и продвигается на основании антисемейных рекомендаций Совета Европы.



Приведем несколько «законов» воспитания детей от НРА (https://nra-russia.ru/pic/news/2018/05/28/01/2-chast-b.pdf, с. 48, 49, 52 и др.):



- «НЕ НАЛАГАЙТЕ ЗАПРЕТОВ. В природе ребенка – дух бунтарства. То, что категорически запрещено, очень хочется попробовать, не забывайте об этом (закон № 4)».



Однако очевидно, что метод запретов – первый и наиболее действенный метод воспитания и социального регулирования поведения, базовый для самосохранения общества.



- «НЕ СТАВЬТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО УСЛОВИЙ».



- «Не лишайте своего ребенка права быть ребенком. Дайте ему возможность побыть озорником и непоседой, бунтарем и шалуном. Период детства весьма скоротечен, а так много нужно успеть попробовать, прежде чем станешь взрослым (Закон № 10)».



- Родителям нельзя использовать такие фразы как: «Прекрати!», «Не смей так говорить!» (это оценивается как «агрессивная форма поведения родителей»).



- «Не морализируйте», иначе ребенок «испытывает чувство вины, а это развивает отрицательную самооценку»; «НЕ СТОИТ НАКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКА» (с. 72 рекомендованнойhttp://knowledge-tree.ru/wp-content/uploads/2017/02/PS_Moya-semya-moya-krepost_fin.pdf)



- любые физические наказания (вне зависимости от уровня аморальности поведения ребенка), по НРА, категорически недопустимы (https://www.nra-russia.ru/pic/news/2018/04/12/01/shkola-budushchih-roditelej-chast-i-dvenadcat-lekcij.pdf, с. 66 и др.).



Запрет на наказания детей, которые не причиняют вреда здоровью ребенка, грубо противоречит праву родителей на воспитание (ст. 38 Конституции) и праву родителя действовать в соответствии со своими убеждениями (ст. 28 Конституции). Стоит напомнить, что борьбу за отмену телесных наказаний детей в Европе организовали педофильские организации (https://regnum.ru/news/polit/2124675.html). Один из видных деятелей Комитета ООН по правам ребенка, который является автором множества рекомендаций в семейной сфере, - П.Ньюэлл, был признан педофилом в суде и отбывает наказание в тюрьме.



Конструкт «позитивное родительство» лишает родителей права использовать любые наказания и запретительные методы, запрещает апеллировать к совести детей, заставляет халатно относиться к любому поведению «маленького бунтаря» (под угрозой вмешательства в «педагогически некомпетентную» семью). Не удивительно, если вследствие внедрения рекомендаций НРА мы получим поколение больших бунтарей, аморальных паршивцев, для которых вседозволенность станет нормой, число школьных расстрелов и публичных непотребств, резко возрастет, а число кровных семей с детьми сильно сократится.



НРА часто ссылается в своих рекомендациях на ДЭЙЛА КАРНЕГИ и других американских психологов, использование которых явно не соответствует цели защиты традиционных для России духовных ценностей.



НРА продвигает также провокационный и аморальный «детский телефон доверия» (ДТД), по которому детей призывают звонить для жалоб на родителей, для получения советов «настоящих экспертов» в любых житейских ситуациях. Сама постановка вопроса явно подрывает авторитет родителей и формирует поколение павликов морозовых.



2. Программирование детей и родителей на приоритет материального перед духовным. Продвижение западной идеологии.



НРА внедряет плотную программу меркантилизации сознания детей под предлогом обучению «финансовой грамотности». Ничтоже сумняшеся, НРА сообщает: «От того, как принято в семье распоряжаться деньгами, зависит её благополучие» (https://nra-russia.ru/pic/news/2018/05/28/01/3-chast-c.pdf с. 51).



Традиционно в России истинные причины благополучия семей находят в духовной сфере. Авторы методички пренебрегают Стратегией национальной безопасности (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 г.), в которой прямо прописан приоритет духовного над материальным (п. 78).



Главное правило, которое предлагает НРА: «ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП– НАЧАТЬ КОПИТЬ СЕЙЧАС! Идеальная схема накопления - это откладывать каждый день то количество рублей, какое сегодня число... У нас еще есть расходы, выбираем программу в вашем телефоне и вносим все траты. Купили хлеб, записали. Даже покупку жевательной резинки вносим. Вы проанализируете, от каких трат можно отказаться… В скором времени Ваша жизнь выйдет на новый уровень. Самое главное - у Вас есть деньги!» (https://www.nra-russia.ru/pic/news/2018/04/12/01/shkola-budushchih-roditelej-chast-i-dvenadcat-lekcij.pdf с. 127).



Источники, рекомендованные НРА, ставят перед детьми такие вопросы: «Как приручить деньги? Как узнать, сколько у нашей семьи денег?», «Как «выращивать» деньги?»; «Опроси своих родных и узнай, …откладывают ли они деньги на исполнение своих желаний? Много ли они уже накопили? Обсуди с родителями финансовые цели вашей семьи», «Cколько времени родителям нужно работать для исполнения твоей мечты?» и т.п.



Приведем пару «полезных» советов детям:



А) «попробуй договориться с родителями о том, что раз в месяц тебе будет выделяться какая-то фиксированная сумма. … Размер этой суммы можно посчитать 3000 рублей в месяц. ... Сумма не важна, важно, что она известна … Второй важный момент, о котором стоит обсудить – родители не станут интересоваться тем, НА ЧТО ТЫ ТРАТИШЬ свои деньги. Копишь, покупаешь еду в буфете, персонажей для компьютерной игры – это ТВОЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО».



Б) Второй дружеский совет детям: «НЕ ДАВАЙ В ДОЛГ. Ты наверняка знаешь поговорку: «Хочешь потерять друга – дай ему в долг».



Согласно методичке НРА учитель должен сообщить детям: «Вокруг очень много соблазнов для траты денег. Поэтому нужно правильно распределять свой бюджет… Нефтяной магнат РОКФЕЛЛЕР С ДЕТСКИХ ЛЕТ ВЕЛ РАСХОДНУЮ КНИЖКУ, которая помогла ему впоследствии стать богатейшим человеком в США».



Так незамысловато русских детей г-н Рокфеллер обучает «традиционным ценностям», только совсем не русским.



Задачи, нацеленные на обучение детей финансовой теме, грамотно продвигают антироссийские настроения. Игра «Здоровая семья» для детей 10 лет (https://nra-russia.ru/pic/news/2018/05/28/01/4-chast-d.pdf): «Задание – выбрать из предложенных вариантов решение в ситуации, когда члену семьи назначили срочное лечение:

1. Не тратить деньги, заняться самолечением (но нет гарантии выздоровления).

2. Положить члена семьи в обычную больницу, где стоимость лечения составит 10000 руб. (вероятность выздоровления – 70 %)…

4. Отправить в санаторий в России, потратив на путевку 85000 руб. (гарантия выздоровления – 90%).

5. Отправить на ЛЕЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ и заплатить 400000 руб. (ГАРАНТИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ –100%)».



Глубоко «патриотический» тур. 10-летний ребенок после подобных тренингов может возненавидеть родину, которая «не гарантирует 100%-ного выздоровления». Видимо, этого и добиваются лоббисты методичек, одобренных Минпросветом. Аналогичные учебники по программам Сороса внедряли ранее на Украине и довели ее до Майдана.



В другом задании по «Супружеским отношениям» дети должны использовать журнал «COSMOPOLITAN» для вырезания героев своей будущей семьи, в третьем для «семейного чтения» рекомендован список литературы, направленный на формирование антироссийского мировоззрения.



3. Лоббирование деструктивной «толерантности», «гендерной» тематики. Лукавое продвижение безбрачия, «чайлдфри».



Немалое число тренингов НРА посвящено внедрению опасной «толерантности», борьбе с «гендерными» стереотипами о роли женщины и мужчины, протаскиванию идеологии бездетности.



Например, в рамках диспута для детей устанавливают правило: «неправильных мнений не бывает» и потом задают вопросы:



«Какие виды брака бывают? В чём их отличие?



КАКОЙ ИЗ ВИДОВ БРАКОВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ДЛЯ ВАС?».



С учетом того, что «неправильных мнений нет», дети вынуждены будут признать, что «семьи» могут быть разными, в т.ч. незарегистрированными сожительствами и, видимо, ЛГБТ.



Методички НРА работают на продвижение бездетности: «В более ВЫГОДНОМ положении находятся домохозяйства, состоящие ИЗ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА»; «Дети в семье, помимо радости, - это еще и серьезные расходы. … появление ребенка приводит к снижению доходов семьи…. каждый последующий ребенок усугубляет и без того тяжелое положение семьи» (с. 132, 136,https://www.nra-russia.ru/pic/news/2018/04/12/01/shkola-budushchih-roditelej-chast-i-dvenadcat-lekcij.pdf).



4. Вовлечение детей в виртуальную реальность.



В методических рекомендациях НРА для детей детского сада предлагаются стихи, в которых компьютер назван «лучшим другом», а Интернет воспевается как прекрасное место для игры и поиска информации. Родителям на случай увлечения детей виртуальным миром дают рекомендацию: «Не стоит настраивать ребёнка против себя, наказывая его или устанавливая для него правила работы за компьютером…», советуют «найти компромисс» (https://nra-russia.ru/pic/news/2018/05/28/01/2-chast-b.pdf С. 66).



5. Растление детей.



Рекламируется курс «На пороге семьи» О.М. Стельниковой: «книга представляет собой учебник для молодых людей, стоящих на пороге полового созревания». Автор книги «готовит молодых людей к серьезному отношению к половым связям... Круг затронутых в книге тем: половые особенности строения организма, …, что такое сексуальное влечение и какие последствия могут быть в случае незащищенного полового акта».



Детьми, «стоящими на пороге полового созревания», являются подростки лет 11-12. Значит, с ними по методичке НРА надо говорить о сексуальном влечении, половых актах и контрацепции? Это - настоящее интеллектуальное растление детей.



В другом рекомендованном НРА источнике о "половом воспитании" сказано так: «Сегодня ПРИЗНАНО, что крайне важно просвещать подростка не только в семье, но и проводить специальное обучение в рамках школьного воспитания… Половое воспитание подростков нужно начинать КАК МОЖНО РАНЬШЕ» (методичка Союза женщин России (глава - Е. Лахова)).

Кем это «признано»? Видимо, «экспертами» подобными педофилу Питеру Ньюэллу – экс-консультанту Комитета ООН по правам ребенка.



6. Псевдопрофилактика алкоголизма.



НРА предлагает программу занятия с формально заявленной целью: «формировать отрицательное отношение к употреблению алкоголя». Приведем несколько цитат о том, как надо «бороться» с алкоголизмом: «Молодой человек может привыкнуть к алкоголю уже через несколько недель злоупотребления им». «Прием трёх бутылок пива ежедневно врачи определяют как «злоупотребление».Для большинства же 14–16-летних подростков это, к сожалению, становится «нормой».



Логичный вывод - две бутылки пива в день не есть злоупотребление, так пить можно (https://nra-russia.ru/pic/news/2018/05/28/01/3-chast-c.pdf с. 42, 43).



7. Продвижение деструктивных НКО.



В методичках НРА рекомендует работать с деструктивными НКО либо пользоваться их материалами. В качестве одного из примеров приведем «Центр антикриминального и антинаркотического просвещения «Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков»»(Московская обл.), который согласно данным НРА, «на протяжении ряда лет реализует Программу духовно-нравственного воспитания для детей…».



Эта НКО связана с «церковью САЕНТОЛОГИИ» – одной из наиболее опасных в мире тоталитарных сект. Еще в 2015 г. Минобр Бурятии сообщал о проведенных в школах региона волонтерами этой НКО пропаганде: «К участию в проведении лекций привлечены члены организации «Церковь саентологии». Центр «Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков» тесно связан с НКО «Криминон» (через главу – Т. Тищенко), которая заявляет на своем сайте, что в «программе используются открытия Л. РОНА ХАББАРДА». Безумные «творения» этого оккультиста, написанные им в наркотическом угаре, в России запрещены. Тем не менее, НКО функционирует и обработала за последние три года более 17 тыс. детей.



НРА действуют по принципу «Хочешь победить врага, воспитай его детей». Не случайно использование НРА в работе деструктивных материалов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и его партнера НКО «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», внедряющих в России ювенальные технологии. Партнером последнего является ЮНИСЕФ (выдворен из РФ в 2013 г). Оба фонда связаны с USAID - Американское агентство по международному развитию (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACR711.pdf). При этом USAID получает из бюджета США финансирование на защиту национальныхинтересов США в других странах (https://www.whitehouse.gov/files/documents/budget_2012.pdf), а в 2012 г. он был выдворен из РФ в 2012 г, однако руками различных НКО продолжает свою работу.



Если мы не хотим потерять нашу страну, рекомендации НРА должны быть запрещены к использованию в образовательной системе.



Пишем в теле письма: «Требуем отозвать в полном объеме и запретить использование в образовательной системе России антисемейные и антигосударственные Методические материалы, подготовленные Общероссийской общественной организацией «Национальная Родительская Ассоциация Социальной Поддержки Семьи и Защиты Семейных Ценностей» во исполнение контракта, заключенного по результатам тендера Министерства образования и науки по теме: «Методическое обеспечение взаимодействия общеобразовательных организаций и родительской общественности в рамках урочной и внеурочной деятельности по вопросам формирования и популяризации семейных ценностей» https://zakupki.kontur.ru/0173100003717000333. Анализ в приложении» и прилагаем образец на сайте: http://дети-петербург.рф/news/?newsid=1371 !!!



Президенту РФ: http://letters.kremlin.ru/

Министру просвещения РФ https://open.edu.gov.ru/letters/

В ФСБ РФ http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm