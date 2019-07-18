Инклюзия в детском саду

совместные игры детей

Думаю, что каждый родитель такого особого малыша, задавался этим вопросом. А иногда, такие вопросы посещают родителей обычных детей, когда в их группе появляется особый ребёнок.

В данной статье, мы будем говорить о детях с неврологическими и психическими проблемами - задержкой психического развития, задержкой психоречевого развития, аутизмом, умственной отсталостью.

занятие специалиста с ребёнком

Для родителей здоровых детей, детский сад - это место, где их дети могут общаться друг с другом, играть, развиваться. Родители детей с такими патологиями развития, думают немного иначе: физическое, речевое и психическое развитие ребёнка, место социальной адаптации, обучение правильной игровой деятельности.

Бесспорно, инклюзивное образование хорошо, когда на многие сотни километров вокруг нет нужных коррекционных учреждений.

инклюзивное образование в России

Подражая друг другу, взрослым - дети развиваются. Если у малыша лёгкая степень патологии, то попадая в группу с обычными детьми, он быстрее адаптируется, приобретёт необходимые навыки в самообслуживании и общении. Только остаётся проблема в приобретении новых знаний, речевого и психического развития.

индивидуальные занятия специальных педагогов с особыми детьми

Группы большие по количеству детей, а таким, особым детям, нужен индивидуальный подход в подаче информации. Как найти время воспитателям на обучение всех детей? Большинство педагогов, воспитателей не готовы (психологически) работать с такими детками, не хватает опыта, знаний. Нужны дополнительные индивидуальные занятия, специальные педагоги.

Дети и их родители, в большинстве своём, не готовы к взаимодействию с ребятами, имеющими подобные проблемы развития. Необходимо просвещать взрослых через средства массовой информации, беседуя индивидуально или на родительском собрании. Объяснять в группе, что есть и такие дети, они хотят общаться, играть с вами.

При раннем диагностировании проблемы, вовремя начатой коррекционной работе, медикаментозном лечении, физиолечении, успешной социальной адаптации, можно справиться с патологией развития. Часть детей может выздороветь к началу школьного образования и в последствии, успешно обучаться.

инклюзивное образование в детском саду

Возможно, ребятам со средними и тяжёлыми формами патологий, лучше учиться в специализированных коррекционных дошкольных учреждениях. Там будет другой подход к ним, специальная обучающая среда, подготовленные коррекционные кадры, маленькие группы. Опять же, если они есть в вашем регионе

небольшие специальные группы для инвалидов в детском саду

Можно отметить, что инклюзивное образование полезно и необходимо для многих детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Все дети разные и проблемы у них могут быть разнообразные. Большинство родителей знают возможности своих детей. Только им решать, где их особые дети могут получить больше пользы.

Эту статью я написала, основываясь на своём опыте. Это моё мнение. А как вы думаете? Может кто-то поделиться своим опытом в комментариях.