Инклюзия в детском саду

Новая система нашего образования - инклюзия. Но, все ли готовы к этому в детском саду: воспитатели, их руководство, родители здоровых детей, родители особых детей, сами дети в группе? И что лучше выбрать родителям детей с ограниченными возможностями здоровья? Специальные коррекционные учреждения или инклюзию в образовательном дошкольном учреждении?
Думаю, что каждый родитель такого особого малыша, задавался этим вопросом. А иногда, такие вопросы посещают родителей обычных детей, когда в их группе появляется особый ребёнок.
В данной статье, мы будем говорить о детях с неврологическими и психическими проблемами - задержкой психического развития, задержкой психоречевого развития, аутизмом, умственной отсталостью.
Для родителей здоровых детей, детский сад - это место, где их дети могут общаться друг с другом, играть, развиваться. Родители детей с такими патологиями развития, думают немного иначе: физическое, речевое и психическое развитие ребёнка, место социальной адаптации, обучение правильной игровой деятельности.
Бесспорно, инклюзивное образование хорошо, когда на многие сотни километров вокруг нет нужных коррекционных учреждений.
Подражая друг другу, взрослым - дети развиваются. Если у малыша лёгкая степень патологии, то попадая в группу с обычными детьми, он быстрее адаптируется, приобретёт необходимые навыки в самообслуживании и общении. Только остаётся проблема в приобретении новых знаний, речевого и психического развития.
Дети и их родители, в большинстве своём, не готовы к взаимодействию с ребятами, имеющими подобные проблемы развития. Необходимо просвещать взрослых через средства массовой информации, беседуя индивидуально или на родительском собрании. Объяснять в группе, что есть и такие дети, они хотят общаться, играть с вами.
При раннем диагностировании проблемы, вовремя начатой коррекционной работе, медикаментозном лечении, физиолечении, успешной социальной адаптации, можно справиться с патологией развития. Часть детей может выздороветь к началу школьного образования и в последствии, успешно обучаться.
Возможно, ребятам со средними и тяжёлыми формами патологий, лучше учиться в специализированных коррекционных дошкольных учреждениях. Там будет другой подход к ним, специальная обучающая среда, подготовленные коррекционные кадры, маленькие группы. Опять же, если они есть в вашем регионе
Можно отметить, что инклюзивное образование полезно и необходимо для многих детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Все дети разные и проблемы у них могут быть разнообразные. Большинство родителей знают возможности своих детей. Только им решать, где их особые дети могут получить больше пользы.
Эту статью я написала, основываясь на своём опыте. Это моё мнение. А как вы думаете? Может кто-то поделиться своим опытом в комментариях.
Свежие комментарии