Печенье "Бананы"с начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

250 г сливочного масла или маргарина

200 г сметаны + 1/3 ч.л соды - погасить

3 стакана муки

Начинка:

200 г творога

200 г сахара

1 чайная ложка ванилина

3 столовые ложки муки

Приготовление: 1. Замесить тесто, разделить на 6-8 шариков и положить в холодильник на 30 минут. 2. Раскатываем овал. Кладем начинку и защипываем концы. 3. Кладем наше печенье на смазанный противень, швом вниз, придаем форму банана, смазываем желтком, либо молоком. 4. Выпекаем при 180 C 20 минут. Остужаем на решетке, посыпаем сахарной пудрой и подаем к чаю.