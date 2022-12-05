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Печенье "Бананы"с начинкой

Ингредиенты:
Для теста:
250 г сливочного масла или маргарина
200 г сметаны + 1/3 ч.л соды - погасить
3 стакана муки
Начинка:
200 г творога
200 г сахара
1 чайная ложка ванилина
3 столовые ложки муки
Приготовление: 1. Замесить тесто, разделить на 6-8 шариков и положить в холодильник на 30 минут. 2. Раскатываем овал. Кладем начинку и защипываем концы. 3. Кладем наше печенье на смазанный противень, швом вниз, придаем форму банана, смазываем желтком, либо молоком. 4. Выпекаем при 180 C 20 минут. Остужаем на решетке, посыпаем сахарной пудрой и подаем к чаю. Печенье "Бананы"с начинкой
Печенье "Бананы"с начинкой
Печенье "Бананы"с начинкой
Печенье "Бананы"с начинкой
Печенье "Бананы"с начинкой
Печенье "Бананы"с начинкой
Печенье "Бананы"с начинкой
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