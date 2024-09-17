Что делать, если ребенок ничего не хочет: 8 советов

«Ребенку ничего не интересно, он не хочет посещать кружки и заниматься спортом» – типичная жалоба современных родителей. Давайте разберемся, почему это происходит, и – главное – что делать.
Многие современные мамы и папы придерживаются двух противоположных позиций. Одни загружают ребенка развивающими занятиями, чтобы поскорее найти и раскрыть его таланты.
Автор проекта «Дети Mail.Ru» побеседовал с Мариной Червяковой – педагогом, тренером по теннису международного уровня с 29-летним опытом работы с детьми и взрослыми. Специалист дает рекомендации, которые помогут родителям не впадать в крайности и сохранить у ребенка здоровую мотивацию на всю жизнь.
Совет No1: Определитесь с целью
«Многие родители сами не знают, чего хотят, и, как правило, это очень вредит ребенку, – говорит Марина Червякова. – Допустим, мальчик занимается теннисом, параллельно ходит на курсы английского, а потом его отдают в крутую школу и везде требуют высоких результатов. Родителей можно понять – они делают большие финансовые вложения, хотят ребенку самого лучшего, но результат обычно бывает противоположным. Ребенок не успевает все сразу, ему не хватает ни моральных, ни физических сил.
Постепенно, от усталости и постоянной гонки он перестает хотеть чего-либо. Этот процесс длительный и незаметный, его очень легко пропустить.
Что делать? К 11-12 годам вам следует хотя бы примерно определиться, по какой стезе пойдет ребенок. Это может быть учеба и в будущем – университет (тогда не нажимаем на спорт). Может быть профессиональный спорт (тогда переводим ребенка в школу попроще) или средний вариант – спортивная стипендия в заграничном ВУЗе. Например, американские университеты охотно приглашают к себе юных спортсменов, предлагая полное обеспечение, если ребенок играет за ВУЗ. Можно попасть на учебу даже в Гарвард, только учите английский язык.
Совет No2: Реально оценивайте способности ребенка
Часто убивает мотивацию занятие, к которому ребенок явно не склонен. Бывает, родители видят дочку балериной, а она высокая, с широкими плечами – ей сам бог велел заниматься плаванием. Там она бы была номер один, а в балете выглядит неуклюже на фоне миниатюрных «дюймовочек». В итоге ребенок начинает стесняться своего тела, думать, что он хуже других.
Что делать? В раннем возрасте советую отдать ребенка на гимнастику или танцы. Это – основа для любого другого вида спорта, осанка, растяжка, баланс. А затем наблюдайте: как ребенок играет во дворе, что он делает – бегает или любит спокойные игры? Какие у него физические и генетические данные? Если самостоятельно это определить не удается, обратитесь к тренеру по спортивной ориентации. Это специалист, который сможет определить, к какому виду спорта у ребенка есть способности. С музыкой, рисованием и другими занятиями – та же история.
Совет No3: Выберите хорошего педагога
Тут и объяснять не нужно – у неподходящего учителя или тренера ребенок быстро потеряет всякое желание заниматься. Подвох кроется в том, что понятие «подходящий» очень размыто и для каждого ребенка различно. Застенчивым детям-интровертам скорее понравится тренер-друг – понимающий, добрый, терпеливый, который лишний раз покажет и объяснит. Активному и непоседливому ребенку может подойти тренер-диктатор – строгий, дисциплинирующий.
Что делать? Посещайте тренировки или уроки. В этом нет ничего зазорного. Смотрите, как ведет себя тренер и как на это реагирует ребенок. Есть ли у них контакт. Но при этом старайтесь не вмешиваться в учебный процесс. Ваша задача – не рассказывать тренеру, как надо тренировать, а понять, воспринимает ли ребенок обучение.
Надо ли говорить, что педагог должен быть профессионалом? Порой определить это сложно, ведь никто не скажет вам о себе плохо. Поэтому смотрите на результаты – кого этот тренер воспитал, в каких соревнованиях и с какими результатами участвуют его ученики.
Совет No4: Избегайте критики
Очень часто приходится наблюдать, что чужих детей родители хвалят, а своих непрестанно критикуют. «Не забил, не добежал, не попал в ноту». А то, что предыдущие полчаса ребенок выполнял задание идеально или как минимум старался, мама не замечает. Как-то мне довелось слышать недовольство родителей, которые ругали ребенка за то, что он боится плавать в море: «Выходит, мы тебя зря полгода в бассейн водили?» Увы, эти родители не учитывают, что в бассейне есть дно, стены и тренер рядом. А на море – открытое пространство и новая обстановка. Ребенок растерялся, а его еще и ругают. Как вы думаете, с радостью ли он теперь будет ходить в бассейн? Та же история и с другими занятиями. От переживаний и от мысли, что «мама смотрит», ребенок ощущает скованность, и это нормально.
Представим, что мальчик забил мяч выше ворот. Плохой тренер раскритикует: «Это никуда не годится!» Хороший отреагирует иначе: «На этот раз не получилось, но в следующий раз обязательно попадешь». И самый лучший тренер скажет: «Ого! Вот это мощный у тебя удар. В следующий раз бей по мячу так и так, и обязательно попадешь». Улавливаете разницу? Не будьте плохими тренерами для своего ребенка.Марина Червяковапедагог, тренер
Совет No5: Измените свое отношение к ошибкам
Наша система образования основана на том, что ошибки – это плохо. За них стыдят, ставят двойки, ругают. Ничего более вредительского придумать невозможно. Недавно ко мне пришел новый ученик. Поначалу он боялся каждого упражнения, с опаской смотрел на меня, а когда не получалось, очень расстраивался. Сразу видно, что в школе ему уже успели привить страх к ошибкам. Тогда я у него спросила: «Послушай, а ты когда-то уже выполнял такое задание? – Нет. – Тогда почему оно должно у тебя получиться?» Постепенно ребенок успокоился и полюбил тренировки.
Что делать? Прежде всего понять, что в процессе обучения ребенок просто обязан ошибаться в 80% случаев. Если он все делает правильно с первого раза, значит, программа для него слишком легкая, и он никак не развивается. Найдите педагога, который придерживается такого же мнения, и сами всегда об этом помните.
Совет No6: Придерживайтесь расписания и режима
Если ребенок с детства привыкнет к определенному ритму жизни, ему не понадобится никакая дополнительная мотивация, чтобы заниматься хобби или спортом. Он просто не будет представлять, что может быть как-то иначе. «В будние дни мы ходим в школу, по вторникам и четвергам – на тренировки, в субботу гостим у бабушки, а в воскресенье рисуем или читаем книги». Когда режима нет, и ребенок понимает, что «сегодня хочу – иду, а завтра – не хочу не иду», его естественным образом одолевает лень.
Что делать: Создать для ребенка соответствующий его возможностям режим. В расписании обязательно оставьте время для отдыха и «ничегонеделанья», но запланированные занятия старайтесь не пропускать.
Совет No7: Создайте комфортные условия для занятий
Сразу поясню, что такое «комфортные условия». Это прежде всего близость к дому. Когда ребенок говорит: «Я не хочу идти на тренировку», то часто он не хочет именно идти – то есть одеваться, трястись в общественном транспорте. Ему бывает неохота отрываться от своих занятий, просмотра мультфильмов, игры на компьютере, каких-то домашних дел, но когда он оказывается в зале, то занимается с удовольствием.
Лучше, если ребенок будет ходить в секцию вместе с друзьями или уже там найдет себе новых.
Поощряйте общение, дружбу, участвуйте в поздравлениях и чаепитиях на день рождения. На праздник пусть ученик сделает тренеру подарок. Совсем недорогой или сделанный своими руками. Все это формирует не только хорошее отношение ребенка с окружающими, но и дает ему дополнительную мотивацию, вовлеченность в то, чем он занимается.
Что делать? К этому совету можно добавить, что родители должны следить за чистотой спортивной формы, помогать ребенку собирать сумку перед занятием. Конечно, все хотят, чтобы ребенок все делал сам, но поверьте, даже семилетнему очень трудно запомнить, что надо взять и полотенце, и воду, и форму, и кроссовки, и много чего еще. Если ребенок что-то забудет, придет в нестиранной с прошлого раза одежде, вряд ли ему будет комфортно на занятии. И главное, не опаздывайте! Придите за 10-15 минут до начала тренировки, пусть ребенок настроится, проникнется атмосферой и отвлечется от того, чем был занят весь день.
Совет No8: Будьте рядом
В заключение хочу напомнить одну очевидную, но важную мысль. Спорт и любые другие занятия изначально выбирают для ребенка родители, и они должны отвечать за свой выбор. Мама с папой не просто «привезли-увезли», они – активные участники учебного процесса. Когда ребенок приходит из школы, вы смотрите его дневник, спрашиваете, что было на уроках. То же самое должно быть и после урока в музыкальной школе или спортивной тренировки. Спросите, что понравилось, что сегодня получилось? Ребенок должен видеть, что вам интересно, чувствовать контакт. И, конечно, всегда держите в уме первоначальную цель: «Для чего вы все это делаете? Что в итоге желаете получить?»
Свежие комментарии