Что делать, если ребенок ничего не хочет: 8 советов

Очень часто приходится наблюдать, что чужих детей родители хвалят, а своих непрестанно критикуют. «Не забил, не добежал, не попал в ноту». А то, что предыдущие полчаса ребенок выполнял задание идеально или как минимум старался, мама не замечает. Как-то мне довелось слышать недовольство родителей, которые ругали ребенка за то, что он боится плавать в море: «Выходит, мы тебя зря полгода в бассейн водили?» Увы, эти родители не учитывают, что в бассейне есть дно, стены и тренер рядом. А на море – открытое пространство и новая обстановка. Ребенок растерялся, а его еще и ругают. Как вы думаете, с радостью ли он теперь будет ходить в бассейн? Та же история и с другими занятиями. От переживаний и от мысли, что «мама смотрит», ребенок ощущает скованность, и это нормально.