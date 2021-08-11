Новая сегрегация непривитых от Минобрнауки: неуколотые студенты изгоняются из общежитий и отправляются на дистант, преподаватели-отказники отстраняются от работы



Процесс уничтожения базовых конституционных прав граждан под предлогом «профилактики распространения коронавирусной инфекции» подходит к своему пику (точка невозврата, вероятно, будет достигнута после думских выборов в сентябре). Вслед за отказом столичных властей и Иркутской области в плановой медицинской помощи невакцинированным, вслед за озвученными планами по обкалыванию экспериментальными коктейлями несовершеннолетних и беременных начинается жесткая дискриминация студентов и преподавателей в вузах. Правовые основания для этого беспредела дают свежие рекомендации от Минобрнауки. Подчеркнем сразу – основания эти писаны вилами по воде с юридической стороны вопроса, но сама тенденция к полной дискриминации непривитых в праве на медпомощь и образование является невиданной дикостью и должна быть сломана нашими общими усилиями.



Обратимся к тексту документа от 29.07.2021 под названием «Рекомендации по осуществлению деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» за подписью замминистра Д.В. Афанасьева. Министр Фальков решил воздержаться от ответственности личной подписи под этим текстом, почему – скоро увидим.

Минобрнауки «внезапно» озаботилось эпидемиологической обстановкой в университетах и требует от вузов пропагандировать и даже премировать уколы среди студентов (!). Какое отношение эпидемиология и рассуждения об эффективности/безопасности вакцинации имеют к ведомству, отвечающему за образовательную политику и развитие науки? Какое право имеют эти госчиновники требовать пропаганды прививок от руководства вузов? Насколько целесообразно и гигиенично колоть студентов прямо в университетах? Действительно ли это является «заботой об их здоровье»? Все это, как мы понимаем, риторические вопросы. Далее рекомендации становятся еще более «веселыми»:Данные положения рекомендаций Минобрнауки полностью противоречат статье 43 Конституции:То есть реализовавшие свое законное право, в соответствии со 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике» и 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», граждане-студенты лишаются, по мнению чиновников министерства, законного права на высшее образование, оно подменяется электронным суррогатом в виде дистанта. Более того, у них возникают проблемы с допуском на территорию вуза, в который они честно поступили, а также в его спортзалы, культурные учреждения и т.д. Это уже откровенная сегрегация и дискриминация непривитых, запрещенная ч.2 ст.19 Конституции. Она звучит следующим образом:Налицо факт – наличие/отсутствие прививки становится у нас тем самым «другим обстоятельством», позволяющим уничтожить это самое равенство и свобод. Уничтожить незаконно, самым произвольным образом, благодаря беспределу чиновников «партии ковида». Особенно поражает циничное отношение властей к студентам, имеющим законный медотвод от прививки. В отличие от сотрудников компаний и прочих работников разных сфер, которых принуждают к вакцинации по всей России и которые могут спокойно работать с медотводом, студент, которого нельзя колоть по мед. показаниям, по мнению чиновников Минобрнауки, должен также сидеть на дистанте – как будто он в чем-то виноват! Это невозможно комментировать цензурной лексикой.А вот какой «рай» (точнее, сохранение прежнего порядка обучения – «старой нормальности») ожидает уколовшихся студентов:И конечно же экзамены сдавать привитые и не привитые теперь будут по-разному. Для последних по полной распахиваются двери биометрического концлагеря и т.н. прокторинга – удаленной сдачи экзаменов с контролем через экран монитора, регистрацией своей биометрии в ЕСИА и ЕБС.В середине мая 2020 г. «Катюша» подробно рассказывала о приказе Минобрнауки о проведении выпускных экзаменов в государственных вузах в режиме «онлайн» с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а также о системе т.н. прокторинга, которую начали активно вводить в университетах по всей стране. А в конце декабря прошлого года Минцифры разработало отдельный приказ о биометрической регистрации и хранении ПД студентов в ЕБС при проведении промежуточной аттестации на 2020/21 учебный год по образовательным программам высшего образования. К счастью, он остался на проектной стадии, однако ничего не мешает цифровизаторам разработать новые НПА. Как видим, профилактика ковида становится перманентным процессом, и теперь «представляющими опасность» для общества совершенно бездоказательно становятся все невакцинированные и считающие себя объективно здоровыми граждане. В ряде университетов – например, в СПбГУ, подобные приказы о биометрическом прокторинге (напрашиваются не самые приятные ассоциации с визитом к проктологу) уже приняты.Минобрнауки ставит серьезный шлагбаум и перед студентами из регионов, приезжающих на обучение в крупные вузы и рассчитывающих на проживание в общежитии – так разрушаются байки о равных возможностях для всех абитуриентов.То есть если вы не уколоты – не получите места в общежитии, а значит, можете попрощаться с мечтой обучения в престижном вузе, к чему вы давно готовились, даже если идеально сдали ЕГЭ. И в самом деле, к чему общежитие непривитым, если для них остается убогий дистант, общение с мертвым алгоритмом вместо живых лекторов – а такое общение можно проводить и в гаджете, сидя в собственной уборной в другом конце страны. Официальные новости о диком падении уровня знаний у перешедших на дистант школьников и студентов в последний год (студенты МГУ, например, в ноябре 2020 г. подали в суд на руководство вуза, охарактеризовав дистант как фактическое самообразование ), как видим, только раззадоривают Минобрнауки.И это еще не все – чиновники от высшего образования намерены крепко взяться на неуколотый преподавательский состав:Установки руководству вузов даны предельно четкие и жесткие – независимо от количества преподавателей с медотводами, надо уколоть не менее 80% штата работников, а отказники будут переведены на дистант/отстранены от работы. Тут важно отметить, что хотя работники сферы образования и входят в перечень профессий, подлежащих «обязательной иммунизации» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825, это не имеет никакого отношения к экспериментальным уколам ковид-вакцинами, не прошедшими три фазы клинических испытаний. В случае со «Спутником», например, эта фаза завершится только 31 декабря 2022 года ( см. скрин и прямую ссылку на реестр лекарственных средств Минздрава ).А значит, в соответствии со статьей 21 Конституции РФ:И не можем не отметить крайний цинизм министра Фалькова, который накануне, 8 августа в интервью на «Эхе Москвы» заявил, что «в России не собираются обязывать студентов проходить вакцинацию от ковида» . Ну да, обязывать не собираются, только собираются дискриминировать, лишить конституционного права на очное традиционное высшее образование, ограничить доступ в здание вуза, лишить права на общежитие и занести биометрию таких студентов в единые базы, принимая у них экзамены удаленно - как будто они учатся на глубокой заочной форме. А так конечно – никакой обязаловки и дискриминации.В завершение – пара слов о позитивных моментах. Во-первых, рекомендации Минобра имеют низший статус в иерархии документов, они не регистрируются в Минюсте и не обязательны к исполнению подведомственными учреждениями. Но составлялись они конечно же не для саботажа руководством вузов, так что студентам и преподавателям предстоит вступать на тропу правовой борьбы, отстаивая свои законные права вплоть до судов. И тут есть все перспективы выиграть дело и отсудить с вузов-беспредельщиков компенсацию за моральный ущерб. Это во-вторых – любые дискриминирующие отказников от вакцинации приказы вузов незаконны, за них руководителям придется отвечать в суде/перед прокуратурой. Образцы заявлений для студентов и преподавателей можно скачать в инструкции ОУЗС ).РИА Катюша