Есть несложные правила русского языка, в которых тем не менее многие путаются. Вместе с экспертом-филологом разберемся, от чего зависит правописание -тся и -ться в глаголах.

Правописание -тся и -ться начинают изучать в четвертом классе.

Употребление на письме мягкого знака часто вызывает вопросы. Новости СМИ2 Еленой Андреевой, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского государственного университета, выясняем все о правописании -тся и -ться в глаголах. В русском языке существует немало правил, связанных с написанием этой буквы. Вместе с, выясняем все о правописаниив глаголах.

Когда в глаголах пишется -тся

На конце глагола пишется -тся без мягкого знака, если он стоит в форме 3-го лица. Определить лицо можно, подставив к глаголу местоимения он, она, оно, они и задав вопрос.

Примеры

1. Он (что делает?) собирается.

2. Она (что делает?) распоряжается. 2. Она (что делает?) распоряжае

3. Они (что делают?) разворачиваются.

Подсказка: если на конце глагола в вопросе нет мягкого знака, значит, его нет и в слове после постфикса -ся (Что делает? Принимается).

Орфограмма есть в глагольных формах как единственного, так и множественного числа, настоящего и будущего времени. В формах прошедшего времени ее нет.

Когда в глаголах пишется -ться

На конце глагола пишется -ться с мягким знаком, если он стоит в инфинитиве (начальной форме) и отвечает на вопросы «Что делать?», «Что сделать?».

Примеры

1. Что делать? Тревожиться.

2. Что делать? Собираться.

3. Что сделать? Поселиться.

4. Что сделать? Устроиться.

Сложный случай: если рядом стоят два глагола с постфиксом -ся, вопрос нужно задать к каждому из них по отдельности. Например: «старается не ошибиться» — «(что делает?) старается (что сделать?) не ошибиться».

Подсказка: если в конце глагола в вопросе стоит мягкий знак, значит, он есть и в слове после постфикса -ся.

Лайфхак: как задать вопрос к слову, чтобы не ошибиться

— Задавая вопрос, следует помнить, что в сложных формах составного глагольного сказуемого могут оказаться рядом два инфинитива: нужно (что делать?) стараться (что делать) учиться, но, увы, не всегда (что делает?) получается, — поясняет наш эксперт Елена Андреева.

Глагол обозначает действие, это всегда отражается в вопросе. Например: «Что делать? Пугаться», «Что делают? Пугаются», «Что сделают? Испугаются».

Чтобы задать вопрос правильно, подставьте к глаголу существительное или местоимение, которое с ним сочетается. Например: «девочка (что делает?) пугается», «птицы (что сделают?) испугаются».

В инфинитиве (начальной форме) к глаголу нужно задать вопрос «Что делать?» или «Что сделать?».

Употребление на письме мягкого знака часто вызывает вопросы. источник: https://ru.freepik.com

В каком классе изучают правописание -тся и -ться в глаголах

Правописание -тся и -ться начинают изучать в четвертом классе. К этому времени дети уже познакомились с грамматическими категориями лица, числа, рода, времени, могут задать правильный вопрос и в зависимости от него поставить или не поставить мягкий знак перед постфиксом -ся.

В более старших классах ученики повторяют это правило, периодически к нему возвращаясь. Если достаточное количество времени на уроках уделено орфограмме, правильное написание автоматизируется и человек не будет допускать ошибки.

Почему в словах с окончаниями -тся и -ться часто допускают ошибки

Все дело в разнице между написанием и звучанием глаголов. Сочетания -тся мы произносим как -цца, но вопреки произношению они так не заканчиваются. Усвоить это непросто: недаром дети до 10—11 лет не изучают такую орфограмму, а в упражнениях, которые им дает педагог или предлагают авторы учебников, глаголов на -тся и -ться практически нет.

Вторая сложность заключается в необходимости решить, нужен ли мягкий знак. Для этого нужно определить грамматическую форму глагола и задать вопрос. Если человек не знает правило, придется действовать наугад, а это чревато ошибками.

Упражнения для тренировки

Предлагаем несколько эффективных упражнений, которые помогут усвоить, как пишутся глаголы, которые оканчиваются -тся и -ться.

Упражнение 1

Спишите текст и вставьте мягкий знак в те глаголы, где это необходимо.

Мальчик просыпает...ся. Откидывает одеяло, спускает ноги на пол, зябко поеживает…ся. За окном начинает разгорат…ся рассвет. Мальчик одевает…ся и вспоминает сон. Во сне его заставляли наряжат…ся в костюм шута, смеят…ся, играть на гитаре, кувыркат…ся и петь. «Приснит…ся же такое!» — подумал мальчик.

Ответ:

Мальчик просыпается. Откидывает одеяло, спускает ноги на пол, зябко поеживается. За окном начинает разгораться рассвет. Мальчик одевается и вспоминает сон. Во сне его заставляли наряжаться в костюм шута, смеяться, играть на гитаре, кувыркаться и петь. «Приснится же такое!» — подумал мальчик.

Упражнение 2

Выберите один лишний глагол в каждой строке. Где нужно, вставьте мягкий знак.

1. Выбират…ся, боят…ся, прячет…ся, смущат…ся.

2. Волчок крутит…ся, снег стелет…ся, солнце поднимает…ся, не надо обижат…ся.

3. Снимат…ся, обнимает…ся, принимат…ся, мят…ся.

Ответы:

1. Выбираться, бояться, прячется, смущаться.

2. Волчок крутится, снег стелется, солнце поднимается, не надо обижаться.

3. Сниматься, обнимается, приниматься, мяться.

Упражнение 3

Найдите глаголы в форме 3-го лица и выпишите их, вставьте пропущенные буквы. Определите род и число.

Оля начала спускат…ся по лестнице. Девочки садят…ся на скамейку в парке и принимают…ся рассматривать открытки. Коля взбирает…ся на дерево и при этом старает…ся не порвать брюки. Нужно регулярно занимат…ся математикой. Цветок распускает…ся утром, когда солнце показывает…ся из-за горизонта.

Ответ:

ться по лестнице. Девочки садятся (3 лицо, мн. ч.) на скамейку в парке и принимаются (3 лицо, мн. ч.) рассматривать открытки. Коля взбирается (3 лицо, ед ч., муж. род) на дерево и при этом старается (3 лицо, ед ч., муж. род) не порвать брюки. Нужно регулярно заниматься распускается (3 лицо, ед ч., муж. род) утром, когда солнце показывается (3 лицо, ед ч., ср. род) из-за горизонта. Оля начала спускапо лестнице. Девочкина скамейку в парке ирассматривать открытки. Коляна дерево и при этомне порвать брюки. Нужно регулярно занима математикой . Цветокутром, когда солнцеиз-за горизонта.

Упражнение 4

Замените словосочетание возвратным глаголом, который оканчивается на -тся или -ться.

Образец: будут испытывать радость — обрадуются.

испытывать боязнь;

будут испытывать голод;

голод; он выражает возмущение;

она выражает восторг;

надевать обувь;

обливать себя водой;

участвовать в съемках.

Ответы: бояться, проголодаются, возмущается, восторгается, обуваться, обливаться, сниматься.

Упражнение 5

Поставьте глаголы в начальную форму, выделите окончание.

Расстаются, поранился, сунулась, разбилось, перекинулись, выражается, качались, возился, таращится, высовывалась, кинется.

Ответы:

Расставаться, пораниться, разбиться, перекинуться, выражаться, качаться, возиться, таращиться, высовываться, кидаться.

Мнение эксперта

— Заметим, что анализируемая орфограмма связана с возвратными глаголами, то есть имеющими постфикс -ся, — рассказывает Елена Андреева. — Когда-то он представлял собой форму винительного падежа возвратного местоимения себя. Само название таких глаголов подсказывает, что действие, обозначаемое ими, «возвращается» к тому, кто его осуществляет, точнее, направлено на него самого.

Эксперт предложила сравнить два примера: нужно умыть (кого?) ребенка и успеть умыться (кому?) самому:

— Произношение финальной части возвратных глаголов в формах инфинитива, настоящего и будущего времени полностью совпадает: я хочу учиться, он уже учится, она научится. Мы слышим звуки ЦЦА, следовательно, буква Ь вовсе не обозначает мягкость согласного. Она выполняет другую функцию, а именно: указывает на грамматическую форму. Значит, пишущий не может надеяться на свой слух, он должен знать правило. В этом случае нужно говорить о дифференцирующих написаниях русской орфографии: они позволяют разграничивать разное грамматическое значение глагольных форм.

В более старших классах ученики повторяют это правило, периодически к нему возвращаясь. источник: freepik.com

Другие популярные правила, в которых часто допускаются ошибки

Мы выяснили, как правильно употреблять -тся и -ться в конце глаголов, от чего зависит написание, почему эта орфограмма вызывает столько сложностей у детей и взрослых. Ниже собрали другие популярные правила, в которых часто ошибаются на письме.

Безударные гласные в корне слов. В русском языке в сильной (ударной) и слабой (безударной) позициях могут слышаться разные звуки. Но на письме они обозначаются одной и той же буквой. Чтобы понять какой, нужно вспомнить однокоренные слова и найти то, где на проблемную букву падает ударение.

Например, провОдка — прОвод.

Непроизносимые согласные в корне. Некоторые согласные исчезают при произношении. Чтобы выяснить, как писать такие слова, нужно подобрать слово с таким же корнем, где звук слышится ясно.

Например, поздно — опоздал.

Написание наречий.

Нужно различать наречия и существительные с предлогом. Чтобы понять, какая часть речи перед вами, задайте вопрос: смотреть (куда?) вдаль, но всматриваться, вглядываться (во что?) в даль. Еще можно попробовать вставить слово по смыслу. Если получается, значит, перед вами существительное с предлогом.

Следует учитывать контекст. Например, в предложениях «Поначалу было трудно», «Поначалу я испугался» использовано наречие, потому что слово отвечает на вопрос «когда?», после ПО никакое слово вставить невозможно. В предложении «По началу фильма я понял, что сюжет будет увлекательным» употреблено существительное с предлогом, так как зададим вопрос: «(понял) по чему?» — по началу, к тому же, можно вставить определение: по захватывающему началу.

Гласные И, Ы после Ц в корнях слов. Практически во всех случаях пишется И, но есть исключения — «цыган», «цыпленок» и др.

Неупотребление мягкого знака между двух согласных после шипящих.

Например, мощный, хищник, помощник.

Удвоенные согласные в словах. Для каждой части речи есть свое правило.