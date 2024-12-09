Правописание -тся и -ться в глаголах

Употребление на письме мягкого знака часто вызывает вопросы.Еленой Андреевой, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского государственного университета, выясняем все о правописании -тся и -ться в глаголах.
Когда в глаголах пишется -тся
На конце глагола пишется -тся без мягкого знака, если он стоит в форме 3-го лица. Определить лицо можно, подставив к глаголу местоимения он, она, оно, они и задав вопрос.
Примеры
1. Он (что делает?) собирается.
3. Они (что делают?) разворачиваются.
Подсказка: если на конце глагола в вопросе нет мягкого знака, значит, его нет и в слове после постфикса -ся (Что делает? Принимается).
Орфограмма есть в глагольных формах как единственного, так и множественного числа, настоящего и будущего времени. В формах прошедшего времени ее нет.
Когда в глаголах пишется -ться
На конце глагола пишется -ться с мягким знаком, если он стоит в инфинитиве (начальной форме) и отвечает на вопросы «Что делать?», «Что сделать?».
Примеры
1. Что делать? Тревожиться.
2. Что делать? Собираться.
3. Что сделать? Поселиться.
4. Что сделать? Устроиться.
Подсказка: если в конце глагола в вопросе стоит мягкий знак, значит, он есть и в слове после постфикса -ся.
Лайфхак: как задать вопрос к слову, чтобы не ошибиться
— Задавая вопрос, следует помнить, что в сложных формах составного глагольного сказуемого могут оказаться рядом два инфинитива: нужно (что делать?) стараться (что делать) учиться, но, увы, не всегда (что делает?) получается, — поясняет наш эксперт Елена Андреева.
Глагол обозначает действие, это всегда отражается в вопросе. Например: «Что делать? Пугаться», «Что делают? Пугаются», «Что сделают? Испугаются».
Чтобы задать вопрос правильно, подставьте к глаголу существительное или местоимение, которое с ним сочетается. Например: «девочка (что делает?) пугается», «птицы (что сделают?) испугаются».
В инфинитиве (начальной форме) к глаголу нужно задать вопрос «Что делать?» или «Что сделать?».
В каком классе изучают правописание -тся и -ться в глаголах
Правописание -тся и -ться начинают изучать в четвертом классе. К этому времени дети уже познакомились с грамматическими категориями лица, числа, рода, времени, могут задать правильный вопрос и в зависимости от него поставить или не поставить мягкий знак перед постфиксом -ся.
В более старших классах ученики повторяют это правило, периодически к нему возвращаясь. Если достаточное количество времени на уроках уделено орфограмме, правильное написание автоматизируется и человек не будет допускать ошибки.
Почему в словах с окончаниями -тся и -ться часто допускают ошибки
Все дело в разнице между написанием и звучанием глаголов. Сочетания -тся мы произносим как -цца, но вопреки произношению они так не заканчиваются. Усвоить это непросто: недаром дети до 10—11 лет не изучают такую орфограмму, а в упражнениях, которые им дает педагог или предлагают авторы учебников, глаголов на -тся и -ться практически нет.
Упражнения для тренировки
Предлагаем несколько эффективных упражнений, которые помогут усвоить, как пишутся глаголы, которые оканчиваются -тся и -ться.
Упражнение 1
Спишите текст и вставьте мягкий знак в те глаголы, где это необходимо.
Мальчик просыпает...ся. Откидывает одеяло, спускает ноги на пол, зябко поеживает…ся. За окном начинает разгорат…ся рассвет. Мальчик одевает…ся и вспоминает сон. Во сне его заставляли наряжат…ся в костюм шута, смеят…ся, играть на гитаре, кувыркат…ся и петь. «Приснит…ся же такое!» — подумал мальчик.
Ответ:
Мальчик просыпается. Откидывает одеяло, спускает ноги на пол, зябко поеживается. За окном начинает разгораться рассвет. Мальчик одевается и вспоминает сон. Во сне его заставляли наряжаться в костюм шута, смеяться, играть на гитаре, кувыркаться и петь. «Приснится же такое!» — подумал мальчик.
Упражнение 2
Выберите один лишний глагол в каждой строке. Где нужно, вставьте мягкий знак.
2. Волчок крутит…ся, снег стелет…ся, солнце поднимает…ся, не надо обижат…ся.
3. Снимат…ся, обнимает…ся, принимат…ся, мят…ся.
Ответы:
1. Выбираться, бояться, прячется, смущаться.
2. Волчок крутится, снег стелется, солнце поднимается, не надо обижаться.
3. Сниматься, обнимается, приниматься, мяться.
Упражнение 3
Найдите глаголы в форме 3-го лица и выпишите их, вставьте пропущенные буквы. Определите род и число.
Оля начала спускат…ся по лестнице. Девочки садят…ся на скамейку в парке и принимают…ся рассматривать открытки. Коля взбирает…ся на дерево и при этом старает…ся не порвать брюки. Нужно регулярно занимат…ся математикой. Цветок распускает…ся утром, когда солнце показывает…ся из-за горизонта.
Ответ:
Упражнение 4
Замените словосочетание возвратным глаголом, который оканчивается на -тся или -ться.
Образец: будут испытывать радость — обрадуются.
- испытывать боязнь;
- будут испытывать голод;
- он выражает возмущение;
- она выражает восторг;
- надевать обувь;
- обливать себя водой;
- участвовать в съемках.
Ответы: бояться, проголодаются, возмущается, восторгается, обуваться, обливаться, сниматься.
Упражнение 5
Поставьте глаголы в начальную форму, выделите окончание.
Ответы:
Расставаться, пораниться, разбиться, перекинуться, выражаться, качаться, возиться, таращиться, высовываться, кидаться.
Мнение эксперта
— Заметим, что анализируемая орфограмма связана с возвратными глаголами, то есть имеющими постфикс -ся, — рассказывает Елена Андреева. — Когда-то он представлял собой форму винительного падежа возвратного местоимения себя. Само название таких глаголов подсказывает, что действие, обозначаемое ими, «возвращается» к тому, кто его осуществляет, точнее, направлено на него самого.
Эксперт предложила сравнить два примера: нужно умыть (кого?) ребенка и успеть умыться (кому?) самому:
— Произношение финальной части возвратных глаголов в формах инфинитива, настоящего и будущего времени полностью совпадает: я хочу учиться, он уже учится, она научится. Мы слышим звуки ЦЦА, следовательно, буква Ь вовсе не обозначает мягкость согласного. Она выполняет другую функцию, а именно: указывает на грамматическую форму. Значит, пишущий не может надеяться на свой слух, он должен знать правило. В этом случае нужно говорить о дифференцирующих написаниях русской орфографии: они позволяют разграничивать разное грамматическое значение глагольных форм.
Другие популярные правила, в которых часто допускаются ошибки
Мы выяснили, как правильно употреблять -тся и -ться в конце глаголов, от чего зависит написание, почему эта орфограмма вызывает столько сложностей у детей и взрослых. Ниже собрали другие популярные правила, в которых часто ошибаются на письме.
- Безударные гласные в корне слов. В русском языке в сильной (ударной) и слабой (безударной) позициях могут слышаться разные звуки. Но на письме они обозначаются одной и той же буквой. Чтобы понять какой, нужно вспомнить однокоренные слова и найти то, где на проблемную букву падает ударение.
- Непроизносимые согласные в корне. Некоторые согласные исчезают при произношении. Чтобы выяснить, как писать такие слова, нужно подобрать слово с таким же корнем, где звук слышится ясно.
Например, поздно — опоздал.
- Написание наречий.
Нужно различать наречия и существительные с предлогом. Чтобы понять, какая часть речи перед вами, задайте вопрос: смотреть (куда?) вдаль, но всматриваться, вглядываться (во что?) в даль. Еще можно попробовать вставить слово по смыслу. Если получается, значит, перед вами существительное с предлогом.
Следует учитывать контекст. Например, в предложениях «Поначалу было трудно», «Поначалу я испугался» использовано наречие, потому что слово отвечает на вопрос «когда?», после ПО никакое слово вставить невозможно. В предложении «По началу фильма я понял, что сюжет будет увлекательным» употреблено существительное с предлогом, так как зададим вопрос: «(понял) по чему?» — по началу, к тому же, можно вставить определение: по захватывающему началу.
- Гласные И, Ы после Ц в корнях слов. Практически во всех случаях пишется И, но есть исключения — «цыган», «цыпленок» и др.
- Неупотребление мягкого знака между двух согласных после шипящих.
Например, мощный, хищник, помощник.
- Удвоенные согласные в словах. Для каждой части речи есть свое правило.
Эксперт: Елена Андреева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского государственного университета
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