Почему любовь к ребенку иногда приходит не сразу

Вот какой крик души опубликовал в популярной соцсети несколько лет назад анонимный молодой папа, только что ставший отцом:
«Мне тяжело. Начну с того, что дочка родилась с некоторыми проблемами со здоровьем, из-за чего ее на несколько недель поместили в отделение интенсивной терапии.
Если честно, меня эта моя бесчувственность очень беспокоит.
Я разочарован в себе из-за того, что не ощущаю прилива счастья и не чувствую привязанности к своему ребенку.
Мне абсолютно все равно, выпишут дочку домой сегодня или через полгода. Я ужасно ругаю себя за это, не знаю, что с этим делать, как это исправить. Или, может быть, то, что со мной происходит — нормально?»
Специалисты считают, что это действительно нормально. Некоторые родители автоматически чувствуют сильную любовь к ребенку немедленно после того, как тот появился на свет, буквально с первого взгляда. А для других чувство неразрывной эмоциональной связи с малышом приходит далеко не сразу. Это иногда довольно длительный и мучительный процесс, над которым необходимо целенаправленно работать.
Особенно медленно этот процесс идет у пап, которые, в отличие от мам, не вынашивают, не рожают и не кормят малыша грудью — а значит, в физиологическом смысле с ребенком не связаны. У мам негативно сказаться на формировании привязанности к ребенку могут долгие, сложные роды и послеродовая депрессия.
Не чувствуя к ребенку всепоглощающей любви, о которой столько говорят, новоиспеченные родители испытывают огромное чувство вины — это и демонстрирует искренний пост отчаявшегося отца. Но паниковать, если вы сразу не ощутили прилив любви к новорожденному, не стоит. В то же время, если ситуация не меняется, необходимо обратиться за квалифицированной психологической помощью, и ничего стыдного в этом нет.
Как помочь себе в формировании привязанности
1. Самый эффективный способ — контакт «кожа к коже». Просто как можно чаще прижимайте к себе голенького малыша, вдыхайте его запах.
2. Контакт «глаза в глаза». Во время кормления грудью или из бутылочки смотрите малышу прямо в глаза — и между вами возникнет эмоциональная связь.
3. Разговаривайте с ребенком. Малыши обожают, когда с ними болтают, и со временем начинают улыбаться в ответ. Устоять против этой улыбки просто невозможно. Рассказывайте ему обо всем — о погоде, о футбольном матче, который вы посмотрели, о том, что планируете приготовить на ужин. Главное, чтобы он слышал ваш голос, и вскоре он начнет на него реагировать.
4. Носите малыша в слинге или рюкзачке. Близкий физический контакт — прекрасный способ начать формирование эмоциональной привязанности.
5. Делайте малышу массаж. Эта практика полезна для ребенка и помогает снять стресс вам обоим.
Что касается автора поста, приведенного выше, то комментаторы в один голос поддержали его, заверили, что его состояние совершенно нормально и скоро пройдет. Просто нужно время.
Один из пользователей, чей сын в свое время тоже попал в отделение по выхаживанию новорожденных, рассказал, что на его эмоциональное состояние тяжело подействовала необходимость каждый день тратить по два часа на дорогу в больницу: «Я так устал, что в какой-то момент меня переполнило чувство, что я могу просто оставить его там и никогда больше не приезжать. Это было так душераздирающе, просто не укладывалось в голове, ведь он был светом моей жизни. Я до сих пор жалею, что испытывал такие чувства».
А вот какие слова поддержки молодому отцу написала одна пользовательница: «Не кляните себя за это.
Рождение ребенка — это как будто в вашей жизни взорвалась бомба и вас контузило. Не волнуйтесь, вы не всегда будете не в себе.
Эти первые шесть недель или около того (даже без проблем со здоровьем!) — это тотальный катастрофический вынос мозга. Это случается у всех. В буквальном смысле все родители чувствуют то же, что и вы. Просто переживите еще несколько недель. И потом совершенно ни с того ни с сего вы почувствуете, что ваши чувства стали более-менее нормальными, вы научитесь взаимодействовать, и все пройдет».
Ну может, и не все родители чувствуют то же, что и молодой папа, о котором идет речь, но очень многие — и это в порядке вещей.
Сам факт того, что вы это в себе замечаете и хотите изменить, уже свидетельствует о том, что вы хороший родитель.
По материалам сайта lifehacker.com
Свежие комментарии