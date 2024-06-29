РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Уважаемые! Пока Верховный Главнокомандующий Не Отдаст Приказ ВКС(!) и Бомбардировочной Авиации(!) - "УНИЧТОЖИТЬ Погра...Упала на дочь и п...
  • Сергей Дудник
    "Анна Арутюнян, психолог-консультант, с­пециалист по детско-родительским отношениям" - у такого "специалиста" свои де...Кто в доме хозяин...
  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...

Почему любовь к ребенку иногда приходит не сразу

И что с этим делать.
источник: Unsplash

Вот какой крик души опубликовал в популярной соцсети несколько лет назад анонимный молодой папа, только что ставший отцом:

«Мне тяжело. Начну с того, что дочка родилась с некоторыми проблемами со здоровьем, из-за чего ее на несколько недель поместили в отделение интенсивной терапии.

Но прогноз хороший,  беспокоиться особо не о чем. С ее мамой, моей женой, все хорошо — и в целом вообще все неплохо. Но мне тяжело из-за моих чувств в отношении дочки. Я на самом деле не испытываю сейчас вообще никаких эмоций: ни счастья по поводу того, что у нас с моей любимой женой родился ребенок и я стал отцом, ни печали или тревоги из-за того, что у ребенка есть осложнения. Когда я смотрю на дочку, для меня это все равно, что смотреть на чистый, белый лист бумаги. Совершенно нейтральное состояние. Никакой разницы нет, смотрю я на своего ребенка или на любого другого ребенка в отделении.

Если честно, меня эта моя бесчувственность очень беспокоит.

Я разочарован в себе из-за того, что не ощущаю прилива счастья и не чувствую привязанности к своему ребенку.

Мне абсолютно все равно, выпишут дочку домой сегодня или через полгода. Я ужасно ругаю себя за это, не знаю, что с этим делать, как это исправить. Или, может быть, то, что со мной происходит — нормально?»

Специалисты считают, что это действительно нормально. Некоторые родители автоматически чувствуют сильную любовь к ребенку немедленно после того, как тот появился на свет, буквально с первого взгляда. А для других чувство неразрывной эмоциональной связи с малышом приходит далеко не сразу. Это иногда довольно длительный и мучительный процесс, над которым необходимо целенаправленно работать.

Особенно медленно этот процесс идет у пап, которые, в отличие от мам, не вынашивают, не рожают и не кормят малыша грудью — а значит, в физиологическом смысле с ребенком не связаны. У мам негативно сказаться на формировании привязанности к ребенку могут долгие, сложные роды и послеродовая депрессия.

Не чувствуя к ребенку всепоглощающей любви, о которой столько говорят, новоиспеченные родители испытывают огромное чувство вины  — это и демонстрирует искренний пост отчаявшегося отца. Но паниковать, если вы сразу не ощутили прилив любви к новорожденному, не стоит. В то же время, если ситуация не меняется, необходимо обратиться за квалифицированной психологической помощью, и ничего стыдного в этом нет.

Как помочь себе в формировании привязанности

1. Самый эффективный способ — контакт «кожа к коже». Просто как можно чаще прижимайте к себе голенького малыша, вдыхайте его запах.

2. Контакт «глаза в глаза». Во время кормления грудью или из бутылочки смотрите малышу прямо в глаза — и между вами возникнет эмоциональная связь.

3. Разговаривайте с ребенком. Малыши обожают, когда с ними болтают, и со временем начинают улыбаться в ответ. Устоять против этой улыбки просто невозможно. Рассказывайте ему обо всем — о погоде, о футбольном матче, который вы посмотрели, о том, что планируете приготовить на ужин. Главное, чтобы он слышал ваш голос, и вскоре он начнет на него реагировать.  

4. Носите малыша в слинге или рюкзачке. Близкий физический контакт — прекрасный способ начать формирование эмоциональной привязанности.

5. Делайте малышу массаж. Эта практика полезна для ребенка и помогает снять стресс вам обоим.

Что касается автора поста, приведенного выше, то комментаторы в один голос поддержали его, заверили, что его состояние совершенно нормально и скоро пройдет. Просто нужно время.

Один из пользователей, чей сын в свое время тоже попал в отделение по выхаживанию новорожденных, рассказал, что на его эмоциональное состояние тяжело подействовала необходимость каждый день тратить по два часа на дорогу в больницу: «Я так устал, что в какой-то момент меня переполнило чувство, что я могу просто оставить его там и никогда больше не приезжать. Это было так душераздирающе, просто не укладывалось в голове, ведь он был светом моей жизни. Я до сих пор жалею, что испытывал такие чувства».

А вот какие слова поддержки молодому отцу написала одна пользовательница: «Не кляните себя за это.

Рождение ребенка — это как будто в вашей жизни взорвалась бомба и вас контузило. Не волнуйтесь, вы не всегда будете не в себе.

Эти первые шесть недель или около того (даже без проблем со здоровьем!) — это тотальный катастрофический вынос мозга. Это случается у всех. В буквальном смысле все родители чувствуют то же, что и вы. Просто переживите еще несколько недель. И потом совершенно ни с того ни с сего вы почувствуете, что ваши чувства стали более-менее нормальными, вы научитесь взаимодействовать, и все пройдет».

Ну может, и не все родители чувствуют то же, что и молодой папа, о котором идет речь, но очень многие — и это в порядке вещей.

Сам факт того, что вы это в себе замечаете и хотите изменить, уже свидетельствует о том, что вы хороший родитель.

По материалам сайта lifehacker.com

 

Ссылка на первоисточник
дети

Картина дня

наверх