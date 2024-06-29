Почему любовь к ребенку иногда приходит не сразу

«Мне тяжело. Начну с того, что дочка родилась с некоторыми проблемами со здоровьем, из-за чего ее на несколько недель поместили в отделение интенсивной терапии.

Но прогноз хороший, беспокоиться особо не о чем. С ее мамой, моей женой, все хорошо — и в целом вообще все неплохо. Но мне тяжело из-за моих чувств в отношении дочки. Я на самом деле не испытываю сейчас вообще никаких эмоций: ни счастья по поводу того, что у нас с моей любимой женой родился ребенок и я стал отцом, ни печали или тревоги из-за того, что у ребенка есть осложнения. Когда я смотрю на дочку, для меня это все равно, что смотреть на чистый, белый лист бумаги. Совершенно нейтральное состояние. Никакой разницы нет, смотрю я на своего ребенка или на любого другого ребенка в отделении.