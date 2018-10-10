Ошибана — живопись цветами
Ошибана — это древнее искусство живописи без использования красок, аппликация высушенными растениями.
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Ошибана — это древнее искусство живописи без использования красок, аппликация высушенными растениями.
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