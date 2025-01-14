10 зимних занятий на свежем воздухе для дошкольников

Если вы работаете в детском саду, вы знаете, что дети должны чередовать занятия в классе и на свежем воздухе. Детям нужно двигаться и проявлять активность даже в зимнее время. И хотя зимние прогулки не могут быть такими долгими и разнообразными, как в другое время года, все же они могут принести детям большую пользу.

Во время таких прогулок дети могут задавать вопросы, которые бы не задали в теплое время года (например: «Куда деваются птицы и животные зимой?», «Из чего сделан снег» и т. д.). Вы можете рассказать детям много познавательных фактов об окружающей природе – и для этого вам достаточно просто выйти с ними на улицу.

Если вы планируете прогулки с детьми на улице, заранее предупредите об этом родителей. Дети должны быть одеты соответственно погоде. Попросите родителей дать детям запасные варежки и шапку на случай, если ребенок испачкается.

Когда вы будете готовы к зимним прогулкам на свежем воздухе, вы можете попробовать занятия, которые, несомненно, понравятся детям.

1. Наблюдайте за хвойными деревьями

Зимой особенно заметны хвойные деревья. Наблюдение за ними поможет детям больше узнать об окружающей среде. Если рядом со школой, детским садом растут сосны или ели, вы можете совершить прогулку возле них. Предложите детям следующие занятия:

ищите шишки на земле и на деревьях;

ищите кормушки для птиц на лиственных деревьях;

станьте под сосной или елью и посмотрите вверх сквозь ветви. Пусть дети расскажут, что они видят. В свою очередь, вы расскажите детям о том, что хвойные деревья защищают от непогоды;

расскажите детям о том, что возраст сосны или ели можно определить по количеству мутовок (ярусов веток, расположенных кольцами). Предложите детям определить возраст дерева.

2. Выберите дерево

Совершите прогулку в ближайший парк. Предложите детям выбрать дерево, которое им нравится, и понаблюдать за ним. Предложите поразмышлять над такими вопросами:

В чем выбранное дерево похоже на окружающие деревья и в чем отличается от них?

Как это дерево помогает окружающей среде?

Это дерево живое? Как ребенок это узнал?

Предложите детям записать признаки того, как по внешнему виду дерева узнать, что наступила зима. Это могут быть голые ветви, следы животных на снегу возле дерева, кормушки на ветвях и т. д.

3. Выдувайте мыльные пузыри

Пускание мыльных пузырей – это не только летнее занятие. Возьмите на прогулку мыльный раствор. Предложите детям пускать пузыри и наблюдать, как они кристаллизуются на морозе. Понаблюдайте, как пузыри, долетая до земли, не лопаются, а катятся по асфальту. Предложите детям прикоснуться к пузырям и описать, что они при этом чувствуют. В конце концов мыльный раствор замерзнет, и дети смогут наблюдать, как на поверхности появятся кристаллы. После этого расскажите детям о том, как жидкости замерзают при низкой температуре. После этого возвращайтесь в помещение, чтобы не замерзнуть.

Помните, что этот эксперимент можно провести только при температуре ниже нуля. Мыльный раствор перед выходом на улицу лучше охладить.

4. Проведите эксперимент с водой и снегом

Раздайте каждому ребенку по три чашки и вынесите их на улицу, чтобы наполнить их снегом. Затем вернитесь в помещение. Долейте в первую чашку с снегом немного горячей воды, во вторую – немного воды комнатной температуры и в третью – немного холодной воды. Попросите детей сравнить, что стало со снегом в каждой чашке.

Этот забавный научный эксперимент продемонстрирует детям, как и при какой температуре тает снег. В начале эксперимента спросите у детей, что они знают о снеге и что, по их мнению, произойдет, если добавить в снег воду. Снег растает или останется таким же, как и раньше?

5. Сделайте кормушку для птиц

Расскажите детям о птицах, которые не улетают на зиму в теплые края. Чтобы ваш рассказ был наглядным, сделайте вместе с детьми кормушку для птиц. Кормушку можно сделать из обыкновенных шишек.

Возьмите шишку и обвяжите вокруг нее веревку. Затем смешайте арахисовое масло с кукурузной мукой и овсяными хлопьями. Ложкой или пальцами нанесите эту смесь на шишку. Наконец, насыпьте на тарелку разных семян и обваляйте в них шишку, чтобы покрыть всю поверхность.

Повесьте кормушку на дерево и наблюдайте за птицами и белками, которые будут приходить к кормушке. Предложите детям записывать виды птиц, которых они увидят, и сравнить с теми, которых они обычно видят летом.

6. Окружающие звуки

Эта игра научит детей обращать внимание на звуки зимней природы. Дайте каждому ребенку разрезанную пополам картонную тарелку. На одной половине дети должны написать «Природа», а на другой – «Люди и машины». Во время прогулки на первой половине дети должны изобразить звуки природы: хруст снега, метель, бег животных по снегу и т. д. На второй половине дети изображают звуки снегоуборочной машины или двигателя автомобиля, голоса людей и т. д.

Когда вы вернетесь в помещение, попросите детей поделиться тем, что они услышали. Запишите на доске все звуки, которые назовут дети.

7. Следы животных

На несколько часов станьте следопытами и отправляйтесь на поиски следов животных. Поиск ответа на вопрос: «Чьи это следы?» может оказаться чрезвычайно интересным для детей. Эта игра хорошо развивает наблюдательность.

Во время игры вы можете дать детям подсказки:

Отпечатки следов. Есть ли у животного когти? Сколько их?

Следы перьев. Если рядом со следами лап есть еще и выпавшие перья, это может стать хорошей подсказкой.

Походка. Животное шло или бежало? Постановка лап параллельная или диагональная?

Помет. Это может вызвать у детей смех, но это также указывает на то, что здесь недавно было животное.

Следы когтей на коре деревьев. Подобные знаки могут также указывать на то, что здесь было животное.

8. Создайте аппликацию из природных материалов

Даже если зимой не растут яркие цветы, это не значит, что нельзя создать аппликацию. Во время прогулки предложите детям собрать все, что они захотят использовать в аппликации. Это могут быть листья, ветки или даже камни. Возьмите цветные карандаши и нарисуйте дерево или животных, которых можно встретить зимой. Добавьте к рисунку природные материалы. Рядом с рисунком напишите свои наблюдения. Насколько большое животное, изображенное на рисунке? На кого или на что оно похоже?

Вы можете взять на прогулку фотоаппарат и сфотографировать места, которые вы исследовали, и другие объекты, которые дети могли пропустить. Когда вы вернетесь в помещение, обсудите с детьми то, что им больше всего запомнилось во время прогулки.

9. В поисках цветов

Хотя зимой практически вся природа окрашена в белый цвет, все же можно найти большое количество красочных объектов. Выдайте каждому ребенку лист бумаги, поделенный на два столбца. В левом столбце написано название цвета, в правом ребенок должен нарисовать предметы, соответствующие этому цвету. При творческом подходе дети могут отыскать много подходящих предметов зимой.

10. Охота за сокровищами

Эта игра всегда приносит детям много удовольствия. Перед выходом на улицу составьте для детей список предметов, которые им нужно будет найти. Это могут быть шишки, камни, ветки и т. д. Выдайте детям список и корзину и скажите, что во время прогулки они должны собрать как можно больше предметов из списка.

Вы можете добавить в список такие пункты, которые включат воображение детей, например «что-то красное» или «что-то гладкое». Также можно добавить звуки («Услышьте пение птиц») запахи («Ощутите запах хвои») и ощущение («Почувствуйте, как снежинка тает на лице»). Эта игра – отличный способ для детей проявить физическую активность и наблюдательность.