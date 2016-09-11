Культурная экспансия России: американцы увидят «Смешариков»

Сегодня, 6 сентября, СМИ сообщили, что американской компанией Shout! Factory были приобретены права на прокат в США двух мультфильмов франшизы «Смешарики».

Сообщается, что в прокат в США они выйдут под называнием Kikoriki.

Сделкой предусмотрено приобретение прав на показ по телевизору, в кинотеатрах и интернете двух мультфильмов – «Смешарики. Начало» и «Легенда о золотом драконе».

Как отметил вице-президент компании The Hollywood Reporter Джордан Филдз, мир Kikoriki любят все. Все сценарии мультфильмов, созданные ветеранами анимации Голливуда, очень яркие и насыщены действием, а их чувство юмора ориентировано на аудиторию США.

Заметим, что современные мультфильмы российского производства продолжают завоевывать иностранную аудиторию. Ранее стало известно, что мультсериал «Маша и Медведь» стал мировым феноменом, завоевав огромную популярность среди аудитории во всех странах мира. Заметим, что российский мультсериал был переведен на 25 языков и его видели уже в 100 странах мира.

Кроме этого, сериал находится в топ-5 наиболее популярных проектов портала YouTube в рейтинге Tubefilter по приросту ежемесячной аудитории в декабре 2015 года.

Заметим, что утром 23 февраля 2016 года на YouTube была выложена новая серия мультсериала «Маша и Медведь». В течение 48 часов ее посмотрели 9 миллионов пользователей со всей планеты. Серией был установлен рекорд: за одни сутки она набрала свыше 3 миллиона просмотров пользователей.

По материалам RT

Фото РИА Новости

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