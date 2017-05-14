Куриные голени в слоеном тесте

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Достать из верхнего отделения упаковки специальный пакет для запекания и зажим. Удалить стикер с пакета и развернуть пакет. Положить куриные ножки в пакет для запекания, добавить содержимое нижней части упаковки – смесь для приготовления курицы. Закрепить пакет зажимом в 6-8 см от края пакета и аккуратно распределить смесь внутри. Избегать резких движений и встряски пакета. Поместить пакет в форму для запекания так, чтобы хвостик от пакета был снаружи. Запекать на нижнем уровне предварительно разогретой до 200°С духовки в режиме «верхний и нижний нагрев» около 40-50 минут (не использовать режим "гриль"). Не допускать соприкосновения пакета с нагревательными элементами!