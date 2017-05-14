Куриные голени в слоеном тесте

Категория рецептов: Мясо
Время приготовления: 1 час 20 минут
Аппетитная куриная ножка, вкуснейшая начинка, нежное тесто – детки будут довольны!
Подготовить ингредиенты.
Достать из верхнего отделения упаковки специальный пакет для запекания и зажим. Удалить стикер с пакета и развернуть пакет. Положить куриные ножки в пакет для запекания, добавить содержимое нижней части упаковки – смесь для приготовления курицы. Закрепить пакет зажимом в 6-8 см от края пакета и аккуратно распределить смесь внутри. Избегать резких движений и встряски пакета. Поместить пакет в форму для запекания так, чтобы хвостик от пакета был снаружи. Запекать на нижнем уровне предварительно разогретой до 200°С духовки в режиме «верхний и нижний нагрев» около 40-50 минут (не использовать режим "гриль"). Не допускать соприкосновения пакета с нагревательными элементами!
Почистить картошку, посолить и поставить варить. Пока варится картошка, почистить и нарезать лук и шампиньоны.
Обжарить лук и грибы на сковороде с растительным маслом.
Из отваренного картофеля сделать пюре, добавив по вкусу соль, молоко и сливочное масло (при желании).
Добавить в пюре обжаренные с луком грибы, перемешать.
Слоеное тесто разрезать на квадратики, примерно 10х10 см. Каждый раскатать.
В центр квадрата из теста выложить по 1-2 столовой ложке начинки и сверху поставить куриную ножку.
Залепить тесто со всех концов и подвязать ниточкой (цветной).
Выложить ножки на противень, застеленный фольгой и смазанный маслом. Убрать в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.
Готово! Приятного аппетита!
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