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Куриные голени в слоеном тесте

Категория рецептов: Мясо

Рекомендуется детям: от 3 лет
Время приготовления: 1 час 20 минут
Куриные голени в слоеном тесте
Ингредиенты
тесто слоеное
500 грамм
картофель
6 штук
шампиньоны
4-6 штук
лук репчатый
1 штука
молоко
100 мл
соль, перец - по вкусу
0,5 грамма
Процесс приготовления
1

Аппетитная куриная ножка, вкуснейшая начинка, нежное тесто – детки будут довольны!


Подготовить ингредиенты.

Куриные голени в слоеном тесте
2

Достать из верхнего отделения упаковки специальный пакет для запекания и зажим. Удалить стикер с пакета и развернуть пакет. Положить куриные ножки в пакет для запекания, добавить содержимое нижней части упаковкиКуриные голени в слоеном тестеКуриные голени в слоеном тесте – смесь для приготовления курицы. Закрепить пакет зажимом в 6-8 см от края пакета и аккуратно распределить смесь внутри. Избегать резких движений и встряски пакета. Поместить пакет в форму для запекания так, чтобы хвостик от пакета был снаружи. Запекать на нижнем уровне предварительно разогретой до 200°С духовки в режиме «верхний и нижний нагрев» около 40-50 минут (не использовать режим "гриль"). Не допускать соприкосновения пакета с нагревательными элементами!

Куриные голени в слоеном тесте
3

Почистить картошку, посолить и поставить варить. Пока варится картошка, почистить и нарезать лук и шампиньоны.

Куриные голени в слоеном тесте
4

Обжарить лук и грибы на сковороде с растительным маслом.

Куриные голени в слоеном тесте
5

Из отваренного картофеля сделать пюре, добавив по вкусу соль, молоко и сливочное масло (при желании).

Куриные голени в слоеном тесте
6

Добавить в пюре обжаренные с луком грибы, перемешать.

Куриные голени в слоеном тесте
7

Слоеное тесто разрезать на квадратики, примерно 10х10 см. Каждый раскатать.

Куриные голени в слоеном тесте
8

В центр квадрата из теста выложить по 1-2 столовой ложке начинки и сверху поставить куриную ножку.

Куриные голени в слоеном тесте
9

Залепить тесто со всех концов и подвязать ниточкой (цветной).

Куриные голени в слоеном тесте
10

Выложить ножки на противень, застеленный фольгой и смазанный маслом. Убрать в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.

Куриные голени в слоеном тесте
11

Готово! Приятного аппетита!

Куриные голени в слоеном тесте

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вкусно

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