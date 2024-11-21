Как подготовить ребенка к новой школе

Постепенно веселые дни лета подходят к концу, и большинство детей начинают радостно предвкушать возвращение в школу. Если же ваш ребенок в новом учебном году пойдет учиться в новую школу, помимо приятных эмоций он может испытывать определенное беспокойство и тревогу.

задавать вопросы о другом человеке;

рассказать что-нибудь интересное о себе;

рассказать о своих увлечениях, хобби и найти общие интересы;

пригласить другого ребенка поиграть или посидеть вместе;

улыбаться;

делать что-то по очереди.

Поэтому, если вы детально обсудите с ним некоторые нюансы, это поможет ему осуществить переход в новую школу более комфортным образом. Ниже приведены 10 таких нюансов, обговорить которые желательно планомерно и заблаговременно, чтобы непосредственно перед школой ребенок смог как можно меньше волноваться.Все мы знаем старую поговорку: «У вас есть только один шанс произвести первое впечатление». Объясните это ребенку, и обговорите с ним, какое впечатление ему хотелось бы произвести, не только на одноклассников, но и на учителей. Напомните ему о том, чтобы в классе он был дружелюбным, смотрел в глаза и внимательно слушал, когда на него обратят внимание и будут высказываться другие дети. Понимание и принятие того, что одноклассники захотят рассмотреть его, поможет вашему ребенку чувствовать себя комфортней в новой ситуации.Напомните ребенку о том, как лучше представиться, и поговорите о различных способах подружиться с другими детьми, например, таких как:

Учитель Эрика Аклин из США, предлагает следующее напоминание: «Чтобы обрести нового друга, ты должен сам быть хорошим другом». Расскажите ребенку о том, что нужно общаться с разными людьми, чтобы встретить и познакомиться как можно с большим количеством детей, а не только с одной небольшой группой в классе, и при этом всегда стараться быть приветливым и доброжелательным со всеми.



Возвращаться домой. Обсудите с ребенком, как он будет добираться домой в конце дня, затем совершите своего рода тренировку. Сделайте круг автомобилем и укажите, где именно вы его заберете, или вместе пройдитесь по маршруту от школы или автобусной остановки домой.



Участвовать. Поговорите о том, к каким командам или кружкам ваш ребенок, возможно, хотел бы присоединиться. Участие в школьных мероприятиях - это отличный способ найти новых друзей и ощутить чувство сопричастности. Некоторые группы начинают знакомиться и практиковаться уже в течение лета. Обязательно узнайте, когда вашему ребенку стоит присоединиться к группе – так, чтобы он ничего не пропустил, и смог начать знакомиться с детьми сразу же.



Чего ожидать. Поговорите с ребенком о том, что его может ожидать в новой школе. Если он только-только начинает обучение в средних классах, расскажите ему об отличиях от младших классов, например, о разнообразии предметов и большем количестве учителей, особенностях тренировок в спортивном зале и т.д., выберите с ним несколько дополнительных занятий. Чем меньше неожиданностей будет у ребенка в его первый день, тем лучше. Если есть друг или сосед, который уже учится в этой школе, постарайтесь организовать им встречу, чтобы дети могли вместе обо всем поговорить.



Способы получить хороший старт. Обсудите, какие чувства и эмоции могли бы помочь вашему ребенку ознаменовать хороший старт в первый день школы. В последние несколько дней лета, чтобы снять нервное напряжение, вы можете предложить ему, например, знакомство с территорией школы, поиск своего класса и знакомство с учителем. Более весомыми идеями могут быть любимый завтрак, для которого ребенок должен будет встать пораньше, чтобы избежать спешки; заблаговременное собирание рюкзака, чтобы дополнительно освободить время для встречи с друзьями перед уроком или встречи с детьми на автобусной остановке и общения с ними. Школьник младших классов, скорей всего, попросит вас о том, чтобы в первый день вы сопроводили его до самого класса, поэтому пересмотрите свой график, если это возможно.



Страхи или опасения. Спросите вашего ребенка, что его беспокоит, о чем он волнуется, и найдите способ развеять все его страхи и опасения. Ваш ребенок обеспокоен тем, что ему придется есть в одиночестве? Предложите ему перед обедом поговорить в классе с детьми, а затем всем вместе пойти в столовую. Его беспокоит, что он будет выделяться своей «неправильной» одеждой? Посмотрите альбомы или школьный сайт, чтобы узнать, что носят другие дети. Он волнуется, что потеряется? Совершите экскурсию по школе или заблаговременно вместе изучите карту. Ребенок боится, что никто не будет разговаривать с ним на перемене или в столовой? Дайте ему с собой несколько дополнительных батончиков мюсли или другую здоровую пищу, чтобы он мог поделиться ею с другими детьми.



Планы после школы. Выясните, чем ваш ребенок хотел бы заниматься после школы в первый день, и спланируйте все так, чтобы вы оба весь день с нетерпением ждали этого. Проанализируйте, все ли вы делаете для того, чтобы всесторонне обсудить этот день. Более того, заранее сообщите ребенку, что будете хотеть услышать от него все до мельчайших подробностей!



Предыдущие школы. Обсудите, что ваш ребенок любил в своей старой школе. Просмотрите веб-сайт новой школы, поговорите со школьниками и сотрудниками, чтобы узнать о подобных возможностях в новой школе. Это поможет перенести и закрепить положительные впечатления и воспоминания.



Цели. Спросите, каких свершений желал бы достичь ваш ребенок в этом учебном году. Затем, вместе поработайте над тем, чтобы поставить соответствующие цели, достичь которые он смог бы с легкостью, приобретая таким образом положительный опыт в новой школе. Например, цели могут быть следующими: