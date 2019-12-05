БОЛЕЗНЬ АППЕТИТУ НЕ ПОМЕХА

Самые частые болезни малыша – ОРВИ. Мало того, что кроха температурит, кашляет, чихает, так ведь еще и плохо ест. И на какие только ухищрения не пускаются мамы, чтобы накормить своего заболевшего ребенка и наполнить его рацион полезными элементами – витаминами, минералами, которые помогут ему набраться сил для борьбы с недугом!К счастью, сейчас появился препарат, позволяющий решить обе эти проблемы – повышения и иммунитета, и аппетита.

В силах родителей помочь своему ребенку окрепнуть, не дожидаясь, пока он станет часто болеющим, а если кроха все-таки простудился – побыстрее справиться с недугом и восстановиться после него. Чтобы этого добиться, нужно создать ребенку благоприятные для его выздоровления и укрепления иммунитета условия.

Комнату надо регулярно проветривать (ребенок в это время может находиться в другой комнате или на кухне). Чистый, прохладный и влажный воздух облегчит дыхание, поможет очистить верхние дыхательные пути и нос от застоявшейся слизи. Учтите, что оптимальная температура в комнате – около 18°С.

У ребенка даже во время болезни должен быть четкий режим приема пищи. Потому не устраивайте перекусов, кормите малыша только тогда, когда он действительно голоден. Исключите из рациона сладости и газированные напитки. Если при повышенной температуре кроха отказывается от еды – не кормите его насильно. В первую очередь надо обеспечить ему обильное питье, ведь ослабленному организму не хватает пищеварительных соков для переработки пищи и любая попытка «впихнуть» в карапуза побольше витаминов и накормить его, скорее всего, обернется усилением неприятных симптомов и ухудшением самочувствия.

Набраться сил и заодно восстановить баланс полезных веществ в организме помогут такие напитки, как морсы, чистая негазированная вода, чай, компоты.

Чтобы укрепить иммунитет, после выздоровления чаще гуляйте на свежем воздухе, привлекайте малыша к подвижным играм в парке, в городском сквере, в лесу. И, конечно же, собираясь на прогулку, не надо кутать ребенка. Золотое правило: на малыше должно быть на один слой одежды больше, чем на взрослом. И лучше, если эта одежда будет из натуральных тканей.

А при первых признаках простуды не торопитесь давать малышу сильнодействующие препараты. Позвольте организму попробовать самостоятельно справиться с простудой и призовите на помощь средства народной медицины. Если же потребуются лекарства, не переусердствуйте с жаропонижающими (их следует давать только при температуре выше 38,5°С) и антибиотиками (их надо принимать только по назначению врача и курсом не менее 5 дней).

Не забывайте, что болеющему или выздоравливающему малышу требуется дополнительная энергия. Помочь ребенку восстановиться и не допустить сбоев в работе иммунной системы поможет лекарственный препарат Элькар от компании Пик-Фарма. Он же решит и проблему с аппетитом у крохи. В его составе – природное вещество L-карнитин (левокарнитин), играющее важную роль в обмене веществ в организме. Левокарнитин стабилизирует иммунную защиту, добавляет ребенку энергии и выносливости, улучшает аппетит и усвоение пищи, повышая секрецию и ферментативную активность пищеварительных соков, ускоряет восстановление после болезни. Препарат абсолютно безопасен, поэтому педиатры назначают его даже новорожденным.

Выпускается Элькар в виде водного раствора, что обеспечивает быстрое усвоение L-карнитина. Его можно добавлять в любую жидкость, в том числе и в молочную смесь. А значит, малыш добавки не заметит и не будет капризничать.