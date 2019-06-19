Места в рейтинге есть - реализации нет. Что не так с высшим образованием в России

МГУ становится мировым образовательным центром. Так считают в руководстве вуза, комментируя рейтинг QS World University Rankings 2020. При этом в России наблюдаются проблемы с прогнозами востребованности профессий.

Компания Quacquarelli Symonds опубликовала обновленный рейтинг вузов QS World University Rankings 2020, в который вошла тысяча лучших высших учебных заведений мира.

Два вуза навылет

Лучшим из лучших оказался Массачусетский технологический институт (MIT).

В топ попали и 25 российских вузов. Среди них лидирует Московский государственный университет, который занял 84 место. По сравнению с прошлым годом он укрепил свои позиции, поднявшись на шесть ступенек, однако лучшим годом для него считается 2005 год (79 место). Следом идет Новосибирский государственный университет (231 строчка), который умудрился обогнать СПбГУ (234 строчка).

В топ-10 российских вузов также попали Томский государственный университет (268 место), Московский государственный технический университет имени Баумана (284 место), Московский физико-технический институт (302 место), Национальный исследовательский университет ВШЭ (322 место), "МИФИ" (329-я позиция), Уральский федеральный университет (364 место) и Московский государственный институт международных отношений (366 место).

При этом Алтайский государственный университет и Сибирский федеральный университет вообще выбыли из рейтинга. Судя по оценкам, ахиллесовой пятой российского образования остается научная деятельность, ибо сразу 18 университетов получили низкие баллы по "Индексу цитируемости", не войдя даже в толп-600.

МГУ становится мировым образовательным центром

Как заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, вуз становится влиятельным центром мирового уровня, показатели которого растут параллельно качественному развитию.

В частности, открываются новые направления деятельности и программы подготовки студентов. Речь идет о взаимодействии с мировыми компаниям, адаптации образовательного процесса, коллаборациях, внедрении дистанционного обучения и так далее.

"Московский университет находится в постоянном развитии. А систематичное укрепление МГУ в международных рейтингах вузов демонстрирует правильно заданный курс", - пояснил он.

Ранее МГУ занял первое место в рейтинге 100 лучших вузов России по версии агентства RAEX. На второй позиции закрепился МФТИ, а на третьей - МИФИ. Рейтинг был составлен на основании трёх основных показателей: условия получения образования, уровень востребованности выпускников, уровень научно-исследовательской деятельности вуза.

Также эксперты RAEX оценивали самих студентов вуза, представителей академического и научного сообщества, представителей компаний-работодателей. В МГУ объяснили своё лидирующее положение в рейтинге "гармоничным развитием во многих сферах".

"Мы открываем новые лаборатории, научные центры и создаём условия для зарождения и развития новых научных школ", - говорится в сообщении МГУ.

Проблемы образования в России

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, доля школ с современными условиями обучения в стране выросла за последние 18 лет до 85%. Учитывая это, глава государства поручил решить проблему до начала 2021 года.

Он также указал на то, что образовательные стандарты должны ориентироваться на научно-технологическое развитие страны.

"Должно меняться содержание образования. В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны", - пояснил он.

При этом последние результаты опроса ВНИИ труда показали, что самыми востребованными профессии в России остаются продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, юрист и специалист по социальной работе. многочисленные HR-специалисты прогнозировали популярность совершенно не этих профессий, а многим из перечисленных видов занятости, более того, пророчили смерть.

По оценкам экспертов, к 2025 году около трети населения России рискует не вписаться в экономику будущего, где роботы смогут решать больше задач, чем люди. В зону риска попал банковский сектор, госслужба и аудиторская деятельность.