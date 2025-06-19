Как научить ребенка чистить зубы?

Почему-то многие мамы считают, что на уход за молочными зубами не стоит тратить время, ведь они все равно выпадут. Стоматологи предупреждают: если молочные зубы были поражены кариесом, это неминуемо повлияет на состояние коренных зубов. Из-за нездоровых молочных зубов постоянные могут вырасти не на своем месте или даже вообще не появиться, а их форма гарантированно будет далека от совершенства. Кроме того, молочные зубы участвуют в развитии речи ребенка и принимают самое непосредственное участие в процессе пищеварения. Когда кроха с увлечением грызет морковку или яблоко, он тем самым помогает развиваться правильному прикусу, так как молочные зубы «бронируют» место для постоянных зубов.