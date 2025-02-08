Кишечные инфекции у детей: симптомы и лечение

Дизентерия
Дизентерия или шигеллез — это острое инфекционное заболевание с сильной интоксикацией и синдромом поражения толстого кишечника.
– легкая – до 10 дефекаций в сутки;
– среднетяжелая – 10-20 раз;
– тяжелая – более 20 раз.
Для врача диагностическими критериями дизентерии —это:
– слизь и прожилки крови в кале, которые видно невооруженным глазом;
– лабораторные исследования кала.
Терапия дизентерии — это постельный режим, легкая и щадящая диета, антибиотики и ферменты, а также спазмолитики при болях в животе.
Сальмонеллез
Сальмонелл, вызывающих эту инфекцию, отличает высокая устойчивость к плохим условиям обитания. Их можно замораживать, смывать водой, кипятить – они не погибают. Отсюда и высокая вероятность заражения, которое чаще всего происходит через пищу и грязную воду.
Сальмонеллез проявляется частым зловонным стулом, тошнотой, болью в животе и высокой температурой. Для подтверждения диагноза врач назначает специальный анализ — причем для исследования подходят не только кровь и кал, но и рвотные массы.
– антибиотики;
– энтеросорбенты;
– ферменты для улучшения пищеварения;
– спазмолитики при сильной боли в животе;
– препараты с бифидо- и лактобактериями;
– обязательное отпаивание для предотвращения обезвоживания.
Энтеровирус
Энтеровирус – не отдельное заболевание, это целая группа инфекций, для которых характерны острое начало, высокая температура тела и резкое ухудшение самочувствия.
Помимо тошноты и разжижения стула, при энтеровирусной инфекции может наблюдаться увеличение шейных и подчелюстных лимфатических узлов – именно в них и размножаются вирусы. Эта иинфекция опасна не только плохим самочувствием и риском обезвоживания, но и серьезными осложнениями, в том числе — отеком головного мозга.
Для того, чтобы подтвердить диагноз и начать лечение, врач назначает исследование смыва из носа или зева ребенка.
Посуду отдельную, белье и поменьше контактов для профилактики.
Ротавирус
Ротавирус или кишечный грипп – очень неприятное заболевание, которое сочетает в себе проблемы с животом и катаральную симптоматику. Инфекция стартует с резкой рвоты, иногда на фоне полного здоровья, нередко – именно ночью. Следом повышается температура, присоединяются боль в животе и жидкий стул. Дети жалуются на боль в горле и заложенность носа.
Ротавирус диагностируют по характерным симптомам. Можно подтвердить инфекцию специальным анализом кала.
В арсенале врачей нет специфических средств для лечения этого заболевания. Все, что мы можем — воздействовать на симптомы:
– жаропонижающие средства на основе парацетамола или ибупрофена (температура очень стойкая, снизить ее трудно);
– кишечные противомикробные средства, энтеросорбенты и препараты с бифидо-и лактобактериями;
– важно: восполнение потерянной с поносом и рвотой жидкости. Обезвоживание – крайне опасное состояние – развивается у детей очень быстро. Чтобы его избежать, можно давать ребенку по чайной ложке жидкости раз в 2 минуты. Если взять порцию воды большего объема, то это может спровоцировать новый приступ рвоты;
– противовоспалительные спреи для горла и промывание носа.
4 способа профилактики
Существует ряд правил, которые помогут снизить вероятность кишечной инфекции. Вот основные из них:
– приучите ребенка с самого раннего детства мыть руки, на улице используйте антибактериальные салфетки;
– тщательно мойте фрукты, овощи и ягоды;
– хорошенько проваривайте и запекайте мясо и рыбу;
– используйте специальную воду в бутылках для питья и приготовления пищи.
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