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Кишечные инфекции у детей: симптомы и лечение

«Поймать» кишечную инфекцию просто – достаточно не вымыть руки, съесть несвежий пирожок или выпить небутиллированную воду. Причин много — как и самих инфекций. Об основных рассказывает педиатр Олеся Бутузова.

Врач-педиатр
ребенок пьет
Источник: Unsplash.com

Дизентерия

Дизентерия или шигеллез — это острое инфекционное заболевание с сильной интоксикацией и синдромом поражения толстого кишечника.

Как и другие кишечная инфекция, дизентерия стартует резко – жар, спазмы в животе, особенно слева, головная боль и жидкий стул. Родители могут заметить примеси слизи и крови в кале.

Для заболевания характерно несколько степеней тяжести, врач определяет их в зависимости от частоты стула:


– легкая  до 10 дефекаций в сутки;
– среднетяжелая  10-20 раз;
– тяжелая – более 20 раз.

Для врача диагностическими критериями дизентерии —это:

 слизь и прожилки крови в кале, которые видно невооруженным глазом;
 лабораторные исследования кала.

Терапия дизентерии — это постельный режим, легкая и щадящая диета, антибиотики и ферменты, а также спазмолитики при болях в животе.

Сальмонеллез

Сальмонелл, вызывающих эту инфекцию, отличает высокая устойчивость к плохим условиям обитания. Их можно замораживать, смывать водой, кипятить – они не погибают. Отсюда и высокая вероятность заражения, которое чаще всего происходит через пищу и грязную воду.

Сальмонеллез проявляется частым зловонным стулом, тошнотой, болью в животе и высокой температурой. Для подтверждения диагноза врач назначает специальный анализ — причем для исследования подходят не только кровь и кал, но и рвотные массы.

Терапия заболевания — комплексная:

– антибиотики;
– энтеросорбенты;
– ферменты для улучшения пищеварения;
– спазмолитики при сильной боли в животе;
– препараты с бифидо- и лактобактериями;
– обязательное отпаивание для предотвращения обезвоживания.

Энтеровирус

Энтеровирус – не отдельное заболевание, это целая группа инфекций, для которых характерны острое начало, высокая температура тела и резкое ухудшение самочувствия.

Помимо тошноты и разжижения стула, при энтеровирусной инфекции может наблюдаться увеличение шейных и подчелюстных лимфатических узлов – именно в них и размножаются вирусы. Эта иинфекция опасна не только плохим самочувствием и риском обезвоживания, но и серьезными осложнениями, в том числе — отеком головного мозга.

Для того, чтобы подтвердить диагноз и начать лечение, врач назначает исследование смыва из носа или зева ребенка.

Посуду отдельную, белье и поменьше контактов для профилактики.
Специального лечения от энтеровируса нет, однако врач должен подобрать комплексную симптоматическую терапию: жаропонижающие средства, обильное питье и легкое питание, препараты с бифидо- и лактобактериями.

Ротавирус

Ротавирус или кишечный грипп – очень неприятное заболевание, которое сочетает в себе проблемы с животом и катаральную симптоматику. Инфекция стартует с резкой рвоты, иногда на фоне полного здоровья, нередко – именно ночью. Следом повышается температура, присоединяются боль в животе и жидкий стул. Дети жалуются на боль в горле и заложенность носа.

Ротавирус диагностируют по характерным симптомам. Можно подтвердить инфекцию специальным анализом кала.

В арсенале врачей нет специфических средств для лечения этого заболевания. Все, что мы можем — воздействовать на симптомы:

 жаропонижающие средства на основе парацетамола или ибупрофена (температура очень стойкая, снизить ее трудно);
 кишечные противомикробные средства, энтеросорбенты и препараты с бифидо-и лактобактериями;
 важно: восполнение потерянной с поносом и рвотой жидкости. Обезвоживание – крайне опасное состояние – развивается у детей очень быстро. Чтобы его избежать, можно давать ребенку по чайной ложке жидкости раз в 2 минуты. Если взять порцию воды большего объема, то это может спровоцировать новый приступ рвоты;
 противовоспалительные спреи для горла и промывание носа.

Существует прививка от ротавируса, но она создает стойкий иммунитет только к нескольким штаммам (то есть – видам) этого возбудителя. По отношению к другим его разновидностям ребенок остается беззащитным.

4 способа профилактики

ребенок
Источник: Unsplash

Существует ряд правил, которые помогут снизить вероятность кишечной инфекции. Вот основные из них:

– приучите ребенка с самого раннего детства мыть руки, на улице используйте антибактериальные салфетки;
– тщательно мойте фрукты, овощи и ягоды;
– хорошенько проваривайте и запекайте мясо и рыбу;
– используйте специальную воду в бутылках для питья и приготовления пищи.

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