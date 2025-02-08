Кишечные инфекции у детей: симптомы и лечение

Помимо тошноты и разжижения стула, при энтеровирусной инфекции может наблюдаться увеличение шейных и подчелюстных лимфатических узлов – именно в них и размножаются вирусы. Эта иинфекция опасна не только плохим самочувствием и риском обезвоживания, но и серьезными осложнениями, в том числе — отеком головного мозга.