Кабачки в аджике на зиму

Ингредиенты
Кабачки – 1 кг
Яблоки – 250 г
Перец болгарский – 250 г
Лук репчатый – 1 шт.
Перец острый – 1-2 стручка
Чеснок – 3-5 зубчиков
Соль – 10 г
Сахар – 15 г
Уксус яблочный – 20 мл
Масло растительное – 20 мл
Паста томатная – 1 ст.
Паприка молотая – 0,5 ч.л.
- 44 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Кабачки в аджике — новое и интересное блюдо на зиму. Если вам надоели стандартные и привычные заготовки, приготовьте этот вариант, не пожалеете. Аджику будем готовить на основе яблок, перца и лука, она будет иметь кисло-сладкий вкус и выраженную остроту за счет чеснока и перца чили. Во время употребления кабачки немного сглаживают этот острый вкус.
Первым этапом заготовки кабачков в аджике на зиму будет, собственно, приготовление аджики. Подготовьте все овощи для аджики. Головку лука и зубочки чеснока очистите от шелухи, лук нарежьте крупными брусочками, чеснок оставьте в начальном состоянии. Сладкий перец очистите от семян внутри, мякоть нарежьте дольками. Таким же образом поступите с острым перцем. Для создания жгучего вкуса семена у перца чили можно оставить. Яблоки очистите от корки, удалите семечки и прожилки внутри, мякоть нарежьте произвольно.
Все подготовленные продукты сгрузите в чашу блендера, перебейте несколько раз до получения густой массы. Чтобы овощи хорошо измельчились, удобно перебивать их в несколько подходов.
Кабачки ополосните, нарежьте полосками одинаковой длины и толщины. Кожицу счищать не нужно, она поможет кусочкам сохранить свою целостность при тушении.
Нарезку кабачков поместите в сотейник, залейте их аджикой, перемешайте.
Емкость установите на огонь. После кипения добавьте томатную пасту, сахар, соль и паприку, перемешайте, хорошо распределяя пасту. Огонь установите минимальный, емкость прикройте крышкой.
Спустя время кабачки выделят много сока, в котором и будут томиться. Тушите блюдо следующие 50 минут, периодически его перемешивая. За 5 минут до конца процесса влейте уксус. Попробуйте смесь на вкус, при необходимости добавьте соль или сахар.
Горячую массу распределите по стерильным банкам, укладывая кабачки как можно плотнее, чтобы не было пузырьков воздуха. Моментально закрутите банки стерильными крышками, переверните вверх дном, укутайте пледом для дополнительной пастеризации.
Кабачки в аджике на зиму готовы. После остывания заготовки можно отнести в погреб.
Приятного аппетита!
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