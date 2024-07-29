Кабачки в аджике на зиму

Кабачки в аджике — новое и интересное блюдо на зиму. Если вам надоели стандартные и привычные заготовки, приготовьте этот вариант, не пожалеете. Аджику будем готовить на основе яблок, перца и лука, она будет иметь кисло-сладкий вкус и выраженную остроту за счет чеснока и перца чили. Во время употребления кабачки немного сглаживают этот острый вкус.

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Первым этапом заготовки кабачков в аджике на зиму будет, собственно, приготовление аджики. Подготовьте все овощи для аджики. Головку лука и зубочки чеснока очистите от шелухи, лук нарежьте крупными брусочками, чеснок оставьте в начальном состоянии. Сладкий перец очистите от семян внутри, мякоть нарежьте дольками. Таким же образом поступите с острым перцем. Для создания жгучего вкуса семена у перца чили можно оставить. Яблоки очистите от корки, удалите семечки и прожилки внутри, мякоть нарежьте произвольно.

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Все подготовленные продукты сгрузите в чашу блендера, перебейте несколько раз до получения густой массы. Чтобы овощи хорошо измельчились, удобно перебивать их в несколько подходов.

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Кабачки ополосните, нарежьте полосками одинаковой длины и толщины. Кожицу счищать не нужно, она поможет кусочкам сохранить свою целостность при тушении.

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Нарезку кабачков поместите в сотейник, залейте их аджикой, перемешайте.

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Емкость установите на огонь. После кипения добавьте томатную пасту, сахар, соль и паприку, перемешайте, хорошо распределяя пасту. Огонь установите минимальный, емкость прикройте крышкой.

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Спустя время кабачки выделят много сока, в котором и будут томиться. Тушите блюдо следующие 50 минут, периодически его перемешивая. За 5 минут до конца процесса влейте уксус. Попробуйте смесь на вкус, при необходимости добавьте соль или сахар.

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Горячую массу распределите по стерильным банкам, укладывая кабачки как можно плотнее, чтобы не было пузырьков воздуха. Моментально закрутите банки стерильными крышками, переверните вверх дном, укутайте пледом для дополнительной пастеризации.

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Кабачки в аджике на зиму готовы. После остывания заготовки можно отнести в погреб.

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Приятного аппетита!