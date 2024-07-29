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Кабачки в аджике на зиму

Кабачки в аджике станут лучшим овощным дополнением к мясному блюду.

Ингредиенты

Кабачки – 1 кг

Яблоки – 250 г

Перец болгарский – 250 г

Лук репчатый – 1 шт.

Перец острый – 1-2 стручка

Чеснок – 3-5 зубчиков

Соль – 10 г

Сахар – 15 г

Уксус яблочный – 20 мл

Масло растительное – 20 мл

Паста томатная – 1 ст.

л.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Выход: 1 л
  • 44 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Кабачки в аджике — новое и интересное блюдо на зиму. Если вам надоели стандартные и привычные заготовки, приготовьте этот вариант, не пожалеете. Аджику будем готовить на основе яблок, перца и лука, она будет иметь кисло-сладкий вкус и выраженную остроту за счет чеснока и перца чили. Во время употребления кабачки немного сглаживают этот острый вкус.

 

Фото 1

 

 

Первым этапом заготовки кабачков в аджике на зиму будет, собственно, приготовление аджики. Подготовьте все овощи для аджики. Головку лука и зубочки чеснока очистите от шелухи, лук нарежьте крупными брусочками, чеснок оставьте в начальном состоянии. Сладкий перец очистите от семян внутри, мякоть нарежьте дольками. Таким же образом поступите с острым перцем. Для создания жгучего вкуса семена у перца чили можно оставить. Яблоки очистите от корки, удалите семечки и прожилки внутри, мякоть нарежьте произвольно.

 

Фото 2

 

 

Все подготовленные продукты сгрузите в чашу блендера, перебейте несколько раз до получения густой массы. Чтобы овощи хорошо измельчились, удобно перебивать их в несколько подходов.

 

Фото 3

 

 

Кабачки ополосните, нарежьте полосками одинаковой длины и толщины. Кожицу счищать не нужно, она поможет кусочкам сохранить свою целостность при тушении.

 

Фото 4

 

 

Нарезку кабачков поместите в сотейник, залейте их аджикой, перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Емкость установите на огонь. После кипения добавьте томатную пасту, сахар, соль и паприку, перемешайте, хорошо распределяя пасту. Огонь установите минимальный, емкость прикройте крышкой.

 

Фото 6

 

 

Спустя время кабачки выделят много сока, в котором и будут томиться. Тушите блюдо следующие 50 минут, периодически его перемешивая. За 5 минут до конца процесса влейте уксус. Попробуйте смесь на вкус, при необходимости добавьте соль или сахар.

 

Фото 7

 

 

Горячую массу распределите по стерильным банкам, укладывая кабачки как можно плотнее, чтобы не было пузырьков воздуха. Моментально закрутите банки стерильными крышками, переверните вверх дном, укутайте пледом для дополнительной пастеризации.

 

Фото 8

 

 

Кабачки в аджике на зиму готовы. После остывания заготовки можно отнести в погреб.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита!

 

Кабачки в аджике на зиму, рецепт с фото
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