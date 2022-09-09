УДАР В СПИНУ РОССИИ: "ДЕВОЧКА В ХИДЖАБЕ" СТАНЕТ НОРМОЙ В ТЮМЕНСКИХ ШКОЛАХ

ПОДПИШИТЕСЬ:Директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер объявил, что конфликт, вызванный недопуском в школу явившейся в хиджабе пятиклассницы директором школы № 88 Еленой Головчак, "благополучно разрешён". Женщину, действовавшую в полном соответствии с законом "Об образовании" (позволяющим школе устанавливать дресс-код для своего заведения), банально сломали, устав школы решили переписать в угоду прикрывающихся исламом провокаторов, а детей из мусульманских семей сделать "равнее других". То есть налицо банальная подлость тюменских чиновников от образования, которое ещё может аукнуться стране так, что мало не покажется.

Возбудились по этому поводу решительно все заинтересованные лица. За право девочки, минуя школьный устав, посещать школу в хиджабе, наперебой стали вступаться депутаты, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, представитель ОО "Дагестанцы Тюменской области" Магомед Ажуев, проблема была взята под контроль региональным управлением национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области.

И все они вместе при полном попустительстве фактически сдавшего своего сотрудника департамента образования, разумеется, додавили проявившую принципиальность несчастную женщину Елену Головчак.

У скандала есть двойное дно. Весьма опасное

И изменили устав школы, тем самым показав, что при должном напоре возможно всё.

На самом деле этот конфликт гораздо глубже и опаснее, чем кажется на первый взгляд. Заметим, что ранее, как признался сам отец ребёнка Ибрагим Давудов, его дочь прекрасно ходила в ту же школу без хиджаба, но теперь семья решила, так сказать, "культурно обогатить" учебное заведение, начав переформатировать его на свой лад.

То есть имела место классическая провокация розни (статья 282 УК, если кто забыл). Потому как наверняка там учатся другие девочки из мусульманских семей, и в случае, если школа капитулирует, можно не сомневаться, что уже завтра с этими семьями начнут работать соответствующие агитаторы, уговаривая поддержать почин "собратьев по вере". А там всё закрутится.

При том, что не все одноклассники отнесутся к "девочкам в хиджабах" толерантно, возникнут конфликты, которые очень быстро перетекут в межрелигиозные и межнациональные, разделяя учащихся на кланы, на "своих" и "чужих". Потом к конфликтам детей с обеих сторон подключатся родители – и понесётся…

С трудом верится, что Давудов – просто религиозно озабоченный человек, который не ведает, что творит. Судя по его странице в ВК, он не просто идейный исламист, но и фанат Джохара Дудаева, видео которого с призывом устроить "революцию в России" там размещено. Как и другие материалы того же толка, которые он сейчас, надо думать, в спешке удаляет. При этом за действиями папы-исламиста, весьма вероятно, стоят истинные заказчики скандала.

Об этом говорит появление взявшегося защищать Давудова одиозного адвоката Руслана Нагиева, который "прославился" в качестве адвоката солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в Забайкалье восемь сослуживцев. Юрист известен как защитник признанных экстремистскими аятов Корана, а также семьи, выдавшей по шариату замуж за местного имама свою 14-летнюю дочь. Так что не всё в этом деле так просто, и ФСБ явно есть над чем здесь поработать.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ИБРАГИМА ДАВУДОВА В СОЦСЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

Как заметил писатель Роман Антоновский в телеграм-канале "Сыны монархии":

С учётом экстремистских картинок отца "девочки в хиджабе" надо было не бедную директрису прессовать, которая поступила совершенно правильно, а навестить Давудова с сотрудниками МВД и ФСБ, провести дома у него обыск и уточнить, какого такого имама он посещает, что научил его одевать дочку, будто он член ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация), а не гражданин России. Хотите носить в школе хиджабы? Поезжайте в Ракку, Мосул, Кабул и Могадишо!

Сколько волка ни корми…

Самое подлое в этой истории – капитулянтская политика департамента образования, вставшего на сторону не совершенно законно действовавшей Елены Головчак, а провокаторов, в угоду которым чиновники даже готовы изменить школьный устав. Есть хорошая русская сказка, как волк повадился ходить к деду с бабкой, каждый раз требуя "дай мне овечку (поросёнка, козу и т. д.), а то бабку твою съем". И ему давали, а он всё наглел. В итоге, когда у деда ничего не осталось, потребовал: "Отдай бабку, а то тебя съем!" Дед сообразил, кто будет следующим, и убил волка. Но от его обширного хозяйства к тому моменту уже ничего не осталось.

Что они потребуют дальше? Раздельного обучения мальчиков и девочек? Права для детей из мусульманских семей совершать намаз в учебное время? Запрета школьным врачам осматривать мусульманских девочек? Кстати, помните дебила-фанатика, избившего в Нижневартовске (ни разу не мусульманский регион!) врача-венеролога, посмевшего попросить его пришедшую на осмотр жену приподнять хиджаб, чтобы взглянуть на кожу?

Так вот, вместо положенного ему тюремного срока уголовник был отпущен с миром "из-за примирения сторон": очевидно, вмешалась диаспора, дав денег или намекнув семье врача на расправу. Т. е. банальное хулиганство с нанесением побоев списали на "национальный колорит".

Так происходит везде: пользуясь лоббистскими возможностями диаспор и продажностью чиновников, фанатики, чувствуя вседозволенность, наглеют. И требования их неуклонно будут повышаться, пока ситуация не дойдёт до того, что именно они станут диктовать нам, что можно и что нельзя.

Впрочем, тут и сами мы, русские, во многом виноваты. Как справедливо заметил председатель комиссии Общественной палаты по культуре Павел Пожигайло:

Нельзя всё валить на мусульманскую агрессивность. Да, они подчёркивают свою национальную и религиозную самобытность, и это можно понять: для них хиджаб для своей дочери выглядит как альтернатива нашим разухабистым девахам с фиолетовыми волосами, в супермини и ногами в татуировках. Были бы мы, русские, другими, не теряли бы свою традиционную русскость, они бы, возможно, нас пытались копировать. А так – да, они агрессивно занимают наше пространство. Но это возможно потому, что мы сами из него ушли: мало рожаем, забыли свою культуру, юноши превратились в тощие стручки с "пальмами" на голове. Да, они – по духу волки. А волки, если видят перед собой кроликов, воспринимают их как еду. Если же русские перестанут быть кроликами, а станут медведями – медведя любые волки обойдут стороной.

А теперь – последнее, очень важное. Ни в коем случае нельзя отождествлять исламистских провокаторов с мусульманами России как таковыми. Мусульмане наши в абсолютном большинстве своём – вполне нормальные люди, чётко понимающие разницу между "хочу" и "можно". Более того, многие из них сегодня бок о бок с русскими воюют с нацизмом на Украине, в том числе – против своих, казалось бы, единоверцев – чеченских "шайтанов", воюющих на другой стороне. Потому что понимают: это – не мусульмане, а именно "шайтаны", прикрывающиеся верой, чтобы бороться на стороне Запада с Россией – последним в мире оплотом традиционных ценностей.

Посему всё происходящее ныне в Тюменской области гораздо больше смахивает на заранее подготовленную провокацию, чем на демарш исламиста-одиночки. Любое потворство которой есть капитуляция России как государства перед религиозным экстремизмом. Потому как если хочешь жить по шариату – переезжай в традиционно мусульманские регионы России и там органично вписывайся в местные традиции.

Хотя, пожалуй, даже для мусульманских регионов России хиджаб – это явный перебор: наши мусульмане – что татары, что башкиры, что северокавказцы – женщин своих, в отличие от арабов, в хиджабы отродясь не закутывали, ограничиваясь обычными платками на голове.

Что с того?

Важно понимать, что с точки зрения национальной безопасности России позиция, занятая Департаментом образования и науки Тюменской области в этом вопросе, гораздо опаснее, чем все действующие в стране исламистские ячейки вместе взятые. Ибо она открывает шлюзы вседозволенности для радикалов, делая из них граждан, которым дозволено не дозволенное другим.

Чтобы понять, что ждёт нас в итоге, вспомните, как на Западе по точно такой же технологии содомские извращения из психического заболевания (в 1970-х) ныне превратились в "естественную норму", породив ряд других извращений вроде "гендерного выбора", транссексуалов, "однополых семей" и т. д.

Ибо обещанное тюменским департаментом образования провокатору Давудову изменение школьного устава – не что иное как первый шаг в открытии окна Овертона, посредством которого сегодняшняя ненорма завтра будет объявлена новой нормой, и за непризнание её таковой людей просто будут сажать. Понимает ли это вышестоящая организация – Минобразования? Или и там тоже правят бал "толерасты", готовящие России диктатуру меньшинств по западному образцу?