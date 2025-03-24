Кризис первого года жизни у ребенка: что предпринять родителям

В основе этого перехода — появление у ребенка активного созревания познавательных процессов. Появляется осознание новых возможностей, а также желание их осуществить. Однако их реализация не всегда под силу младенцу: он много хочет, но не все может. Вот почему, кризис одного года также называют кризисом возможностей (2).