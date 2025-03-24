Кризис первого года жизни у ребенка: что предпринять родителям

Переход из младенчества в детство определяется психологами как кризис первого года жизни. Малыш показывает родителям свое «Я», что проявляется частыми капризами и требованиями. Вместе с экспертом рассказываем, как на это реагировать родителям, на что обратить внимание и чем помочь ребенку во время кризиса первого года жизни.
Что такое кризис первого года жизни: определение и суть
Кризис первого года жизни — переход от младенчества к детству.
Известный психолог Л.С. Выготский кризисы жизни ребенка связывал с непрерывным переходом от одного возрастного периода к другому, что является нормальным событием в жизни человека (1).
В основе этого перехода — появление у ребенка активного созревания познавательных процессов. Появляется осознание новых возможностей, а также желание их осуществить. Однако их реализация не всегда под силу младенцу: он много хочет, но не все может. Вот почему, кризис одного года также называют кризисом возможностей (2).
Причины кризиса первого года жизни
Используя приобретенный навык активного передвижения в пространстве (ходьба), а также появляющуюся речь, ребенок пытается расширить свое общение с окружающим миром, познать новое, заявить о себе. Его уже не занимают старые интересы, появляются желания к активным самостоятельным действиям, которые могут ограничиваться взрослыми.
Из младенческого лепета появляются первые слова или намерения их произнести в целях получения общения. Однако такая детская речь не всегда понятна даже родителям, что делает невозможным столь желаемое общение. В итоге частое «нельзя» и сложности в объяснении между ребенком и взрослым ведут к конфликтным ситуациям. Общая причина периода кризиса первого года — возникновение трудностей в общении ребенка с окружающими (2, 3, 4).
Основные признаки кризиса 1 года
В связи с проявлением воли и эмоций ребенок устраивает протесты, пытается противопоставить себя окружающим. В определенные моменты он слишком импульсивно реагирует на «нельзя» взрослого, что может быть объяснено отсутствием понимания друг друга. Психологами выявлено несколько признаков кризиса первого года жизни:
- раздражительность;
- капризность;
- частые, иногда необоснованные обиды;
- требование непрерывного внимания родителей (2).
Как помочь ребенку преодолеть кризис 1 года жизни
Общение малыша со взрослыми может давать как положительные, так и отрицательные результаты. Задача взрослого направить поведение ребенка в благоприятную сторону. Психологи дают нам советы.
Попробуйте более избирательно относиться к запретам для ребенка
Конечно же, безопасность находится на первом месте. Но в определенных ситуациях не стоит слишком категорично запрещать ребенку предпринятые действия и лучше дать ему возможность побыть наедине со своим решением.
Проявляйте терпение и понимание к самостоятельной активности ребенка
Взрослым приходится осознавать, что ребенок взрослеет. Дайте ему возможность самостоятельно решить проблемную ситуацию. Это придаст малышу уверенности в себе и сформирует доверительное отношение к родителям. Если взрослые понимают, что ребенок не справится без их помощи, то нелишним будет ее предложить. Возможно, в следующий раз на основе полученного опыта малыш преодолеет подобную проблему самостоятельно.
Не стоит принуждать ребенка к действиям, от которых он решительно отказывается
Психологическое давление на ребенка может сформировать негативные модели поведения в будущем.
Общения много не бывает
Лучше всего ребенка понимают его самые близкие люди — родители. От них младенец получает информацию об окружающем мире. Находясь в постоянном общении с родителями, он чувствует себя в безопасности, не испытывает стресса недопонимания, получает навыки развития речи.
Любите и хвалите
Психологи не рекомендуют ругать ребенка. Попробуйте объяснить ему в доступной форме суть неправильного действия. Не упускайте возможности похвалить его даже за самое маленькое достижение, тем самым вы стимулируете его движение вперед (2, 3, 5).
Чего нельзя делать при кризисе первого года жизни
Психологи и детские врачи советуют не совершать следующих ошибок в общении с ребенком:
- не заостряйте внимание на капризах малыша, из которых складывается негативное поведение. В идеале найти и обозначить причину проблемной ситуации. Попробовать ее проработать и выяснить, как ее решить в будущем;
- не следует сразу предлагать свою помощь при малейшем затруднении ребенка — пусть он попробует предложить свой способ ее решения;
- не кричите на ребенка;
- избегайте физических наказаний;
- дайте понять ребенку, что слезы и обиды в решении проблемы не помогут. Все трудности можно преодолеть, а мама и папа всегда готовы поддержать (2).
Рекомендации специалиста
Наш материал подготовлен совместно с педиатром «СМ-Клиника» Евгенией Малыгиной. На основании практического опыта она дает дополнительные рекомендации:
«Настойчивость, с которой малыш пытается решить возникшие новые для него сложности, отражает наличие внутреннего стимула к совершенствованию. И именно в этот период очень важна поддержка родителей.
Новые навыки развиваются только в том случае, если ребенок чувствует себя уверенно, и если присутствует тесная эмоциональная связь с родителями.
Рекомендую на конфликтные для вас моменты предлагать ребенку ограниченное число альтернативных действий, что позволит ему сделать самостоятельный безопасный выбор в той или иной ситуации».
Вопросы и ответы
Многих родителей беспокоит ряд вопросов, на которые мы готовы ответить.
Сколько длится кризис первого года жизни ребенка
Психологи отмечают: кризис начинается и заканчивается незаметно. Больше обращает на себя внимание пик этого периода, который проявляется наиболее ярким негативным поведением ребенка. Кризис первого года жизни длится несколько месяцев и проходит достаточно быстро, так как малыш в скором времени выискивает возможности в окружающем мире для приобретенных навыков. Однако заметим, что временные рамки возрастных кризисов могут отличаться, так как дети могут быть разными по своим индивидуальным признакам (2, 5).
Можно ли избежать кризиса 1 года
Кризис первого года — необходимая метаморфоза для перехода ребенка на более высокий познавательный уровень, что расценивается как норма. Бояться и избегать его не надо. Кризис первого года относительно легко преодолевается родителями и ребенком. Специальной коррекции, как правило, не проводится. Правила общения с ребенком в данный период, указанные выше, вам помогут (2, 6).
Можно ли перепутать кризис первого года жизни с другими состояниями
Важно отметить, что негативное поведение при возрастном кризисе отличается от болезненного недомогания и не сопровождается соматическими расстройствами (например, повышение температуры, расстройство пищеварения, респираторные нарушения).
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