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Печеночное суфле для детей

Печеночное суфле для детей

Печеночное суфле с морковью -  и ребенок есть с удовольствием? Ведь полезное обычно считается не самым вкусным.. Но я докажу, что печеночное суфле - удивительное исключение!

  • Количество порций:2 порции
  • Калорийность (100g):122 ккал
  • Стоимость:очень экономно

Как приготовить печеночное суфле с морковью

Ингредиенты:
  • Печень говяжья – 150 г
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Морковь – 50 г
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 0.5 ч.л.
  • Соль – по вкусу

Приготовление: Шаг 1

  • Подготовить все ингредиенты по списку.

    Можно использовать говяжью, куриную, индюшиную, свиную или кроличью печень. Сама по себе печень может немного горчить, если так, это можно устранить, вымочив её 1 час в молоке.

    Печеночное суфле для детей
  • Шаг 2

    Морковь натереть на мелкой терке. Вместо морковки можно взять тыкву. Это годится практически для любого рецепта, где в числе ингредиентов есть морковь.

     
    Печеночное суфле для детей
  • Шаг 3

    Печень нарезать небольшими кусками и сложить в чашу блендера или глубокую миску. Сюда же добавить желток, молоко, тертую морковь. Специальный лайфхак для мам: по желанию можно добавить щепотку соли. Если соль еще не вводили, то можно обойтись и без неё, так как печень сама по себе немного соленая.

    Печеночное суфле для детей
  • Шаг 4

    Взбить блендером до гладкой однородной массы.

     
    Печеночное суфле для детей
  • Шаг 5

    Взять порционные формочки и совсем чуть-чуть смазать их сливочным маслом. Вылить печеночную массу.

     
    Печеночное суфле для детей
  • Шаг 6

    Установить формочки в пароварку и готовить на пару 30-35 минут.

     
    Печеночное суфле для детей
  • Шаг 7

    Печеночное суфле с морковью можно приготовить и в духовке, при этом обязательно нужно поставить формочки в глубокую ёмкость с водой так, чтобы вода доходила до середины формочек. То есть они будут готовится в духовке как бы на пару. Если в воду не поставить, то суфле будет плотное и не такое сочное. Если решите готовить суфле в духовке, то установите температуру 160 градусов и готовьте 25-30 минут. Во время приготовления суфле поднимется в формочке, но после остывания оно опадёт – это нормально.

    Печеночное суфле для детей
  • Шаг 8

    Печеночное суфле с морковью прекрасно отделяется от формочек, стоит их лишь перевернуть. Осторожно, оно очень нежное! Подавать печеночное суфле можно с любым гарниром, но идеально оно сочетается с картофельным пюре или рисовой кашей.

     
    Печеночное суфле для детей
  • Шаг 9

    Приятного аппетита!

    Печеночное суфле для детей
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