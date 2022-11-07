Печеночное суфле для детей

Печеночное суфле с морковью можно приготовить и в духовке, при этом обязательно нужно поставить формочки в глубокую ёмкость с водой так, чтобы вода доходила до середины формочек. То есть они будут готовится в духовке как бы на пару. Если в воду не поставить, то суфле будет плотное и не такое сочное. Если решите готовить суфле в духовке, то установите температуру 160 градусов и готовьте 25-30 минут. Во время приготовления суфле поднимется в формочке, но после остывания оно опадёт – это нормально.