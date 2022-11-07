Печеночное суфле для детей

Печеночное суфле с морковью - и ребенок есть с удовольствием? Ведь полезное обычно считается не самым вкусным.. Но я докажу, что печеночное суфле - удивительное исключение!
- Количество порций:2 порции
- Калорийность (100g):122 ккал
- Стоимость:очень экономно
Как приготовить печеночное суфле с морковью
Ингредиенты:
- Печень говяжья – 150 г
- Желток яичный – 1 шт.
- Морковь – 50 г
- Молоко – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 0.5 ч.л.
- Соль – по вкусу
Приготовление: Шаг 1
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Подготовить все ингредиенты по списку.
Можно использовать говяжью, куриную, индюшиную, свиную или кроличью печень. Сама по себе печень может немного горчить, если так, это можно устранить, вымочив её 1 час в молоке.
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Шаг 2
Морковь натереть на мелкой терке. Вместо морковки можно взять тыкву. Это годится практически для любого рецепта, где в числе ингредиентов есть морковь.
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Шаг 3
Печень нарезать небольшими кусками и сложить в чашу блендера или глубокую миску. Сюда же добавить желток, молоко, тертую морковь. Специальный лайфхак для мам: по желанию можно добавить щепотку соли. Если соль еще не вводили, то можно обойтись и без неё, так как печень сама по себе немного соленая.
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Шаг 4
Взбить блендером до гладкой однородной массы.
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Шаг 5
Взять порционные формочки и совсем чуть-чуть смазать их сливочным маслом. Вылить печеночную массу.
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Шаг 6
Установить формочки в пароварку и готовить на пару 30-35 минут.
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Шаг 7
Печеночное суфле с морковью можно приготовить и в духовке, при этом обязательно нужно поставить формочки в глубокую ёмкость с водой так, чтобы вода доходила до середины формочек. То есть они будут готовится в духовке как бы на пару. Если в воду не поставить, то суфле будет плотное и не такое сочное. Если решите готовить суфле в духовке, то установите температуру 160 градусов и готовьте 25-30 минут. Во время приготовления суфле поднимется в формочке, но после остывания оно опадёт – это нормально.
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Шаг 8
Печеночное суфле с морковью прекрасно отделяется от формочек, стоит их лишь перевернуть. Осторожно, оно очень нежное! Подавать печеночное суфле можно с любым гарниром, но идеально оно сочетается с картофельным пюре или рисовой кашей.
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Шаг 9
Приятного аппетита!
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