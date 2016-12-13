Реабилитация трудных подростков в особо крупном размере

Следственный комитет расследует деятельность петербургского ООО «Новое поколение», которое много лет пилило бюджет под видом заботы о детях



Наше издание неоднократно рассказывало о всевозможных грантоедах — структурах, которые осваивают средства западных фондов, подкупая чиновников и внедряя вредоносные методики и инициативы. Сегодняшний рассказ — о российской организации, которая получает финансирование из бюджета, и чья уставная деятельность благородна, и, казалось бы, должна вызывать уважение. ООО «Новое поколение» занимается работой с «трудными подростками», возвращая их к нормальной жизни через трудовое воспитание. Однако количество приписок, а главное, состав и количество облагодетельствованных недорослей таковы, что у следственных органов возникают обоснованные предположения на тему того что ресоциализация детей в этом ООО — это просто предлог для грандиозного распила сотен миллионов рублей из бюджета комитета по молодежной политике. Дела такого масштаба возбуждают в России, по понятным причинам, нечасто, ведь они позволяют вскрыть всю систему распределения тех огромных средств, которые выделяются государством на воспитание патриотизма и полезные социальные технологии, но практически не доходят до тех, кто действительно работает на благо страны, оседая в карманах ушлых коммерсантов и связанных с ними чиновников.



Специальное предприятие "Новое поколение" существует с 1993 года и занимается социальной адаптацией и реабилитацией несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений и преступлений, в возрасте от 14 до 19 лет. Основной методикой работы с такими подростками является привитие им трудового навыка в условиях производственных отношений .



В «Новом поколении» - 7 производственных площадок в разных районах города, плюс отделение в Колпинской воспитательной колонии. На каждой из них работают, согласно отчетам, по 150—200 подростков и человек по 10 воспитателей, мастеров, педагогов, психологов и т.п. На предприятиях «Нового поколения» подростки не только работают (клеят коробочки и собирают настольные игры), но и получают общее среднее образование. Согласно представляемым «Поколением» отчетам, туда попадают только «трудные подростки», то есть те, которые не учатся, не работают и при этом, как правило, либо уже привлекались к уголовной ответственности, либо состоят на учете в полиции. Как правило, все клиенты «Нового поколения» становятся таковыми на основании направлений от районных комиссий по делам несовершеннолетних.



Всего, согласно госконтракту №001—8100 от 29.01.2016, заключенного «Поколением» с комитетом по молодежной политике администрации Петербурга, в этом году «Новое поколение» должно было вернуть к нормальной жизни 1380 подростков двух возрастных групп, 9—14 лет и 14-19 лет—за что город обязался выплатить чуть менее 340 млн рублей (больше 250 тыс рублей на каждого подростка).







































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Подобные суммы «Новое поколение» получало от города и в предыдущие годы: комитет по делам молодежи финансирует ООО с 1994 года. В 2013-2015 годах «Новое поколение» пыталось таким же образом осваивать бюджет еще и соседней Ленобласти (правда, там суммы были скромнее, всего-то по 27—40 млн в год), но оттуда их быстро «попросили», признав деятельность «Нового поколения» «малоэффективной и необоснованно высокозатратной».



Проблемы у «Нового поколения» начались весной этого года, когда в комитет по делам молодежи пришло новое руководство, и городская прокуратура вместе с аппаратом губернатора решила проверить эффективность столь впечатляющих бюджетных затрат (на долю «Поколения» приходится больше трети бюджета комитета по молодежной политики). Первые же результаты проверяющих потрясли: за красивой вывеской «Нового поколения» скрывалась весьма неприглядная действительность, напоминающая финансовую пирамиду. Нет, дети, которых «трудоустраивали» дельцы из ООО, физически существовали. Правда, только на бумаге, а фактически занятия на большинстве площадок посещали от силы 15-20 % обучающихся, в среднем 25-40 человек на площадке, вместо заявленных 200. Но, самое интересное, что даже среди этих детей процент тех, кого можно было бы отнести к трудным подросткам, стремился к нулю: большинство «воспитанников» оказались совершенно благополучными детьми. Кто-то просто приходил в «Новое поколение» подработать после школы, а кто-то и вовсе никуда не ходил, а просто числился. Среди последних, кстати, было немало детей из семей прокуроров, судей, чиновников разного уровня и т.п. Как показала прокурорская проверка, под критерии ст. 5 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подпадали только 10% проверенных детей.



РИА Катюша удалось пообщаться с мастером одной из производственных площадок «Нового поколения», и мамой одного из воспитанников, которые в красках рассказали о том, как был организован рабочий и учебный процесс в «Новом поколении».







В этом рассказе стоит обратить внимание на то, как было устроено обучение в «Новом поколении»: подростки 7-9 классов обучались вместе, причем им в течении всего года рассказывали одно и то же: на уроках русского языка про то, что такое подлежащее и сказуемое, на уроках истории про Ивана Грозного, декабристов и Великую Отечественную на одном уроке… По мнению работников «поколения», это выглядело откровенной профанацией, неслучайно некоторые школы направляли в «Поколение» безнадежных лодырей, которые не в состоянии сдать ГИА или ЕГЭ, в конце учебного года, чтобы не портить себе статистику.



Не менее примечательно была поставлена в «Новом поколении» и психологическая помощь: так, на одной площадок в качестве психолога трудится сестра жены ген.директора «Поколения», Михаила Дмитриева, Екатерина Вашевко, которая размещает на своей странице в соц.сетях вот такие фото:



«Психолог» Екатерина Вашевко









Фото со страницы









Фото со страницы









Любимое изречение









Что касается заработной платы в «Новом поколении» (по документам, напомним, на ребенка приходится по 250 тысяч в год), то она не впечатляет: поступивший на работу ученик получает 2100 рублей «ученических», бригадир из числа подростков — 3-5 тысяч, при этом зарплаты как детям, так и педагогам постоянно задерживаются. В Красносельском суде, например, по этому поводу сейчас идут судебные тяжбы.



Куда уходили получаемые от города миллионы, предстоит выяснить следствию. Кстати, помимо обучения и работы на производстве, «Новое поколение», согласно отчетам, регулярно возило своих подопечных в музеи, на городские праздники и мероприятия. Автобусы для этой цели «Новое поколение» всегда заказывало (по документам) в ОАО «Третий парк», заместителем генерального директора которого является бывший председатель комитета по молодежной политике Смольного Александра Хазов, чей сын Никита трудится в «Новом поколении» в должности начальника ОТК…



Примечательно, что даже выявив приписки и фальсификации, комитет по молодежной политике не расторг договор с «Новым поколением», а продолжал выплачивать очередные транши, перейдя с сентября этого года на новую схему финансирования: теперь деньги на счет «Нового поколения» стали поступать только после подписания актов выполненных работ. По материалам проверки, к моменту перехода на новую схему, «Новое поколение» успело освоить в этом году около 170 млн.



Сами коммерсанты от педагогики восприняли такое отношение комитета как плевок в душу и начали массированное наступление на комитет и прокуратуру в СМИ. Так, гендиректор «поколения» Михаил Дмитриев раздал десятки интервью, в которых обвинил чиновников во всех смертных грехах и попытке уничтожить свое детище. В частности, он заявлял:



- На недавней встрече руководства комитета с педагогическим коллективом предприятия нам в лицо сказали, что мы не нужны. Взрослым было предложено уйти в различные государственные организации, а детей направить на комиссии по делам несовершеннолетних для того, чтобы решать их дальнейшую судьбу.



Коллеги из других регионов своим глазам не верят, когда видят, что у нас столько детей с девиантным поведением абсолютно управляемы.



И я считаю, что сложившаяся ситуация касается уже не только воспитанников «Нового поколения» или его педагогов, а всей общественности города, да и страны. Основное отличие нашей организации от подобных заключается в том, что мы прививаем подросткам трудовой навык. Или, иными словами, умение человека пять раз в неделю 8 часов в день делать то, что тебе не нравится. В своё время город потратил массу денег на то, чтобы сформировать эту уникальную систему трудовой мотивации. Она разработана, она действует - и мы её утратим!



Что будет, если «НП» закроется? Во-первых, мы получим рост преступности в городе. Когда в январе у нас начались первые проблемы с комитетом, и мы месяц простаивали, наши подопечные совершили пять тяжких преступлений. … Потому что им некуда было себя деть.



Во-вторых, мы потеряем трудовой резерв, людей рабочей специальности. Тех, о важности которых говорится сегодня с высоких трибун. Родители, как правило, такими детьми не занимаются. Поэтому мы либо приучаем их работать, либо сажаем себе на шею.



Ну и третье - мы получим просто неуправляемую толпу на улице, потому что «НП» даёт этим подросткам социальные переспективы. А сейчас их этого лишают.



Вслед за Дмитриевым голос в защиту «Нового поколения» возвысила уполномоченная по правам ребенка Светлана Агапитова. Но больше всех преуспел депутат ЗакСа Максим Резник (ранее партия «Яблоко», потом «Гражданская платформа» и, наконец, «Партия Роста»), проходящий свидетелем по делу своего коллеги Вячеслава Нотяга о вымогательстве взяток у строителей.



Именно с подачи гр.Резника петербургский ЗакС вчера принял специальное обращение к губернатору с просьбой спасти «Новое поколение» и предпринять меры для сохранения его деятельности. «За» проголосовали все 50 депутатов—которые поверили пламенным речам Максима Львовича о том что комитет по молодежной политике «не понимает» роли «Нового поколения» в истории, что «за 23 года через организацию прошли 35 тысяч детей, из которых 98% вернулись в общество законопослушными гражданами» и проч.



Между тем, прокурорские и ведомственные проверки «Нового поколения» завершились возбуждением уголовного дела по ч.4 ст 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Сначала это дело появилось в Красносельском районе, где находится одна из самых проблемных площадок «Нового поколения», но на днях его приняло в свое производство ГУ Следственного комитета по Петербургу. Представляется, что в рамках этого дела следователи досконально изучат, куда на самом деле уходили много лет бюджетные миллионы, и не ограничатся одними коммерсантами от образования, а дадут правовую оценку и чиновникам, крышевавшим всю эту деятельность, начиная от районных комиссий по делам несовершеннолетних, выписывавших направления в «Новое поколение» детям из благополучных семей и до самого высокого уровня, и депутатам, и прочим лицам, которые превратили неплохую идею трудового воспитания в кормушку для нужных людей и их отпрысков. Катюша будет следить за расследованием.



РИА Катюша