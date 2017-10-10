Сметанный торт из крекера



Ингредиенты:

Сметана — 500 г

Сахарная пудра — 150 г

Желатин — 30 г (2 пакетика)

Печенье “крекер” — 300 г

Шоколад — 200 г

Фрукты для украшения (бананы, виноград, клубника) — по вкусу и желанию

Желе для тортов — для украшения

Приготовление:

1. Замочить желатин в небольшом количестве холодной воды, дать разбухнуть. Смешать сметану и сахарную пудру. Растопить желатин на водяной бане и ввести в сметану, быстро помешивая.

2. Крекер поломать. Добавить к сметане, перемешать.

3. Разьемную форму застелить пищевой пленкой. Натереть шоколад. Выложить сметану в три слоя, пересыпая шоколадом. Поставить в холодильник на 1–2 часа.

4. Украсить фруктами, полить желе для тортов (или обычным, разведенным в меньшем количестве воды, для лучшего застывания). Поставить в холодильник до полного застывания (лучше на ночь). Сметанный торт из крекера готов.

Приятного аппетита!