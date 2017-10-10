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Сметанный торт из крекера

Сметанный торт из крекера


Ингредиенты:
Сметана — 500 г
Сахарная пудра — 150 г
Желатин — 30 г (2 пакетика)
Печенье “крекер” — 300 г
Шоколад — 200 г
Фрукты для украшения (бананы, виноград, клубника) — по вкусу и желанию
Желе для тортов — для украшения
Приготовление:
1. Замочить желатин в небольшом количестве холодной воды, дать разбухнуть. Смешать сметану и сахарную пудру. Растопить желатин на водяной бане и ввести в сметану, быстро помешивая.
2. Крекер поломать. Добавить к сметане, перемешать.
3. Разьемную форму застелить пищевой пленкой. Натереть шоколад. Выложить сметану в три слоя, пересыпая шоколадом. Поставить в холодильник на 1–2 часа.
4. Украсить фруктами, полить желе для тортов (или обычным, разведенным в меньшем количестве воды, для лучшего застывания). Поставить в холодильник до полного застывания (лучше на ночь). Сметанный торт из крекера готов.
Приятного аппетита!

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