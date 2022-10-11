Бурый рис, йогурт и стевия. Чем заменить неполезные продукты?

Здоровые заменители нездоровой пищи для детей и взрослых

Все понимают, что если у ребенка лишний вес, у мамы — преддиабет, а у папы — гипертоническая болезнь, семье пора начать питаться по-другому. Сесть на диету — трудное и слишком радикальное решение, оно под силу не всем. Диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева предлагает идти другим путем.

Таблица подскажет, на какие полезные продукты вы можете заменить привычную, но неполезную еду. Если для вас будет сложно сразу поменять все свои пищевые предпочтения, то начинайте делать это постепенно. Возможно, к чему-то вы готовы уже сегодня, а для каких-то перемен нужно время. Это не страшно. Главное — начать!