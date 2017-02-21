23 советских мультфильма, после которых наше сознание не подлежит восстановлению

Все советские мультфильмы 30-летней выдержки пронизаны глубоким философским смыслом. Но жестокая реальность и глубокий внутренний мир мультипликаторов 70-80-90-х заставляли нести этот смысл таким извращенным способом, что сознание многих из нас просто не подлежит восстановлению.

Крылья, ноги и хвосты

3 минуты 54 секунды тотального психодела. Хотя казалось бы, ничто не предвещает: просто птицы находят некоторое количество вкусного и принимают взвешенное решение до него добраться.

ФРУ-89

Каждый советский ребенок просто обязан знать, что такое фрустрация. Потому что другим словом происходящее на экране не объяснить.

Контракт

Космическая сага про противостояние человека и его контракта под абсолютно неотразимые джазовые композиции. Тут есть рекламный упоротый робот, карающие сферы, мистер брутальность и неподкупность летающий Кубик Рубика. Смотрится все это настолько стильно, что современным хипстерам лучше не смотреть во избежании эстетического шока.

Спойлер: в итоге окажется, что все происходило в гигантском цветке.

Падал прошлогодний снег

Да, это банально, но без него никуда. Начнем с того, что повествование ведется от лица человека с запущенной стадией синдрома рассеянного внимания – рассказчик постоянно скачет с одной сюжетной линии на другую и забывает, на чем остановился. Что не портит общей картины – скорее даже помогает полностью погрузиться в атмосферу сюрреализма, царящего в сознании создателей.

Маловато будет!

Медвежуть

С фрустрацией было проще – там сразу дали понять, что к пониманию происходящего стремиться не стоит. Здесь же вы до последнего пытаетесь вникнуть в сюжет, и иногда вам даже кажется, что вы начинаете понимать. Но это ненадолго.

Успокаивать себя можно тем, что это всего лишь сны, которые видит медведь в своей теплой уютной кроватке.



Ух ты, говорящая рыба

Каждое творение киностудии «Арменфильм» – культурный памятник абсурду, сделанный так качественно, что совершенно не замечаешь своего собственного духовного роста.

Контакт

«Солярис» для детей в кратком изложении: инопланетный разум пытается взаимодействовать с земными организмами, принимая форму понятных им предметов. Рисовка в стиле The Beatles в полной мере дополняет картину.

Голубой щенок

Не знаем, есть ли здесь тот подтекст, который мульт обрел спустя 40 лет после своего создания. Но теперь он затрагивает глубокие проблемы дискриминации и угнетения.

Свирепый Бамбр

Картина про управление гневом и сложности социальной адаптации агрессивного интроверта в мире обычных людей.

Кубик-рубик

Сборник абсолютно безумных короткометражек, столь же прекрасных по содержанию, сколь и по рисовке. Заяц с хвостиком пупочкой, который ищет сам себя, и двое виртуозных друзей, дающих незабываемые представления. Спорим, вы их помните, даже если видели всего раз, и было вам тогда совсем немного лет.



Икар и мудрецы

Волшебный и милый мультик про мечту. Про то, что что бы кто ни говорил, а все достижимо, надо только не сдаваться. И прикольные поговорки на латыни, которые вы сможете выучить вместе с его героями.

Чудовище

Одноглазое чудище живет в коммуналке со всякими разными соседями и все время мусорит своей чешуей. Ужасно трогательный и грустный мультфильм про терпимость и толерантность, а в детстве он был просто грустный, чего мы тогда понимали, рыбы глупые.

Келе

Чукотская сказка с чукотской музыкой про то, как мифическое существо похитило двух девочек. Страшненько и странненько.

Пиф-паф, ой-ой-ой

Что будет если «Вышел зайчик погулять» поставить в опере? Этот мультфильм.

Конфликт

Притча про войну, которую показали на пальцах (зачеркнуто) спичках. Натурально, со всем ужасом войны, какая бы сторона не оказалась круче.

Прямое попадание

Про игровые автоматы, виртуальную реальность (уж какая была) и то, что реальная реальность лучше. Ярко, динамично, музыкально, психоделично до краешка.

Перевал

После просмотра этого мультика не каждый решался прочитать оригинальную повесть Кира Булычёва. А она великолепна, одна из лучших работ автора.

Будет ласковый дождь

Мрачная и впечатляющая экранизация Рэя Бредбери. Показывая тленоту жизни «на западе», режиссер развернулся очень качественно.

Халиф Аист

Страшная-страшная сказка. Мы до сих пор её боимся!

Сундук

«То в дырочку, то в щелочку, то в странное отверстьице для маленьких жучков!». Чумовой веселый мультик с песней. Наши искренние рекомендации.

32 декабря

Этот мультик как-то 31 декабря крутили по центральному каналу какому-то. И теперь эта феерия, которую пели продукты, у нас в головах навсегда. Спасибо вам, товарищи мультипликаторы.

Шкатулка с секретом

Яркий и красочный мультик, который нарисовали в стиле знаменитой «Yellow Submarine», но про механическую музыкальную шкатулку пугал и пугает до сих пор. Невизрая на крайнюю нарядность. Особенно пугают тексты, которые поют даже там, где упаси их боженька петь.



Ёжик в тумане

Этот список немыслим без потрясающего «Ёжика в тумане» Юрия Норштейна. Короткометражка с почти монохромной картинкой покоряет неповторимой, загадочной атмосферой. Образы героев и сюжет каждый зритель трактует по-своему, но его обожают все. «Ёжик в тумане» собрал более 35 международных и всесоюзных премий, а в 2003 году его назвали лучшим мультфильмом всех времён по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран.

На закуску ещё пять полюбившихся всем шедевров советской мультипликации:

В синем море, в белой пене

Один из лучших мультфильмов Роберта Саакянца. Мальчик и дедушка поймали в рыбные сети кувшин, а когда открыли его, то оказалось, что они освободили Владыку Моря.

Ишь ты, Масленица!

Рисованный мультфильм, созданный по мотивам сказки Ованеса Туманяна «Барекендан» – о бедняке, наказавшем богача за жадность

Пластилиновая ворона

На создание мультфильма ушло около 800 кг советского пластилина, который из-за блёклых цветов пришлось раскрашивать красками. Невозможно смотреть и не подпрыгивать на месте в ритм зажигательной песенке о вороне.

Потец

«Обнародуй нам, отец, что такое есть потец?» — так начинается абсурдистская поэма «Потец» Александра Введенского. По сюжету поэмы трое сыновей допытываются у отца, что такое «потец», и тот, ударяясь в иносказания, долго и путанно пытается донести до них довольно простую вещь: «Потец — это холодный пот, выступающий на лбу умершего». Поэма, к созданию которой Введенского подтолкнула смерть отца, вобрала в себя множество политических, исторических, психологических подтекстов, делающих невозможным ее прямое прочтение.

Фильм, фильм, фильм

И на десерт. Он не страшный и веселый, но зато про наше любимое кино. Весь процесс, от сценария до премьеры. А как там дядю сбрасывали? Бедный дядя!

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