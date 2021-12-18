Драка в школе: что делать родителям жертвы и виновника

Конфликтные ситуации в школьной среде — отнюдь не редкость. Иногда дело доходит и до кулаков. Разбираемся во всех нюансах школьных драк.

После жестокого избиения иркутским подростком своей одноклассницы только за то, что та облила его водой, мы еще раз убедились в том, что детские конфликты могут иметь серьезные последствия.

Адвокат, кандидат юридических наук, «Межотраслевая коллегия адвокатов» Светлана Львова рассказывает «Летидору», о чем должны помнить родители, если их ребенок оказался жертвой или виновником драки.

Если ваш ребенок — жертва школьной драки

Как только вы узнали, что ваш сын или дочь пострадали от рук одноклассников, начинайте принимать меры:

• Посетите школу и выясните, кто, когда и при каких обстоятельствах избил вашего ребенка. Сообщите о произошедшем в комиссию по делам несовершеннолетних, в задачи которой как раз и входит обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Как минимум инспектор ПДН должен провести профилактическую беседу с обидчиком.

• Если вы оказались в школе непосредственно после серьезного конфликта, вызывайте полицию и медицинскую скорую помощь. При необходимости первую помощь может оказать и школьный врач.

• Если угрозы здоровью нет и администрация школы против «мероприятий» с полицией и скорой, сами отправляйтесь в ближайшее медицинское учреждение для фиксации побоев (освидетельствования) и получения справки. Затем обращайтесь в полицию с заявлением, в котором следует подробно описать ситуацию, указать очевидцев произошедшего, сообщив их адреса и номера телефонов, если они вам известны.

• Если ваша цель — получение компенсации за физический и моральный вред, то нужно обратиться в суд с иском о возмещении вреда.

Если ваш ребенок — зачинщик школьной драки

Что грозит виновнику школьной драки? Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно учитывать возраст ребенка, особенности его правового статуса и степень причиненных им побоев другому несовершеннолетнему. От этих факторов зависит, кто будет признан виновным: родители, опекуны, попечители или работники школы, которые пустили ситуацию на самотек.

Оба родителя — как мать, так и отец — несут ответственность за воспитание своих детей: физическое, духовное и нравственное (ст. 38 Конституции РФ и ст. 63 Семейного кодекса РФ).

• За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут отсутствие своей вины (ст. 1073 ГК РФ).

• Если вред причинен учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, то отец и мать отвечают только в том случае, если у их ребенка нет своего дохода или имущества, которое могло бы использоваться для возмещения вреда и если они не смогут доказать отсутствие своей вины.

• При эмансипации несовершеннолетнего (ст. 27 ГК РФ), когда он признан полностью дееспособным и уже работает по трудовому договору, ситуация сильно меняется: эмансипированные сын или дочь обязаны расплатиться с теми, кого обидели, самостоятельно.

И если мамы и папы могут нести ответственность только за материальную сторону вопроса, то за свои противоправные действия ребенок отвечает сам.

Когда несовершеннолетний несет уголовную ответственность

Если ребенку исполнилось 16 лет, он начинает нести и уголовную ответственность (ст. 20 УК РФ). Но всем подросткам полезно помнить, что за определенные преступления уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. Сюда относятся случаи с убийством (ст. 105 УК РФ), умышленным причинением тяжкого ущерба здоровью (ст. 111 УК РФ), а также причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ).

С нюансами уровней тяжести вреда можно ознакомиться в документе «Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденном постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522. А также в «Медицинских критериях определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194 н.

А здесь мы приведем несколько примеров определения тяжести вреда, который может быть причинен во время драки.

Характеристики тяжкого вреда:

• опасность для жизни человека;

• потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его функций;

• прерывание беременности;

• психическое расстройство;

• неизгладимое обезображивание лица;

• значительная утрата общей трудоспособности не менее чем на 1/3.

Характеристики вреда средней тяжести:

• длительное расстройство здоровья (если пострадавший находится на лечении в больнице более 21 дня);

• значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 1/3.

За что отвечает администрация школы

Если школьная драка случилась в то время, когда дети временно находились под надзором образовательной организации, то это учреждение должно отвечать по закону за причиненный вред (п. 3 ст. 1073).

Также школа несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих учащихся во время пребывания детей на ее территории в определенные часы (ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Поэтому если школьники подрались, например, на перемене, то именно образовательная организация должна нести ответственность за причиненный вред здоровью во время этой потасовки. Ответственное лицо — директор школы.

Но здесь важно уточнить: у школы есть право доказать, что случившееся произошло не по вине ее работников. Только тогда учреждение освободят от ответственности.

Например, драку может спровоцировать посторонний взрослый. Были случаи, когда папы приходили в школу, чтобы «отстоять честь сыновей», и командовали: «Сынок, дай ему сдачи прямо сейчас!». В таких ситуациях, несмотря на то, что вред здоровью ребенка был причинен прямо в стенах школы, ответственность будет нести только этот родитель.

Драка без последствий

Для любой юридической ответственности — уголовной или гражданской — необходимы доказательства. Что нужно знать, если случился конфликт без пострадавших? Нет следов побоев — нет и ответственности. В отдельных случаях руководитель школы может провести работу с педагогом, который должен был следить за классом, но все же допустил драку между детьми.

Статья опубликована на сайте Letidor.ru