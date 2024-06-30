Как уложить ребенка спать? Рассказывает врач-сомнолог

На вопросы читателей отвечает наш эксперт – врач-сомнолог, доцент Первого московского медицинского университета им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.

Сколько нужно сна?

Сколько часов в сутки должен спать маленький ребенок?

Дмитрий, Москва

– Новорожденные спят по 16–20 часов в сутки, не знают разницы между днем и ночью.

Обычно через два часа после пробуждения они снова готовы спать.

Младенцы до года спят по 9–12 часов ночью и еще несколько раз засыпают днем на 2–4 часа. Малыши этого возраста – очень занятые люди (весь день учатся сидеть, стоять, ходить), устав к вечеру, они быстро засыпают.

Дети 1–3 лет спят по 12–13 часов в сутки. Большинство малышей в возрасте 18 месяцев отказываются от второго дневного сна, на этом этапе у них могут появиться проблемы с ночным сном.

Создайте ритуал

Двухлетнюю внучку очень сложно уложить. Вечером начинаются капризы, плач, девочка по нескольку раз вылезает из кроватки и прибегает в комнату к взрослым. Может, это какое-то расстройство засыпания?

Вера Петровна, Томск

– Нормализовать отход ребенка ко сну не так уж сложно. Вот несколько правил.

1. Убедитесь, что для сна ребенка созданы все условия. Поддерживайте в комнате, где спит малыш, прохладную температуру: 18–20 градусов. Позаботьтесь, чтобы ему не мешали свет и громкие звуки. Кровать должна быть не слишком мягкой и без подушки. Не оставляйте на ночь в кроватке пушистые вещи и игрушки.

2. Установите четкий график сна: укладывайте ребенка спать в одно и то же время и днем и вечером.

3. Придерживайтесь определенного распорядка дня: если кормление, прогулки и игры будут происходить в одно и то же время, ребенку легче будет засыпать, когда наступит время сна.

4. Выработайте ритуал отхода ко сну. Это должны быть 3–4 действия, которые будут повторяться изо дня в день в одном и том же порядке. Для младенца ритуал может состоять из купания, легкого расслабляющего массажа, переодевания в пижаму и колыбельной. Для ребенка после года – купания, массажа, переодевания в пижаму и пары сказок. Возбудимому, эмоциональному ребенку ритуал стоит удлинить. Например, еще до купания можно постоять с ним у окошка, посмотреть, как машины «уезжают спать в гараж». Важно, чтобы все процедуры вызывали у малыша положительные эмоции, а последняя часть ритуала проходила в комнате, где он спит.

5. Не меняйте ритуал: если мама всегда рассказывает на ночь две сказки, папе не стоит поощрять малыша за хорошее поведение еще и сказанием о последнем футбольном матче. Раз обычно звучат две сказки, значит, их всегда должно быть только две.

6. Укладывайте малыша в постель сонным, но не спящим. Все дети в возрасте до двух лет просыпаются несколько раз за ночь. Если малыш научится самостоятельно засыпать вечером, он сможет сам успокоиться и заснуть, когда проснется среди ночи. Если же вы каждый вечер укачиваете его на руках, вам придется делать это и ночью, всякий раз, когда он проснется.

7. Сохраняйте выдержку. Если малыш проснулся среди ночи, дайте ему 20 минут на то, чтобы он мог самостоятельно успокоиться и заснуть. Вы можете проверить, не нужно ли ему что-то, но укачивать его и находиться с ним рядом не стоит.

8. Сон нужен и родителям. Если вы хронически не высыпаетесь, старайтесь ложиться спать раньше, вместе с малышом, или попробуйте спать вместе с ним днем.