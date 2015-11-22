Почему школьное обучение превращается в фикцию?

Сергей Зинцов

Среди педагогов ходит грустная шутка: «Школа превратилась в место, где дети мешают учителям работать с документами».

Недавно Олег Смолин, 1-й зампред Комитета ГД по образованию, озвучил шокирующие цифры: «За год общеобразовательные организации готовят до 300 отчётов (по паре в рабочий день), из которых около 80% заполняются непосредственно педагогическими работниками…». Например, в системе школьного образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 г. проведено 176 различных мониторингов (свыше 11 тыс. показателей).

Как сообщают «АиФ», учителя говорят об этом давно, но в последние годы тема стала набирать особую остроту. Вообще-то выпущено немало документов, запрещающих заваливать учителей бумагомарательством, однако бессмысленная нагрузка на педагогический коллектив продолжает расти. «На 99% это местные инициативы. Не отчитаешься — не просто выговор получишь, как при советской власти, а карманом ответишь. Это общая ситуация, когда не до детей», — жалуются педагоги.

Как рассказывает Сергей Погодин, директор школы № 4 г. Нелидово Тверской области, сейчас идет антинаркотический месячник. От обилия мероприятий «уже самому хочется «уколоться и забыться», как пел Высоцкий». В школе уже проводили мероприятия работники полиции, прокуратуры, врачи-наркологи,- и все это во время уроков. Проведено 34 мероприятия,- не успел отчитаться, как мне уже шлют требование, что надо усилить работу. Это профилактика или пропаганда наркотиков? А когда заниматься с детьми учебой? И дети прекрасно понимают, что все это проводится не для них, а для галочки в отчете!..

«Проблема в том, что учителям не доверяют ни общество, ни администрация, поэтому столько бесконечных проверок, отсюда и дикая бюрократизация образования», — считает Сергей Кочережко, учитель года-2015, преподаватель истории и обществознания из Самары. Он рассказал, что после введения электронных журналов работа по оформлению документов удвоилась, т.к. требуют сдавать на проверку и бумажные. Учителя уже издерганы, потому что любая проверка несет потенциальную опасность лишиться части заработка, получить нагоняй или даже выговор. Как в такой ситуации можно воспитать полноценную творческую личность,- задается вопросом педагог?

Да, проблема выросла до грандиозных размеров. А причина здесь, скорее всего, скрывается в том, что в связи с прежними демографическими ямами число педагогов в школах постоянно сокращалось. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, Министерство образования и органы образования на местах наоткрывали различных проверяюще-контрольных учреждений, без которых система прекрасно обходилась прежде. Чтобы как-то обосновать свою нужность, подобные органы изо всех сил стараются вмешиваться во все, куда можно и куда нельзя. В результате главными в российской системе образования стали не ребенок и не учитель, а проверяющий чиновник и написанный для галочки никому не нужный отчет.





Подробнее: http://comstol.info/2015/11/obshhestvo/11798