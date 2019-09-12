В Уфе ребенка довела до слез социальная несправедливость в школьной столовой

В Уфе дети-льготники и обычные школьники получают настолько неравноценное питание в столовой, что это может довести ребенка до слез.

О таком случае рассказала порталу ProUfa.ru мать второклассника. «Мам, нам троим дали макароны с колбасой, а всем детям дали гречку с котлетой и конфету», — пересказала женщина рассказ сына.

По ее словам, мальчик от обиды расплакался прямо в школе.

Расстроенная мать подошла к учительнице выяснить, что произошло, и та ответила, что «сама хотела плакать, когда раздавала эти конфеты». Учитель объяснила, что в этом году в школах Уфы льготное отличается от обычного, которое не субсидируется. Решить чувствительный вопрос планируют методами «сегрегации»: возможно, детей-льготников будут сажать за отдельный стол.

Издание поясняет, что субсидируемые властями обеды стоят по 45 рублей, обычное питание — 60 рублей.

Источник: https://www.rosbalt.ru/russia/...

