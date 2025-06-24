Пряники медовые на сметане

Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Медовые пряники на сметане готовим из таких ингредиентов.
В сметану добавить соду, перемешать.
Добавить в сметану соль, сахар, мягкий мёд и желток яйца.
Перемешать.
Всыпать муку, корицу и имбирь.
Замесить тесто.
Слегка раскатать тесто и вырезать небольшие кружочки.
Выпекать пряники до лёгкого румянца при температуре 180 градусов, у меня ушло 12 минут.
Венчиком взбить белок и сахар до белой пышной глазури, сахар должен полностью раствориться.
Окунуть остывшие пряники в глазури.
Оставить пряники при комнатной температуре подсохнуть.
Медовые пряники на сметане готовы.
Приятного аппетита.
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