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Пряники медовые на сметане

Мягкие, ароматные пряники в белковой глазури. Отличная выпечка для домашнего чаепития.

Ингредиенты

Сметана - 120 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Мёд - 40 г

Сахар - 30 г + (40 г для глазури)

Сода - 1 ч.л. (без горки)

Мука пшеничная - 225 г

Корица молотая - 0,5 ч.л.

Имбирь молотый - 0,5 ч.л.

Соль - щепотка

Выходит 11 штук.
  • 269 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 6.06
  • Ж: 3.97
  • У: 52.94

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Медовые пряники на сметане готовим из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В сметану добавить соду, перемешать.

 

Фото 2

 

 

Добавить в сметану соль, сахар, мягкий мёд и желток яйца.

 

Фото 3

 

 

Перемешать.

 

Фото 4

 

 

Всыпать муку, корицу и имбирь.

 

Фото 5

 

 

Замесить тесто.

 

Фото 6

 

 

Слегка раскатать тесто и вырезать небольшие кружочки.

 

Фото 7

 

 

Выпекать пряники до лёгкого румянца при температуре 180 градусов, у меня ушло 12 минут.

 

Фото 8

 

 

Венчиком взбить белок и сахар до белой пышной глазури, сахар должен полностью раствориться.

 

Фото 9

 

 

Окунуть остывшие пряники в глазури.

 

Фото 10

 

 

Оставить пряники при комнатной температуре подсохнуть.

 

Фото 11

 

 

Медовые пряники на сметане готовы.

 

Фото 12

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 13

 

 

Пряники медовые на сметане, рецепт с фото
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