Реальные врачи против реальных родителей: развенчиваем мифы о прививках

С момента своего появления вакцинация внушала населению противоречивые чувства. Одни ликовали по поводу возможности избавления от опасных заболеваний, другие предрекали сторонникам прививок разнообразные беды и напасти. Причем и с той, и с другой стороны выступали люди вполне компетентные, сведущие в науке.

Один из врачей так описывал в своей диссертации последствия прививки от натуральной оспы, материал для которой получали из крови коров: «У одного ребенка организм до прививки был совершенно нормальным; после прививки он превратился в скотский: ребенок стал бегать на четвереньках подобно животному, мычать по-коровьи и бодаться головой. Дочь одной леди начала кашлять, как корова, и вся обросла волосами».

Прошло время. Натуральную оспу победили, счастливо избежав превращения детей в телят. Но с появлением новых вакцин возникают и новые заблуждения. Вместе с экспертами ВОЗ врач Ирина Кологривова решила остановиться на некоторых из них.

Миф 1. Многие болезни исчезли, благодаря улучшению условий жизни населения. Вакцинация не имеет к этому никакого отношения

К сожалению, заболевания, которые можно предотвратить путем вакцинации, вернутся, если все массово прекратят делать прививки. Действительно, улучшение гигиены и свободный доступ к чистой воде помогают защитить людей от инфекционных заболеваний, но распространение многих инфекций (полиомиелита, кори) совершенно не связано с тем, насколько хорошо мы моем руки.

Официальное мнение:

Картавцева Лариса Руслановна, депутат Московской городской Думы, первый заместитель директора ГКУ города Москвы «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист по оказанию медицинской помощи детям: «Как мама троих детей и как врач-педиатр могу сказать, что я однозначно «за». Всем своим детям я делала прививки. Единственный способ защитить ребенка от болезни – сделать прививку.

Конечно, существуют разные ситуации, и каждый ребенок уникален со своей неповторимой иммунной системой. Один переносит прививку спокойно, у другого может подняться температура. Эти проявления нормальны для поствакцинального периода, просто о них необходимо сообщить педиатру, и проводить последующие прививки с учетом предыдущей реакции организма.



Бывают ситуации, при которых временные промежутки между прививками получаются слишком большие (из-за болезни ребенка или по другим причинам). Конечно, это снижает эффективность защиты ребенка. В таких случаях можно обратиться в Иммунологический центр, где точно определят уровень иммунитета и подберут индивидуальный график вакцинации.

Также, необходимо помнить, что истинных противопоказаний против проведения прививок очень мало, как правило, это дети с тяжелой врожденной патологией. Часто болеющие ОРВИ дети к данной категории не относятся, напротив, они больше нуждаются в защите, так как их организму сложно противостоять инфекциям.

К счастью, с каждым годом уровень грамотности людей в области иммунопрофилактики растет. «Мода на отказы от прививок» постепенно проходит, уступая место разумному подходу к здоровью детей. Родители прекрасно понимают, что в огромном мегаполисе просто невозможно оградить ребенка от большого числа контактов, ведь дети посещают детские сады, школы, дополнительные секции и т.д.»







Миф 2. Все вакцины обладают многими тяжелыми и отсроченными побочными эффектами

Безопасность вакцин тщательно проверяется многими экспертами. Большинство побочных эффектов незначительны и быстро исчезают, например, боль в месте введения вакцины или повышение температуры.

Да, тяжелые осложнения после вакцинации имеют место, но они очень редки. В большинстве своем они связаны с несоблюдением правил вакцинации. В то же время все тяжелые осложнения тщательно отслеживаются и изучаются. Гораздо выше шанс получить осложнение от инфекционного заболевания, чем от прививки к нему.

При полиомиелите может возникнуть паралич, а корь может приводить к развитию энцефалита и слепоты. Поэтому польза от применения вакцин многократно превосходит возможные риски развития осложнений.

Мнение:

Татьяна Сапрыкина, эксперт по финансам и мама двух дочерей: «Я – мама двух девочек. Прививки делаю, но покупаю их самостоятельно, предпочтение отдаю европейским вакцинам. Делаю прививок больше, чем рекомендует Минздрав России. К примеру, обоим детям были сделаны прививки от гепатита А, от ветряной оспы. Не делаю категорически сезонные прививки от гриппа ни себе, ни детям.

Я провела глубокое исследование вопроса прививок еще в период появления первой дочери. Пообщалась с разными врачами, выслушала их профессиональное заключение и приняла с супругом решение покупать европейские вакцины и прививать детей. Качество российских вакцин у меня вызывает большое количество вопросов.

Прививать или не прививать детей, на мой взгляд, выбор родителей. Возможно, часть родителей предпочитает вовсе не прививать детей, так как не может позволить себе качественные вакцины, но при этом колоть низкокачественные также не хочет. Может быть, лучше заняться просвещением населения относительно нужности вакцин, а не применять наказания? Получить все ответы на свои вопросы я не смогла у участкового педиатра, для этого пришлось провести консультации с целым рядом врачей, прочитать специальную литературу».

Миф 3. Комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС) и вакцина против полиомиелита может привести к синдрому внезапной смерти младенцев

Все случаи внезапной смерти младенцев, которые произошли вскоре после вакцинации, были тщательно расследованы ВОЗ. Но не было доказано, что они связаны с применением вакцин. Скорее всего, имело место совпадение этих двух событий по времени. В то же время, заболевания, которые можно предотвратить в результате вакцинации, являются тяжелыми и угрожающими жизни.

Для профилактики внезапной смерти младенцев лучше отказаться не от вакцинации, а от курения во время и после беременности. В настоящее время число случаев внезапной смерти младенцев во всем мире снижается.

Миф 4. Практически все заболевания, против которых проводится вакцинация, уже ушли в прошлое. Прививки просто не имеют смысла

Действительно, многие заболевания уже стали редкостью во многих странах, но эти инфекции продолжают циркулировать в разных уголках мира. Это особенно опасно при значительно возросшей мобильности населения.

Так, в 2011 году в 38 странах Евросоюза разразилась страшная эпидемия кори. Было зарегистрировано более 26 тысяч случаев заболевания, 9 человек погибли. Поэтому есть две причины вакцинироваться: важно защитить не только себя, но и людей вокруг.

Миф 5. Всеми детскими болезнями, против которых разработаны вакцины, нужно просто переболеть. Это часть жизненного опыта

К сожалению, многие заболевания, которые можно избежать путем вакцинации, помимо «воспоминаний» могут оставить после себя тяжелые последствия. Такие заболевания, как корь, свинка и краснуха могут вызывать тяжелые осложнения, включая пневмонию, энцефалит, слепоту, синдром врожденной краснухи новорожденных и даже приводить к летальному исходу. Без прививок ребенок становится уязвимым для этих инфекций.

Миф 6. Вакцинация против нескольких заболеваний сразу увеличивает риск возникновения нежелательных побочных эффектов и может перегрузить иммунную систему ребенка

Этот миф опровергается многочисленными научными исследованиями. Кроме того, каждый день с момента рождения дети подвергаются воздействию многочисленных антигенов: бактерий, вирусов, новых продуктов питания. Их иммунитет способен эффективно справляться с этой нагрузкой.

Появление комбинированных вакцин снижает риск развития побочных эффектов, так как ребенок в этом случае переносит только одну инъекцию вакцины вместо четырех, пяти или шести. В результате ребенку и родителям нужно реже посещать врача и легче придерживаться календаря прививок. Важно поставить прививки в раннем детстве – именно в это время организм ребенка является особенно уязвимым для многих инфекций.







Мнение педиатра:

Педиатр Мархолия Маргарита Геннадьевна, заведующая отделением педиатрии Семейного медицинского центра (общий стаж работы – более 16 лет) комментирует: «Нужно ли делать прививки? Это достаточно частый вопрос, с которым ко мне обращаются родители. И я отвечаю: необходимо! Никто из педиатров не скажет, что вакцинация – это пустяк. Мы прекрасно осознаем, что это вмешательство в иммунную систему наших детей, но это и возможность обезопасить их от серьезных болезней.

Болезни, против которых сейчас предлагается вакцинация, действительно очень опасны, и некоторые из них (столбняк, дифтерия) смертельно опасны, другие причиняют выраженный бред здоровью. И это, как мне кажется, весьма весомый аргумент, чтобы делать детям прививки.

В основной своей массе родителей беспокоит переносимость препаратов, возможные реакции на введение вакцин. И здесь очень важно помочь мамам и папам разделить понятия: реакции организма на вакцинацию и осложнения после нее. Повышение температуры, ухудшение самочувствия, краснота и болезненность в месте инъекции – это возможные и ожидаемые реакции.

И хотя нам очень жаль наших пациентов, переносящих в ряде случаев эти нежелательные реакции, мы понимаем, что это не принесет вред их здоровью и эти симптомы конечны.

Ряд простых действий поможет малышу это преодолеть, и они уж точно не могут выступать аргументами против вакцинации. Другой более сложный вопрос об осложнениях вакцинации – это нежелательные и достаточно тяжелые состояния. Справедливости ради надо отметить, что, в отличие от побочных реакций, поствакцинальные осложнения встречаются крайне редко.

В отличие от поствакцинальных реакций, осложнения редко зависят от состава вакцин и основной их причиной считаются нарушение техники введения и хранения вакцин, индивидуальные особенности организма. Именно поэтому я говорю родителям, что прививаться можно и нужно, но подходя к каждому ребенку, к каждому введению вакцины индивидуально.

К вопросу о законодательном решении «вакцинального» вопроса (речь идет об инициативах депутатов. Которые хотят наказывать родителей, подписавших отказ от прививок, рублем – Прим. Ред.), мне кажется это в корне неверным. Усилия должны тратиться в первую очередь на информирование родителей.

Я как врач должна объяснить в доступной форме родителям все плюсы и минусы каких-либо медицинских мероприятий, а они, в свою очередь принять взвешенное и ответственное решение, основанное на фактах, а не на слухах. Мне кажется, гораздо важнее со стороны государства обеспечить нас должным количеством безопасных вакцин, организовать просветительную работу, чем пытаться принудительными мерами решить проблему».







Миф 7. Вакцины содержат много вредных веществ (ртуть, алюминий). Это опасно для здоровья ребенка

Тиомерсал – это органическое ртуть-содержащее соединение, которое в качестве консерванта добавляется в некоторые вакцины (АКДС, вакцины против гепатита В, гемофильной и инфекции (Hib-вакцина), бешенства, гриппа и менингококковых инфекций). Более десяти лет ВОЗ изучала возможные побочные эффекты тиомерсала для здоровья и не выявила доказательств его отрицательного воздействия.

Алюминий уже давно добавляют в вакцины для усиления их способности формировать иммунитет против заболевания. Такие вещества называются адъювантами. Благодаря адъювантам удается снизить содержание инфекционного антигена в вакцине и сделать ее более безопасной.

Мнение:

Елена Ахмет, воспитатель, мама двух совершеннолетних детей: «Я не против прививок. Единственная вакцина, которая внушает мне ужас, – от гриппа. До 18 лет у меня часто были простуды, но я никогда не болела гриппом. Как только сделала прививку – заболела, притом, благодаря вакцине, вирус странным образом мутировал в моем организме, что подтверждают врачи.

Теперь каждое заболевание гриппом для меня – это температура 40 и карета скорой помощи. Не помогает ничего: дети в детстве были в ужасе, потому что каждый раз думали, что теряют меня. Поэтому – прививкам «да», но прививку от гриппа даже своим взрослым детям делать не рекомендую, вдруг наследственность проявится».

Миф 8. Вакцины могут вызывать аутизм

Корни этого мифа уходят в 1998 год, когда в уважаемом журнале Lancet было опубликовано исследование, утверждающее наличие связи между применением вакцины против кори-краснухи-паротита и развитием аутизма. Впоследствии было обнаружено много нарушений при проведении этого исследования, и статья была изъята из журнала.

Отголоски этой публикации продолжают смущать население и по сей день, хотя многочисленные исследования уже достоверно опровергли связь между вакцинацией и развитием аутизма.

Миф 9. Вакцинация дает 100% защиту от инфекций

К сожалению, это не совсем так. Эффективность большинства вакцин составляет 75–90%. Однако вакцинированный ребенок, даже заболев, переносит заболевание в более легкой форме, у него снижается риск развития осложнений. Кроме того, чем больше людей вакцинировано, тем меньше риск возникновения вспышек эпидемий различных инфекций.

Один из врачей в своей лекции о вакцинации отметил интересный парадокс: большинство людей прикладывает значительные усилия и тратит много денег, чтобы привить домашних питомцев, но сознательно избегает совершенно бесплатно вакцинировать своих детей против опасных инфекционных заболеваний. Поэтому перед тем как подписать очередной отказ от прививки, следует еще раз задуматься и взвесить все за и против.

Мнение:

Катерина Смирнова, корреспондент, мама двоих детей: «Прививок ни себе, ни детям не делаю – имею полное право, и никакие депутаты меня не уговорят. Делаю пробу Манту – потому что с системой не борюсь. Тратить силы на это считаю бОльшим злом, чем туберкулиновая подкожная проба. Пишу положенные отказы, вопросов не возникает.

Благодаря тому, что от пробы Манту не отказываюсь, не выгляжу в глазах врачей сумасшедшей сектанткой. И получаю без проблем все положенные справки, например, для детских летних лагерей. Мой муж врач, он мою позицию разделяет и поддерживает. У старшего сына в 6 лет был вираж пробы – с нуля до 13 мм, прошли все положенные процедуры: флюорографию, рентген легких, постановку на учет в тубдиспансере. Три года постоял – сняли.

Неделанье прививок помешало один раз – когда в Москве объявился дифтерит. Вывели моего сына из сада (второго сына из другого сада – не вывели, так что – это все местечковое самоуправство). Бороться не стала – посидел недельку дома, передохнул. А вот из-за пробы Манту нас не взялся лечить один из лучших гомеопатов-классиков г. Москвы. Я просто сделала вывод, что гомеопатия – не наш путь.

Прививочных болезней я не боюсь. Я боюсь онкологии, диабета, других системных тяжелых хронических заболеваний. Но я не фундаменталист. Если соберусь в Африку или в энцефалитные края – привью всех».