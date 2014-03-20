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Секреты педиатра. Что делать, если ребенок жалуется на боль

Статья из газеты: АиФ. Здоровье №12 20/03/2014

Боль, пожалуй, один из самых частых симптомов, с которым обращаются к врачам перепуганные родители. Но всегда ли она является поводом для серьезного беспокойства? Попробуем разобраться!

Практикующий педиатр с большим стажем, врач высшей категории Елена Злотья делится секретами ухода за больным и здоровым ребенком.

Чаще всего дети жалуются на боли в животе. Зададимся вопросом: когда возникает боль? Связана ли она с приемом пищи? Возникает натощак, во время еды, сразу после или через какое-то время? Если болевые ощущения возникли сразу после приема пищи, их причиной может быть торопливая еда, слишком большой объем пищи, перерастягивающей желудок, либо позыв на дефекацию, который частенько подавляется детьми, особенно в непривычной обстановке.

Не спешите звонить в «скорую»! Попробуйте предложить ребенку сходить на горшок или просто … пукнуть. Отхождение газов облегчит боль. Не помогло – можно дать крохе препарат, подавляющий газообразование.

Если после этих простых мер ребенку не стало лучше, значит, проблема серьезнее и нужно показаться врачу. Ведь боли в животе могут свидетельствовать о развитии хирургической патологии, при которой может потребоваться экстренное оперативное вмешательство.

Кстати, именно по этой причине врачи настоятельно не рекомендуют родителям давать страдающему от боли в животе ребенку спазмолитики, которые могут смазать картину заболевания и помешать своевременному выявлению истинных причин возникшего у крохи болевого приступа.

А если боль у ребенка загрудинная? Тут тоже нужно разбираться. Что стало ее причиной: кардиологическая патология или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), связанная с высоким забросом кислого содержимого желудка в пищевод, сопровождающаяся чувством распирания или жжения, которую дети частенько принимают за боль.

Не стоит оставлять без внимания и головные боли, возникающие у ребенка. Особенно если они сочетаются с температурой, тошнотой или рвотой, что может быть следствием резкого изменения внутричерепного или артериального давления, мигрени, а то и менингита, что также требует срочного обращения к врачу.

К слову, дифференцировать болевые ощущения детям (особенно маленьким) очень сложно, так же, как и их локализацию. Поэтому родителям нужно быть предельно внимательными, обращая внимание на то, когда и при каких обстоятельствах у их ребенка возникла боль. И конечно, не стоит паниковать. Своей собранностью вы поможете врачу быстрее и точнее поставить диагноз вашему ребенку.

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