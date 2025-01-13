Игры для развития эмоционального интеллекта у детей

Некоторые родители не любят играть со своими детьми, считая это утомительным занятием. Но иногда нужно забыть о своих делах и уделить 10 минут тому, чтобы поиграть с ребенком. Если вы будете делать это регулярно, ребенок научится взаимодействовать с другими людьми, а вы ощутите прилив энергии и будете себя чувствовать более счастливыми родителями.

Детям необходимы игры. Это своего рода их работа. Все млекопитающие играют: так они развивают необходимые жизненные навыки – от поиска пищи до взаимодействия с окружающими. С помощью игр дети также выражают свои эмоции.

Каждый день ребенок вынужден справляться со сложными чувствами: страхом (ему кажется, что под кроватью живет монстр), ревностью (ему кажется, что вы любите младшего брата больше, чем его), стыдом (в детском саду все дети смеялись над ним), панику (он боится, что не успеет сделать что-то до того, как ему нужно будет принимать ванну), злость (в детском саду сверстник прошел без очереди впереди него), разочарование (родители не всегда хотят того же, чего и он). Обычные ситуации для детей провоцируют у них различные чувства, и дети выражают их через игру. Смех уменьшает уровень гормонов стресса в организме и увеличивает уровень гормонов счастья.

Дети больше реагируют физически, чем взрослые. Когда они эмоционально истощены, то выплескивают всю энергию через тело. Это одна из причин того, что дети более энергичны, чем взрослые.

Родители могут использовать это себе во благо. Когда они играют со своими детьми, те смеются и кричат, выпуская негативные эмоции. Иными словами, игры позволяют ребенку избежать истерик. Игры также помогают ребенку осваивать эмоции. Наконец, совместные игры сближают родителей с детьми.

Разумеется, родители могут быть утомлены в конце рабочего дня и предпочитать отдохнуть вместо игры с детьми. Но не обязательно играть долго – достаточно уделить этому всего несколько минут.

Вы можете в это не верить, но многие родители утверждают, что игры с детьми придают им энергии. Это происходит потому, что нас утомляет напряжение и раздражение, которое мы накапливаем в течение дня. Играя с детьми, мы снижаем уровень гормонов стресса в организме, и поэтому у нас появляется больше энергии.

Поэтому, когда ребенок просит вас поиграть с ним, договоритесь, сколько времени вы этому уделите. Не удивляйтесь, что ребенок будет многократно в течение дня просить вас поиграть с ним в его любимую игру.

Рассмотрим несколько рекомендаций по поводу того, как применять игры с ребенком в разных ситуациях.

Когда ребенок капризничает

«Ты опять хочешь обняться? Давай сделаем это». Крепко обнимите ребенка так долго, насколько сможете. Не ослабляйте объятия, пока ребенок вас сам об этом не попросит. Скажите ему: «Я тебя люблю и не отпущу. Пообещай мне, что скоро я снова смогу тебя обнять». Затем улыбнитесь ребенку и скажите: «Спасибо. Мне это было нужно».

Более интенсивный способ, когда у ребенка появился младший брат или сестра или вы хотите призвать ребенка к дисциплине

Дайте понять ребенку, что вы его любите. Преследуйте его, обнимайте и целуйте. Затем отпустите его и повторяйте эти действия снова и снова: «Ты мне нужен. Я тебя не отпущу. Я хочу тебя обнять, не уходи. Я все равно тебя догоню, я должна тебя обнять. Ты слишком быстро бегаешь, но я все равно тебя догоню».

Эта игра развеет все сомнения ребенка по поводу того, что родители его недостаточно любят (такому сомнению подвержены многие дети, у которых есть младшие братья или сестры, а также дети, которые плохо себя ведут). Детям очень нравится эта игра.

Версия с участием обоих родителей

Устройте с супругом шуточное сражение за то, кто первым обнимет ребенка: «Я хочу его обнять». – «Нет, сначала я». – «Нет, я первый. Я сильнее хочу его обнять». – «Нет, я сильнее».

Когда ребенок сердит

«Мне кажется, у тебя плохое настроение. У меня есть идея. Ты можешь говорить «нет», сколько захочешь. Я буду говорить «да», а ты будешь таким же тоном голоса говорить «нет». Когда я скажу «да» сердитым голосом, говори «нет» тоже сердитым голосом, если я пропищу «да» – сделай так же».

Когда ребенок слишком возбужден

«У тебя сейчас так много энергии. Что с этим можно поделать? Ты хочешь покружиться? Подойди поближе, чтобы я могла тебя увидеть. Тут ты будешь в безопасности».

Найдите безопасное место, где нет других людей, и позвольте ребенку побегать или покружиться. Когда он устанет, обнимите его и скажите: «Это весело, но иногда тебе нужно немного помочь, чтобы ты успокоился. Сделай несколько глубоких вдохов. Один, два, три… Молодец! Ты чувствуешь себя спокойнее? Теперь ты знаешь, как можно успокоиться, и можешь делать это самостоятельно. Теперь давай я тебя обниму, а потом мы почитаем книгу».

Когда ребенок отказывается вам подчиняться

Дайте ребенку шанс почувствовать силу и перехитрить «страшное чудовище» – вас. Надвигайтесь на ребенка и скажите ему страшным голосом: «Сейчас я тебя поймаю и покажу тебе, кто главный в доме!». Но, преследуя ребенка, всегда давайте ему шанс извернуться и уйти от погони. Оставайтесь на некоторой дистанции от него и притворитесь, будто он может заставить вас остановиться. Также можно дать ребенку «волшебные» перо или подушку, с помощью которых он может заставить вас остановиться. С каждым взмахом пера падайте на пол – это заставит ребенка смеяться. Дайте ребенку почувствовать свою силу: «Ты такой сильный! Я чуть не упала, когда ты меня толкнул».

Когда ребенок жульничает во время игры

Скажите: «Мне кажется, у нас появились новые правила. Но как ты можешь постоянно выигрывать? Я не люблю проигрывать». Сыграйте роль неудачника преувеличенно, чтобы ребенок мог посмеяться над вами.

Когда ребенок беспокоится из-за того, что вы уходите

Сыграйте роль глупого человека, сделайте это преувеличенно. Вцепитесь в ребенка и скажите: «Я знаю, что ты хочешь идти играть. Ты хочешь, чтобы я тебя отпустила, но я не могу. Я хочу, чтобы ты остался со мной. Пожалуйста, останься». Продолжай держаться за руку или за одежду ребенка. Ему понравится ощущение, что именно он решает, уйти или остаться. Если вы будете иметь при этом достаточно глупый вид, он засмеется, и это снимет напряжение. Когда ребенок оттолкнет вас, скажите ему: «Все нормально. Я знаю, что ты вернешься. Мы всегда возвращаемся друг к другу».

Когда ребенок пребывает в стадии привязанности к одному из родителей

Например, если ребенок привязан к маме, она должна сесть на диване. В это время папа должен стать между ней и ребенком и сказать: «Ты не сможешь добраться до мамы. Ты мой. Я тебя не пущу».

Когда ребенок попытается добраться до мамы, покажите, что мешаете ему, но в результате позвольте ему достичь своей цели. Мама в этот момент должна засмеяться, обнять его, а затем отпустить. Папа в этот момент должен напоказ расстроиться, что ребенок смог пройти, и попытаться снова схватить его. Он должен вызвать смех у ребенка, чтобы развеять его страхи и тревоги.

Когда дети дерутся

Когда страсти улягутся, спросите детей: «Почему вы перестали драться? Деритесь дальше». Когда они продолжат, войдите в роль телевизионного комментатора: «Сегодня на нашем ринге две сестры, которые не могут найти общий язык. Интересно, смогут ли они поладить? Оставайтесь с нами, чтобы увидеть, что будет происходить дальше. Обратите внимание на то, что старшая сестра пытается командовать, а младшая сестра провоцирует ее. Обе девочки хотят взять один и тот же кусок колбасы. Могут ли они это сделать? Они достаточно умны, чтобы понять, что в холодильнике есть еще колбаса. Оставайтесь с нами». Дети рассмеются, и напряжение между ними спадет.

Когда ребенок в плохом настроении

Каждый день уделяйте как минимум 15 минут тактильным контактам. Прикасайтесь к ребенку. Не ограничивайте для себя это время – поцелуйте его в нос, потрепайте волосы и т. д. Даже если ему 8 лет, относитесь к нему так, как будто он еще только начинает разговаривать: качайте его на руках, играйте в игры, в которые вы играли, когда ребенок был еще маленьким. Не используйте щекотку – это может вызвать сопротивление ребенка. Просто обнимайте ребенка и уделяйте ему много внимания. Если вам необходима дополнительная помощь, чтобы вернуть ребенку хорошее настроение, можно посмотреть его старые детские фотографии. Скажите: «Ты был таким милым – почти таким же, как сейчас».

Когда ребенок капризничает

Капризное поведение ребенка – это проявление бессилия. Когда он принимает роль «большого ребенка», а вы не хотите слушать эти капризы, его чувство бессилия становится еще сильнее. Не стоит поощрять такое поведение и идти у него на поводу. Вместо этого выражайте уверенность в том, что ваш ребенок может озвучивать свои потребности нормальным голосом. Предлагайте ему свою помощь, чтобы помочь ребенку найти выход из ситуации. Превратите это в игру: «Куда пропал твой нормальный голос? Он только что был с тобой. Мне нравится, когда ты говоришь нормальным голосом. Где он потерялся? Может быть, в ящике с игрушками? Нет. О, вот же он. Ты опять говоришь своим нормальным голосом. Мне это так нравится. Теперь скажи мне, чего ты хочешь».

Если это не поможет, вероятно, ребенку нужно больше нежности. Возможно, нужно дать ему возможность поплакать.

Если ребенок не может уснуть ночью

Скажите «спокойной ночи» каждой части тела ребенка, нежно прикасаясь к ним и делая легкий массаж: «Спокойной ночи, правая рука, спокойной ночи, левая рука, спокойной ночи, правое плечо, спокойной ночи, левое плечо…». Не торопитесь, дайте ребенку время полностью расслабиться. Чем больше вы расслабитесь сами и будете удерживать связь с ребенком, тем лучше вы поможете ему почувствовать свое тело.

Когда ребенок что-то украл

Помогите ребенку посмеяться над ситуацией: возьмите плюшевую игрушку и разыграйте сценку, в которой персонаж будет красть вещи по всей комнате. Вместе с тем другой персонаж ищет украденные вещи: «Я не могу найти посуду? Где она?».

Так или иначе, вам нужно поговорить с ребенком, спросить о причинах такого поступка, объяснить необходимость вернуть украденные вещи. Скажите, что в будущем он может попросить у вас, если захочет что-либо. Однако сначала вы должны разыграть сценку – это поможет вам обоим избавиться от чувства стыда и беспокойства, а ребенку – исправиться.

Когда ребенок кричит

Разрешите ему выразить свои чувства: «Ты так много жалуешься и кричишь сегодня. Хорошо, у тебя есть еще три минуты, чтобы покричать. Я надеваю наушники и включаю секундомер. Можешь кричать так громко, как можешь. После этого мы опять начинаем говорить обычным голосом».

Когда ребенок переживает трудности (например, первые дни в школе или болезнь)

Разыграйте сценку: одна мягкая игрушка играет роль ребенка, а другая – мамы. Детям более комфортно воспринимать сценки с игрушками, но некоторые предпочитают сами принимать в них участие. В таком случае вы можете сказать ребенку: «Давай представим, будто мы играем в песочнице. Я хочу поиграть твоей машинкой, а ты мне не даешь».

Проигрывание ситуаций, которые вызывают у ребенка стресс, помогает ему лучше контролировать свои эмоции и почувствовать силу справиться с ситуациями, в которых он чувствует себя бессильным.

Если ребенок пытается справиться с продолжительной проблемой (например, он с трудом просыпается по утрам)

Возьмите мягкие игрушки и разыграйте сценку, где одна игрушка будет мамой, а другая – ребенком. Игрушечный «ребенок» должен не хотеть вставать с кровати и капризничать. «Мама» должна не найти ребенка в квартире (не переусердствуйте, чтобы не испугать ребенка. Покажите маму слегка неуклюжей). Ваша задача – вызвать у ребенка смех. Затем поменяйтесь ролями и позвольте ребенку сыграть роль мамы, а вы сами сыграйте роль ребенка. Это поможет снять напряжение. Также разыграйте сценки, в которых ребенок вовремя выполняет утренние процедуры и вовремя идет в детский сад. Можно также разыграть сценку, в которой ребенок просит маму поторопиться, чтобы успеть на работу. Позвольте ребенку пофантазировать о том, чего ему не хватает в реальной жизни. Так вы научитесь лучше понимать своего ребенка и сотрудничать с ним. В крайнем случае вы снимете напряжение по поводу этой ситуации и сможете понять, как ребенок воспринимает вас.

Чтобы восстановить эмоциональную связь с ребенком

Устройте с подростком бой подушками, игру в снежки или шуточную борьбу. Дайте ребенку подушку и попытайтесь ее забрать. Всегда давайте ребенку возможность выйти победителем в таких играх. Детям нужен небольшой беспорядок. Возможно, это понравится и вам.

Если такие игры вызывают у ребенка смех, это помогает ему справиться с беспокойством и улучшить самочувствие. Вероятно, он захочет играть в эти игры снова и снова. Они снимают его стресс, помогают ему справиться с эмоциями. В конце концов, эти игры приносят ребенку много веселья.