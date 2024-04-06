Как понять, что подросток попал в абьюзивные отношения: 9 тревожных звоночков

Первая подростковая любовь обычно ассоциируется не с насилием, а с романтикой и киношной драмой. Однако в реальности подростки гораздо чаще попадают в нездоровые отношения, чем в те, о которых снимают фильмы. И речь не только о физическом или сексуальном насилии — часто подростки сталкиваются с эмоциональным абьюзом, который родителям распознать гораздо сложнее.