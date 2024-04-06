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Как понять, что подросток попал в абьюзивные отношения: 9 тревожных звоночков

Будьте осторожны, разговаривая с подростком на эту тему, — иначе он примет ваше беспокойство в штыки и начнет защищаться.
Что должно насторожить
Что делать
источник: Freepik

Первая подростковая любовь обычно ассоциируется не с насилием, а с романтикой и киношной драмой. Однако в реальности подростки гораздо чаще попадают в нездоровые отношения, чем в те, о которых снимают фильмы. И речь не только о физическом или сексуальном насилии — часто подростки сталкиваются с эмоциональным абьюзом, который родителям распознать гораздо сложнее.

Что должно насторожить

Вот тревожные звоночки, которые говорят о том, что у вашего сына или дочери есть проблемы в романтических отношениях. Причем они могут проявляться в поведении как одного, так и обоих партнеров:

  • любовь на грани одержимости;
  • манипуляции, обман, измены;
  • чрезмерная ревность, собственничество, контролирующее поведение;
  • синяки и травмы неизвестного происхождения;
  • стремление к изоляции, проведению времени только наедине друг с другом;
  • унижения, издевательства, ругань;
  • уход от ответственности;
  • слишком частые и щедрые подарки;
  • вторжение в личную жизнь в реальности или онлайн: слежка в соцсетях, сталкинг, проверка телефона и т.д.

Конечно, скорее всего, вы не будете свидетелем ссор между вашим ребенком и его партнером. Поэтому для начала вам следует обратить внимание на следующие изменения в настроении и поведении подростка

  • симптомы депрессии, тревожности;
  • антисоциальное поведение: ложь, драки, буллинг, воровство.
источник: Freepik

Что делать

Если вы заметили тревожные звоночки, о которых мы писали выше, и тут же захотели вмешаться в ситуацию и спасти своего ребенка от страданий — ваше желание вполне оправданно. 

Если вы подозреваете, что происходит что-то не то, поговорите с подростком.
Конечно, разговоры о согласии, здоровых отношениях, уважении личных границ должны начаться как можно раньше — еще до того, как у ребенка появится личная жизнь. Но если вы столкнулись с проблемой здесь и сейчас, ее надо решать.

Имейте в виду, что просто рассказать подростку о своей обеспокоенности — верный способ заставить его замкнуться в себе, отдалиться и начать обороняться. Поэтому подойти к такому разговору нужно с умом.

Не нужно читать нотации, угрожать или приводить статистические данные — это бесполезно. Можно начать с фразы: «Я заметил, что…» и дальше излагать свои наблюдения в легкой, может быть даже шутливой или ироничной (но не высмеивающей чувства ребенка) манере, ориентируясь на его реакцию.

Ни в коем случае не давите и не добивайтесь немедленных ответов. 

Скорее всего, таких разговоров будет несколько. Остается надеяться, что ребенок поймет, что он не один, что вы рядом, готовы поддержать и помочь. И если понадобится, вы вместе подумаете, как ему выпутаться из сложившейся ситуации.

Если выяснится, что ваших усилий не хватает, убедите подростка в необходимости обратиться за помощью к психологу

Фото на обложке: Freepik

По материалам сайта lifehacker.com

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