Как понять, что подросток попал в абьюзивные отношения: 9 тревожных звоночков

Первая подростковая любовь обычно ассоциируется не с насилием, а с романтикой и киношной драмой. Однако в реальности подростки гораздо чаще попадают в нездоровые отношения, чем в те, о которых снимают фильмы. И речь не только о физическом или сексуальном насилии — часто подростки сталкиваются с эмоциональным абьюзом, который родителям распознать гораздо сложнее.
Что должно насторожить
Вот тревожные звоночки, которые говорят о том, что у вашего сына или дочери есть проблемы в романтических отношениях. Причем они могут проявляться в поведении как одного, так и обоих партнеров:
- любовь на грани одержимости;
- манипуляции, обман, измены;
- чрезмерная ревность, собственничество, контролирующее поведение;
- синяки и травмы неизвестного происхождения;
- стремление к изоляции, проведению времени только наедине друг с другом;
- унижения, издевательства, ругань;
- уход от ответственности;
- слишком частые и щедрые подарки;
- вторжение в личную жизнь в реальности или онлайн: слежка в соцсетях, сталкинг, проверка телефона и т.д.
Конечно, скорее всего, вы не будете свидетелем ссор между вашим ребенком и его партнером. Поэтому для начала вам следует обратить внимание на следующие изменения в настроении и поведении подростка:
- симптомы депрессии, тревожности;
- антисоциальное поведение: ложь, драки, буллинг, воровство.
Что делать
Если вы заметили тревожные звоночки, о которых мы писали выше, и тут же захотели вмешаться в ситуацию и спасти своего ребенка от страданий — ваше желание вполне оправданно.
Если вы подозреваете, что происходит что-то не то, поговорите с подростком.
Имейте в виду, что просто рассказать подростку о своей обеспокоенности — верный способ заставить его замкнуться в себе, отдалиться и начать обороняться. Поэтому подойти к такому разговору нужно с умом.
Не нужно читать нотации, угрожать или приводить статистические данные — это бесполезно. Можно начать с фразы: «Я заметил, что…» и дальше излагать свои наблюдения в легкой, может быть даже шутливой или ироничной (но не высмеивающей чувства ребенка) манере, ориентируясь на его реакцию.
Ни в коем случае не давите и не добивайтесь немедленных ответов.
Скорее всего, таких разговоров будет несколько. Остается надеяться, что ребенок поймет, что он не один, что вы рядом, готовы поддержать и помочь. И если понадобится, вы вместе подумаете, как ему выпутаться из сложившейся ситуации.
Если выяснится, что ваших усилий не хватает, убедите подростка в необходимости обратиться за помощью к психологу.
Фото на обложке: Freepik
По материалам сайта lifehacker.com
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