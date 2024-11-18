Самая вкусная картошка фри

Видео-рецепт самой вкусной картошки фри

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Рецепт самой вкусной картошки фри с пошаговыми фото

Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления самой вкусной картошки фри.

Рассказываю все тонкости и секреты как сделать картошку фри, чтобы она получилась вкуснее ресторанной.

Какой картофель выбрать для приготовления картошки фри? Лучше всего подходят сорта картофеля с большим содержанием крахмала. В этих сортах меньше воды, и поэтому жаренный во фритюре картофель получается с золотистой хрустящей корочкой.

При выборе картофеля обратить внимание на внешний вид. Рекомендую использовать более крупные клубни. На ощупь картофель должен быть плотным, без механических повреждений.