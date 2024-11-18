Самая вкусная картошка фри

Готовлю самую вкусную картошку фри в домашних условиях. Результат оценили все домашние. Картошка получается с румяной хрустящей корочкой и нежной мягкой серединкой. По мере остывания хрустящая корочка становится мягкой, так что успейте полакомиться сразу после приготовления.
- Общ.\актив. время готовки:1 час 20 минут\20 минут
Как приготовить самую вкусную картошку фри
Ингредиенты:
- Картофель – 770 г
- Соль – по вкусу
- Масло растительное – по вкусу для фритюра (400 мл)
Приготовление: Шаг 1
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Видео-рецепт самой вкусной картошки фри
https://vk.com/video-35533118_456279614
Рецепт самой вкусной картошки фри с пошаговыми фото
Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления самой вкусной картошки фри.
Рассказываю все тонкости и секреты как сделать картошку фри, чтобы она получилась вкуснее ресторанной.
Какой картофель выбрать для приготовления картошки фри? Лучше всего подходят сорта картофеля с большим содержанием крахмала. В этих сортах меньше воды, и поэтому жаренный во фритюре картофель получается с золотистой хрустящей корочкой.
При выборе картофеля обратить внимание на внешний вид. Рекомендую использовать более крупные клубни. На ощупь картофель должен быть плотным, без механических повреждений.
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Шаг 2
Картофель очистить от кожуры. Переместить на дуршлаг и хорошо промыть холодной водой.
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Шаг 3
Картошку обрезать со всех сторон, чтобы получился прямоугольный брусок. После обрезки вес картофеля получился 500 г. Нарезать пластинками толщиной 1 см. Каждую пластинку разрезать на брусочки толщиной около 1 см. Для нарезки буду использовать специальный фигурный нож.
Нарезанный картофель хорошо промыть проточной холодной водой, чтобы смыть клейкий крахмал с поверхности картофельных клубней.
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Шаг 4
В большую кастрюлю влить воду. Вода должно быть много. Я использую посуду на 3 л. Большая кастрюля нужна для того, чтобы картофель свободно плавал во время варки. Подсолить. Отправить на сильный огонь и довести до кипения.
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Шаг 5
Опустить картофельные брусочки в кипящую подсоленную воду. На большом огне довести до кипения. Бланшировать 2 минуты на небольшом огне, чтобы картофель немного стал мягче, но не разварился.
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Шаг 6
Бланшированный картофель откинуть на дуршлаг. Рекомендую сразу промыть холодной проточной водой, чтобы остановить термический процесс.
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Шаг 7
Доску застелить бумажным полотенцем. Выложить картофельные брусочки. Оставить на 20-25 минут, чтобы картофель подсох.
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Шаг 8
Подсушенные брусочки картошки переместить на чистую сухую доску. Отправить в морозильную камеру на 20-30 минут. Этот шаг нужен для того, чтобы во время жарки сразу образовалась хрустящая корочка.
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Шаг 9
Подготовить фритюр для жарки картофеля фри.
Масло влить в сотейник для жарки. Использовать любое рафинированное масло. Слой масла должен быть около 10 см. Чем больше масла, тем больше картофеля можно обжарить за один раз. Температура разогретого масла должна быть 170-180 °С. Если температура больше, масло начнет гореть и дымиться.
Как проверить температуру без термометра? Я бросаю кусочек белого хлеба. Если в течение 30 секунд ломтик хлеба зарумянится, значит, температура масла та, что нужна для жарки картофеля фри.
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Шаг 10
В разогретое масло опустить подготовленный картофель фри. Жарить небольшими порциями, чтобы брусочки свободно плавали в масле и равномерно румянились. Жарить на огне чуть ниже среднего.
Степень румяности зависит от вашего вкуса. Если жарить до сильно румяного цвета, картофель получится более хрустящим, но в то же время более сухим. Примерное время обжаривания порции картошки фри 6-7 минут.
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Шаг 11
Выложить картошку фри на бумажное полотенце, примерно на 1-2 минуты и немедленно подать к столу. Чтобы сохранить картошку фри теплой до подачи, рекомендую после выкладки на бумажное полотенце, отправить в духовку в прогретую форму с температурой 80-100 °С.
Картофель фри не рекомендую готовить впрок и много, так как он теряет свои вкусовые качества.
По желанию готовый картофель фри можно немного подсолить или приправить любимыми специями. Подавать к столу с любимым соусом.
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Шаг 12
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