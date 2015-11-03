У дождя лицо больного и мудрого ребенка

Тело буквально воет:

«Оставьте меня в покое!»

Душа работать не хочет:

«Покоя! Нет больше мочи!»

Но дух будоражит: «Вперед!

Покой лишь тот обретет,

Чьи тело с душой в согласье

За духом следуют к счастью!»

А счастье что – впереди?

Странное чувство в груди.

А вдруг оно параллельно?

Кто это знает наверное?

Так Соня написала о счастье, когда ей исполнилось 11 лет. У Сони аутизм. Она не умела разговаривать, могла совершать только монотонно-однообразные движения, во время общения с ней никак не реагировала, была полностью отстранена и неконтактна. Врачи вынесли диагноз: «Глубокая умственная отсталость».

Так было до тех пор, пока у семилетней Сони не оказалась ручка, а мама не прикоснулась в этот момент к сониной руке. И девочка начала писать. Оказалось, что Соня умеет читать и писать, хотя ее никто не учил, она сама освоила грамоту, которая у нее абсолютная, плюс фотографическая память и непостижимые познания о нашем мире.

Некоторые врачи очень долго не могли в это поверить. Сложно увидеть что-то разумное в ребенке, который может издавать только невнятные звуки, часами кричит и даже не может самостоятельно донести до рта ложку. Однако, прочитав то, что пишет Соня своим детским почерком, вы поймете, что вряд ли мы вообще что-то знаем о разуме.

Соней много чего написано: стихи, сказки, дневники, афоризмы. Там над каждой строчкой можно думать и размышлять. Вот Сонина запись после занятия в дельфинариуме:

…Сегодня я плавала с Вахом без папы. Вахуся меня успокаивал и говорил, что я как девочка-дельфинка, и у меня хвост и плавники и я в гармонии с водой. Это образ такой был. А еще о свободном потоке воли, что не нужно ее напрягать, а просто отпустить в нужном направлении. А направление – ну прислушаться к Творцу, там всегда чуство гармонии. Это уже не мыслеобразы, это я поняла как-то, пока плавала. Вахуся у меня три раза рыбку брал.

На литературном кружке требовалось давать афоризмы-определения различным понятиям. Вот афоризмы Сони:

АЗАРТ – такое увлечение, когда ничем другим заниматься, невозможно, пока силы есть. 8 лет

АФРИКАНЕЦ – лучший разведчик для ночной разведки. 10 лет

БАБОЧКА – главная примета летнего счастья. 8 лет

ВЕТЕР – воздух, который не любит покоя. 8 лет

ВЕРЛИБР – стих, который может не подчиняться законам стихосложения и не станет от этого хуже. 8 лет

ГРЕХ – короста на душе, отделяющая человека от Бога. 9 лет

ДЕТСТВО – восход судьбы в человеческой жизни. 10 лет

ДУША – это пустота в человеке, которую он заполняет Богом или Сатаной. 8 лет

ЖИЗНЬ – дуновение щедрости Божией на сотворенную Им природу. 8 лет

ЗНАКОМСТВО – встреча разных пониманий мира, или даже разных миров. 8 лет

ИГРА – взаправдашняя понарошность. 8 лет

ИМПРОВИЗАЦИЯ – игра воображения со словами, звуками, красками, чтобы быстро получилось что-то новое. 8 лет

КНИГА – вещь, в которой можно сохранить знания и чувства людей во времени. 8 лет

КОШКА – символ уютной независимости.

ЛОШАДЬ – большое теплое четырехкопытное счастье.

МАСКА – лицо одного выражения. 10 лет

МУДРОСТЬ – мера между «мало» и «много». 10 лет

МУЗЕЙ – консервы времени. 8 лет

МУЗЫКА – песня Бога в восприятии человека

МЫСЛЬ – самая мощная после любви сила в мире. 8 лет

НАУКА – познание, основанное на сомнении. 10 лет

НОВИЗНА – такое явление, что от встречи с ним твой мир становится богаче. 8 лет

НОЧЬ – черный зонтик со звездами. 10 лет

ОТДЫХ – работа с удовольствием. 8 лет

ПРЕОДОЛЕНИЕ – усилие души, в результате которого ум и тело справляются со всякими препятствиями. 9 лет

ПРИКЛЮЧЕНИЕ – такое необычное событие, которое изменяет в чем-то твой мир и тебя. 8 лет

ПТИЦА – воплощенная мысль Бога о песне и полете. 8 лет

РОЛЬ – это жизнь, которой живут в игре. 8 лет

РОМАНТИКА – настроение, когда во всем обычном видишь чудо. 8 лет

СКАЗКА – это жизнь, придуманная душой, когда ей не подходит ее реальная жизнь. 8 лет

СКОБКИ – это стенки для слов в письменной речи. 8 лет

СМЕХ – доктор для печальной души. 8 лет

СОБАКА – лающее воплощение верности и покорности. 10 лет

СОРЕВНОВАНИЕ – это совместное делание чего-нибудь с целью узнать, кто делает это лучше. 8 лет

СПИРАЛЬ – застывшая в танце прямая. 10 лет

СТОЛ – площадь, на которой разыгрывается жизнь тарелок и всего остального, что на нем оказывается. 8 лет

СТЫД – огонь, выжигающий грех из души человека. 9 лет

СУДЬБА – это жесткие событийные границы жизни отдельного человека. 8 лет

СТРАХ – возбудитель трусости

ТРЕВОГА – зудящая щекотка в сердце в ожидании чего-то неприятного или непонятного

УДОВОЛЬСТВИЕ – это когда много гостинцев творят чудеса с плохим настроением. 8 лет

УРАГАН – сошедший с ума ветер. 8 лет

УХО – ловушка для звуков у живых существ. 8 лет

ФАНТАЗИЯ – ткань для украшения существования души. 10 лет

ФОТОГРАФИЯ – это законсервированный образ. 10 лет

ЧЕЛОВЕК – такое живое существо, у которого есть разум, речь, умелые руки и способность решать, как все это использовать. 8 лет

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – это все человеки вместе, если их рассматривать как одного большого человека.

ЧЕРЕП – маленькая костяная коробка, в скелете в которой заключена Вселенная 8 лет

ШАР – куб без углов и ребер. 10 лет

ЭССЕ – эмоция, выраженная как мысль. 8 лет

О снуках

Снуки живут в голове каждого человека. Они показывают человеку ужасы, и человек из-за этого сходит с ума. Выглядят снуки так, как человек их боится. А бороться с ними можно, если их вытащить из головы на свет. Снуки боятся света. Люди должны избавляться от своих снуков, иначе вся их жизнь будет сплошной страх. 8 лет

Девочка, Страх и Волшебник

В одной стране, на одной земле, жила-была Девочка. Глаза у нее были голубые, щеки розовые, волосы русые. Были у Девочки и мама с папой, и сестра старшая, и любимый кролик.

А еще был у нее Страх. Очень большой, сильный и жестокий. Он жил вместе с Девочкой, ходил с ней повсюду и все ей запрещал: и играть, и гулять, и книжки читать, и дружить – все нельзя было, все страшно и опасно. Дошло до того, что Девочка даже просто говорить боялась. И никто – ни папа с мамой, ни врачи с учителями – помочь ей не могли, так крепко держался Страх за Девочку. Да к тому же умел этот Страх невидимкой для других становиться. Неизвестно, как бы жизнь у Девочки прошла, если бы однажды…

Девочка была дома одна. Она стояла у окна и глядела на улицу. Улицей владела Осень: золотые и багряные листья кружились в хороводе вокруг огненных кленов, сплетались в вихри над дорожками и наконец пестрой мозаикой укладывались на землю. Девочке очень хотелось на улицу, пошуршать листьями и набрать их в букет, но Страх сковал ее ноги и не пустил.

«Хоть бы какой-нибудь волшебник помог мне!» – в отчаянии подумала Девочка. И вдруг над одной из дорожек образовался очень крупный вихрь листьев – и прямо из него вышел человек! Он был высокий, худой, с шапкой сиявших на солнце серебряных волос и с серебряной бородой. Одет он был в серый свитер, лицо украшали большие очки, а через плечо висела черная сумка.

Человек поднял голову, увидал в окне Девочку и улыбнулся. А потом пошел, будто полетел, к дому. И вот он уже в комнате, прошел через запертую дверь!

– Здравствуй, Девочка! – сказал человек.

А Девочка ответить не может: Страх ей уста запечатал, а сам невидимым стал. Человек сказал:

– Знаешь, я ведь волшебник. Через свои очки я могу видеть невидимое.

Снял он очки, протер стекла, снова надел – и увидел Страх! И увидел, что этот Страх с Девочкой сделал.

– Ах, вот оно что!.. – произнес Волшебник. – У нас, волшебников, свои специальности есть. Так вот моя специальность – помогать людям со всякими страхами бороться. Я тебе помогу.

Достал он из сумки авторучку и лист бумаги, говорит:

– Это не простые ручка и бумага, а волшебные. Если ты их в руки возьмешь, они сами твои мысли записывать будут, – и протянул Девочке бумагу с ручкой.

Очень хотелось Девочке взять их, а Страх не дает! Руки ей назад заламывает, голову отворачивает, вообще в угол толкает. А Волшебник протягивает волшебные вещи и ждет терпеливо, только улыбается Девочке ободряюще.

Поняла Девочка, что вот он, ее шанс, все свои силы собрала и коснулась рукой авторучки. И ручка сразу к ее пальцам как приклеилась. Тогда Девочка и бумагу взять смогла. И чувствует: ослабел Страх, отпустил ей пальцы на руке.

Спрашивает Волшебник:

– А ты сама свой Страх хорошо видишь? Что он у тебя такое, напиши.

И Девочка вдруг написала:

«Страх – это щит от жизни».

Потом еще написала:

«Не хочу от жизни таким щитом защищаться. Не нужен мне щит от жизни».

Чувствует: Страх съежился и бормочет: «Я тебя от опасностей оберегаю…»

А Волшебник говорит:

– Как ты думаешь, что такое страх для кого-нибудь другого? Ну, хоть для зайца в лесу, или для клоуна в цирке, или для ученого математика?

И Девочка написала:

«Для зайца страх – это возможность, что лиса прячется за соседним кустом».

– У зайца чуткий нюх и быстрые ноги, – отвечает Волшебник. – Он лису учует и убежит.

Девочка пишет:

«Для клоуна страх – когда его шуткам не смеются».

Волшебник отвечает:

– Клоун может такие смешные шутки найти и так натренироваться смешно их рассказывать, что все просто упадут от хохота.

«Для математика, – пишет Девочка, – страх – смелость с отрицательным знаком».

– Я как волшебный математик точно знаю, – говорит Волшебник, – что отрицательную величину можно сделать положительной. Только знак поменять надо. Законы математики это позволяют.

Девочка чувствует: Страх слабеет, меньше становится, ниже.

А Волшебник спрашивает:

– Какого цвета Страх?

Посмотрела Девочка и говорит:

– Серо-буро-синего. Страх от страха посерел и посинел.

– А как ты узнала, что у Страха – страх?

– Он дрожал и пупырышками покрылся, – ответила Девочка и написала: «Страх – то когда кожа бледнеет, сереет, синеет и мурашками покрывается, а глаза делаются круглыми».

– Вот так? – спросил Волшебник, задрожал и округлил глаза.

Девочка посмотрела и расхохоталась, так смешно это выглядело. А Страх так от ее смеха съежился, что просто страхом стал!

Волшебник посмотрел в окно и спросил:

– Там у вас, на улице, люк открытый в земле. Когда гулять будешь, подойдешь посмотреть, что там внизу?

– Нет, что ты, – голосом ответила Девочка. – Это опасно, страшно.

– Так что же такое страх? – спросил Волшебник.

– Страх – это сигнализатор опасности, – опять голосом ответила Девочка.

– Ну, вот ты и свободна, – улыбнулся Волшебник и исчез.

Наверное, пошел другим людям помогать со страхом бороться. А радостная Девочка побежала гулять и собирать осенние листья.

На фото: рисунок Сони Шаталовой

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