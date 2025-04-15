Гавайская пицца: классический рецепт

Существует несколько версий о происхождении этого тропического блюда. У него немало поклонников, но и противников хватает — споры о сочетании сладкого ананаса с солёным соусом, курицей и сыром не утихают до сих пор. Тем не менее, гавайская пицца уже полвека остаётся одной из самых популярных в мире и прочно закрепилась в меню кафе и ресторанов.
- Общ.\актив. время готовки:1 час 15 минут\15 минут
- Количество порций:2 порции
- Сложность:Справится новичок
Пищевая ценность
- на 100 г
- Калории180ккал
- Белки9.7г
- Жиры7.4г
- Углеводы18.7г
Тут все рецепты проверены, им можно доверять. У вас точно получится все приготовить красиво и вкусно. Приятного аппетита!
Как приготовить гавайскую пиццу
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 300 г
- Сахар – 1.5 ч.л.
- Соль – 0.5 ч.л.
- Дрожжи – 1.5 ч.л. сухие
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Вода – 200 мл теплая
- Филе куриное – 150 г
- Ананас – 120 г консервированный
- Сыр полутвердый – 250 г
- Моцарелла – 125 г
- Соус – 4 ст.л. томатный
- Орегано – по вкусу
Приготовление: Шаг 1
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Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления гавайской пиццы с ананасами и курицей.
Пиццу приготовим на основе из дрожжевого тонкого теста.
Указанное количество ингредиентов хватает на 2 средних пиццы размером 27-30 см. Либо на 4 порционных маленьких пиццы диаметром 15 см.
Куриное филе можно отварить или запечь.
Я использовала готовое запеченное куриное филе и консервированные ананасы, уже нарезанные кусочками. Это удобно и ускоряет процесс приготовления.
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Шаг 2
Для теста.
В миске соединить сахар, теплую воду и сухие дрожжи, перемешать и поставить в теплое место на 10 минут, чтобы дрожжи запустились.
Если дрожжи живые, вы увидите на поверхности пузырьки и пенку, а также почувствуете характерный запах.
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Шаг 3
Всыпать в миску муку, соль, добавить растительное масло.
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Шаг 4
Замесить вручную тесто. Накрыть миску и убрать тесто в тепло. Оно должно подняться и увеличиться в размере в пару раз.
Пока можно подготовить начинку для гавайской пиццы.
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Шаг 5
Готовое куриное филе нарезать тонкими длинными ломтиками либо разделить руками на волокна.
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Шаг 6
Сыр натереть на крупной терке.
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Шаг 7
Моцареллу нарезать пластинками.
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Шаг 8
Через 30 минут тесто готово.
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Шаг 9
Тесто выложить на доску с мукой, разрезать пополам. Один шарик пока прикрыть полотенцем, чтобы тесто не подсохло.
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Шаг 10
Основу теста скалкой раскатать кругом и положить на пекарскую бумагу.
Если вы правильно замесили тесто, оно будет довольно эластичным. Поэтому можно помогать руками растягивать тесто, чтобы оно получилось тоньше, как это делают опытные пиццайоло:)
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Шаг 11
Покрыть основу томатным соусом.
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Шаг 12
Посыпать сушеным орегано.
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Шаг 13
Выложить курицу на основу в произвольном порядке.
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Шаг 14
Затем добавить кусочки нарезанных ананасов на свободные места.
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Шаг 15
Следующий слой - натертый сыр.
Совет - сыра кладем много. Именно в этом изюминка гавайской пиццы - сочетание сладких сочных ананасов с пикантным соленым вкусом сыра.
Я взяла обычный полутвердый сыр и моцареллу. На одну пиццу использовать 100-150 г полутвердого сыра и половину шарика моцареллы 125 г.
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Шаг 16
Последним слоем на начинку выложить ломтики моцареллы. Можно посыпать любимыми приправами.
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Шаг 17
Выпекать классическую гавайскую пиццу в прогретой до 220 градусов духовке примерно 20 минут.
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Шаг 18
Когда края станут золотистыми, наша гавайская пицца готова. В ней много сочной кисло-сладкой начинки на хрустящем тонком тесте.
Зовите всех к столу и наслаждайтесь экзотическим свежим вкусом простого блюда!
Угощайте с радостью! Готовьте с удовольствием!
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