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Гавайская пицца: классический рецепт

Гавайская пицца: классический рецепт

Существует несколько версий о происхождении этого тропического блюда. У него немало поклонников, но и противников хватает — споры о сочетании сладкого ананаса с солёным соусом, курицей и сыром не утихают до сих пор. Тем не менее, гавайская пицца уже полвека остаётся одной из самых популярных в мире и прочно закрепилась в меню кафе и ресторанов.

Делюсь классическим рецептом её приготовления.

  • Общ.\актив. время готовки:1 час 15 минут\15 минут
  • Количество порций:2 порции
  • Сложность:Справится новичок

Пищевая ценность

  • на 100 г
  • Калории
    180ккал
  • Белки
    9.7г
  • Жиры
    7.4г
  • Углеводы
    18.7г
Привет! Я Дарья Черненко - создатель этого сайта, автор кулинарных блогов в соцсетях, каналов на Ютубе и в Телеграм, а также автор книг, тренингов, мастер-классов и создатель Кулинарной школы хорошей хозяйки.
Тут все рецепты проверены, им можно доверять. У вас точно получится все приготовить красиво и вкусно. Приятного аппетита!

Как приготовить гавайскую пиццу

Ингредиенты:
На кол-во порций−+
  • Мука пшеничная – 300 г
  • Сахар – 1.5 ч.л.
  • Соль – 0.5 ч.л.
  • Дрожжи – 1.5 ч.л. сухие
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Вода – 200 мл теплая
  • Филе куриное – 150 г
  • Ананас – 120 г консервированный
  • Сыр полутвердый – 250 г
  • Моцарелла – 125 г
  • Соус – 4 ст.л. томатный
  • Орегано – по вкусу

Приготовление: Шаг 1

  • Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления гавайской пиццы с ананасами и курицей.

    Пиццу приготовим на основе из дрожжевого тонкого теста.

    Указанное количество ингредиентов хватает на 2 средних пиццы размером 27-30 см. Либо на 4 порционных маленьких пиццы диаметром 15 см.

    Куриное филе можно отварить или запечь.

    Я использовала готовое запеченное куриное филе и консервированные ананасы, уже нарезанные кусочками. Это удобно и ускоряет процесс приготовления.

  • Шаг 2

    Для теста.

    В миске соединить сахар, теплую воду и сухие дрожжи, перемешать и поставить в теплое место на 10 минут, чтобы дрожжи запустились.

    Если дрожжи живые, вы увидите на поверхности пузырьки и пенку, а также почувствуете характерный запах.

  • Шаг 3

    Всыпать в миску муку, соль, добавить растительное масло.

  • Шаг 4

    Замесить вручную тесто. Накрыть миску и убрать тесто в тепло. Оно должно подняться и увеличиться в размере в пару раз.

    Пока можно подготовить начинку для гавайской пиццы. 

  • Шаг 5

    Готовое куриное филе нарезать тонкими длинными ломтиками либо разделить руками на волокна.

  • Шаг 6

    Сыр натереть на крупной терке.

  • Шаг 7

    Моцареллу нарезать пластинками.

  • Шаг 8

    Через 30 минут тесто готово.

  • Шаг 9

    Тесто выложить на доску с мукой, разрезать пополам. Один шарик пока прикрыть полотенцем, чтобы тесто не подсохло.

     

  • Шаг 10

    Основу теста скалкой раскатать кругом и положить на пекарскую бумагу.

    Если вы правильно замесили тесто, оно будет довольно эластичным. Поэтому можно помогать руками растягивать тесто, чтобы оно получилось тоньше, как это делают опытные пиццайоло:)

  • Шаг 11

    Покрыть основу томатным соусом.

  • Шаг 12

    Посыпать сушеным орегано.

  • Шаг 13

    Выложить курицу на основу в произвольном порядке.

  • Шаг 14

    Затем добавить кусочки нарезанных ананасов на свободные места.

  • Шаг 15

    Следующий слой - натертый сыр.

    Совет - сыра кладем много. Именно в этом изюминка гавайской пиццы - сочетание сладких сочных ананасов с пикантным соленым вкусом сыра. 

    Я взяла обычный полутвердый сыр и моцареллу. На одну пиццу использовать 100-150 г полутвердого сыра и половину шарика моцареллы 125 г.

  • Шаг 16

    Последним слоем на начинку выложить ломтики моцареллы. Можно посыпать любимыми приправами.

  • Шаг 17

    Выпекать классическую гавайскую пиццу в прогретой до 220 градусов духовке примерно 20 минут.

  • Шаг 18

    Когда края станут золотистыми, наша гавайская пицца готова. В ней много сочной кисло-сладкой начинки на хрустящем тонком тесте.

    Зовите всех к столу и наслаждайтесь экзотическим свежим вкусом простого блюда! 

    Угощайте с радостью! Готовьте с удовольствием!

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