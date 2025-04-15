Гавайская пицца: классический рецепт

Для теста.

В миске соединить сахар, теплую воду и сухие дрожжи, перемешать и поставить в теплое место на 10 минут, чтобы дрожжи запустились.

Если дрожжи живые, вы увидите на поверхности пузырьки и пенку, а также почувствуете характерный запах.