Школьные трагедии: Как уберечь детей от издевательства сверстников

Как обезопасить детей от избиения или трагедии в школе, как выявить признаки надвигающейся беды и что делать со сложными подростками?

За одни сутки в российских школах произошло сразу два ЧП – разных по своим последствиям, но одинаково не являющихся нормой для школы. На Сахалине одноклассники избили ученицу за напоминание учителю о незаданном домашнем задании. В Новосибирске прямо в здании школы с собой покончила ученица 10-го класса.

Вероятно, ни один психолог не будет спорить с тем, что ребёнок – это человек с ещё не до конца сформировавшейся психикой и отношением к другим людям. Детям свойственно особенно остро воспринимать конфликты в семье или в школе, травлю со стороны окружающих, личные проблемы. Ровно так же детям порой свойственна и жестокость по отношению к сверстникам или даже взрослым.

В каждом отдельном случае на подобное неадекватное поведение у любого ребёнка, как правило, есть некая глубинная причина, докопаться до которой взрослым людям порой очень непросто. И хотя в каждой школе должен быть штатный психолог, работа которого состоит в том, чтобы вовремя определять и предотвращать кризисные ситуации, проблема трудных детей или насилия, к сожалению, никуда не делась.

Случай в сахалинской школе показывает, что даже несмотря на старания взрослых ученики смогли сгруппироваться и избить одноклассницу, «наказав» её за напоминание учителю о домашнем задании. Более того, речь идёт не о единичном случае, ведь подобные инциденты за последние месяцы уже происходили в ряде школ в регионах, например, в Ижевске и Ленобласти.

Трагедия в Новосибирске и вовсе не укладывается в голове, а также вызывает массу вопросов. Прежде всего, это вопросы о том, как вообще такое могло произойти, и почему учителя или сверстники, а также её родители, видя странное состояние девочки, не предприняли никаких мер.

Самосуд на Сахалине и не только

Об инциденте на Сахалине стало известно от Следственного комитета, а также из местных СМИ. По их информации, сверстники избили ученицу четвёртого класса школы №2 города Поронайска. Произошло это после того как в конце урока девочка напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. После избиения одноклассниками девочка была госпитализирована.

В настоящий момент делом уже заинтересовались следователи прокуратуры Поронайского городского округа Сахалинской области, а также местный отдел полиции, который проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему. При этом есть все основания полагать, что данная проверка, которая проводится по статье «Халатность», не останется лишь на уровне отдела полиции.

С учётом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия следственными органами СК России инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его для дальнейшего изучения в региональное следственное управление,

– говорится в сообщении СК России по Сахалинской области.

Там также сказано, что в ходе доследственной проверки СК даст оценку действиям руководства школы, на территории которой произошло избиение девочки.

Буквально несколькими днями ранее, 11 октября, случай избиения ребёнка был зафиксирован в Ижевске. В СК России сообщили, что пятеро подростков из-за «малозначимого повода» жестоко избили девочку – прыгали на неё и били по голове. В настоящий момент все участники нападения уже установлены.

В октябре СМИ также сообщали, что в школе города Коммунар в Ленобласти подросток регулярно избивает одноклассников. Последний случай произошёл в сентябре, когда ученик жестоко избил сверстника, а другие школьники снимали это на видео, которое впоследствии было выложено в Сеть. Сообщается, что подросток избивает других учеников уже на протяжении трёх лет, а родители пострадавших жалуются на бездействие руководства школы. Ситуацией уже занимается следствие.

Трагедия в Новосибирске

17 октября в туалете одной из школ Новосибирска была найдена мёртвой ученица 10 класса. По предварительной версии следствия, 15-летняя старшеклассница покончила с собой. Областное следственное управление СК России подтвердило произошедшее и сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти ученицы. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причины поступка неизвестны.

В этой трагедии на себя обращают внимание сразу несколько деталей. Известно, что девочка была новенькой в классе – её родители недавно переехали и перевели ребёнка в новую школу. Предыдущее учебное заведение даёт ей хорошую характеристику и отмечает, что претензий к ней со стороны учителей не было. Однако странности замечали ученики.

Как сообщил телеканал «360», знакомые девушки время от времени видели её плачущей, но не придавали этому большого значения. В день трагедии, по словам одной из одноклассниц, девочка сидела на первом этаже и плакала.

Её знакомый рассказал журналистам, что обратил внимание на странные сообщения, которые школьница оставила на своей странице во «ВКонтакте» в ночь перед трагедией. Она написала там фразу «Произошла смерть» в статусе, а на стене разместила сообщение «Это конец». Более того, страницу девочка вела от мужского имени. Знакомый писал ей в течение ночи, но она ответила лишь, что ей «тяжело», а потом ушла из сети.

Одноклассники погибшей заявили сразу о нескольких возможных причинах, толкнувших ученицу на суицид. Среди них – расставание с мальчиком, сложные отношения с родителями, а также то, что накануне на неё накричала учительница. Сообщается также, что ранее девочка уже пыталась свести счёты с жизнью, была замкнутой и необщительной, хотя любила рисовать и показывать свои рисунки.

Так или иначе, детали трагедии теперь установит следствие. Гибель 15-летней девочки, между тем, это повод ещё раз обратить внимание на то, почему её самоубийство стало возможным, да ещё и в стенах школы. Другие вопросы – почему, видя странности девочки, учителя не контролировали её передвижения или с ней не работал школьный психолог. Наконец, могли ли с этим что-то поделать её родители, и если да, то что?

Советы психолога

Как рассказала в беседе с Царьградом психолог Виктория Моженкова, подростковая агрессия – это закономерная особенность мальчиков и даже девочек в определённом возрасте. Основной вопрос – это вопрос границ, а также отсутствия у детей способности совладать со своими эмоциями или агрессией, которые могут бесконтрольно направляться как на окружающих, так и на них самих:

В подростковом возрасте идёт утверждение определённого социального статуса, поиск себя в этом мире, самоутверждение. Очень часто внутри есть агрессия: ребёнку не нравится то, что происходит вовне, ему плохо. Но дети тоже разные бывают, кто-то готов эту агрессию вовне вынести – пойти наказать обидчика или заявить всем, какие они плохие, а кто-то другого психологического склада и копит это в себе.

«Все истории про то, что дети смотрят страшилки – это проработка детской агрессии. Эти страшные картинки в соцсетях у подростков – проявление агрессии, которая не нашла выхода вовне и оказалась направленной на себя. Такой ребёнок думает: «Я никак не могу повлиять на обстоятельства, я никак не могу высказать вовне, как мне больно, плохо и как меня обидели. Я какая-то не такая, значит, я этому миру не нужна», – отметила психолог.

Первый совет родителям – обращать больше внимания на своих детей, контролировать их состояние, чтобы вовремя принять меры.

«Родителям нужно быть внимательнее к своим детям. Да, у родителей, как правило, тяжёлый график, большая загруженность, но при всём этом внимание на собственных детей обращать необходимо. Нужно смотреть на эмоции и эмоциональные проявления ребёнка. Ведь кто как не родитель понимает, какой у него ребёнок – открытый, закрытый, весёлый, угрюмый и так далее», – сказала психолог.

По её словам, важно подмечать изменение поведения ребёнка. Например, если он был жизнерадостным, но вдруг всё изменилось, то это первый тревожный звонок. Родителям также следует «хотя бы одним глазом» смотреть на страницу ребёнка в соцсети, обращать внимание на ту музыку или литературу, которую он выбирает. Это тоже индикатор эмоционального состояния ребёнка, сказала психолог.

Второй совет родителям – при проявлении явных тревожных признаков в поведении (очень мало ест, мало или слишком много спит, ходит угрюмый, ни с кем не общается, замыкается) необходимо отвести ребёнка к психологу или попытаться воздействовать на него через его круг общения, а не решать проблемы в личных жёстких беседах с подростком. По словам Моженковой, у подростков меняется так называемое значимое окружение. Если для детей таким окружением являются, в первую очередь, родители, то для подростков авторитетами часто становятся их же сверстники.

Нужно обратить внимание на окружение. Нередко авторитетом для ребёнка вместо родителей становится какой-то сверстник, друг или знакомый. И если у ребёнка есть такой сверстник или старший товарищ, то можно воздействовать через него. Но далеко не у всех есть такой «наставник», а ребёнку всё равно плохо. В этом случае необходимо направить ребёнка к психологу,

– сказала Моженкова.

Она отметила, что направление к врачу не должно выглядеть как лечение, а должно иметь «красивую подоплёку», чтобы заинтересовать подростка.

«Это не должно выглядеть как то, что ребёнка ведут к психологу, потому что у него какие-то проблемы. Можно закамуфлировать такой поход под встречу с каким-то новым интересным человеком, в беседе с которым можно получить новый опыт. Можно сказать ребёнку: «Давай сходим, ты узнаешь о себе очень много нового, узнаешь свои сильные и слабые стороны, найдёшь путь к себе». Нужно заинтересовать подростка», – отметила Моженкова.

При этом по вопросу взаимодействия родителей и подростков психолог предостерегла от поиска «друга или подруги по совету родителей», так как часто взрослые пытаются воздействовать на ребёнка через детей своих знакомых. Однако подросток, скорее всего, не потерпит навязывания и давления. Также ошибкой было бы купить подростку то, что он давно хочет, чтобы повлиять на него.

«Ну нет, это не выход. Нужно расставлять границы правильно. Сначала он захочет игровую приставку, потом телефон последней модели и начнёт шантажировать родителей», – сказала психолог.

Третий совет родителям – воздействовать на ребёнка и его круг общения через то, что ему интересно. Психолог обратила внимание, что покончившая с собой девочка из Новосибирска рисовала, о чём говорят её сверстники.

«Если у ребёнка есть зачатки, какие-то хоть мало-мальские позитивные интересы, необходимо подталкивать его в эту сторону. Очень важно, чтобы ребёнок развивался там, где ему интересно. У погибшей девочки была группа сверстников в школе, где она своего человека не нашла. Если бы она пошла, например, в художественную школу или на какие-то курсы юных художников или ещё что-то, то у неё расширился бы круг людей, с которыми она встречается. Подростки со схожими интересами притягиваются, и у них больше шансов уйти в позитивное общение друг с другом, когда они объединены общим делом. Она была бы гораздо больше увлечена этим делом и меньше увлечена всякими тяжёлыми мыслями», – отметила Моженкова.

На вопрос об ответственности школьных психологов специалист ответила, что их работа крайне важна, однако чаще всего одного такого специалиста в школе недостаточно.

«Я считаю, что школьный психолог может повлиять на ситуацию. Но от своих знакомых, школьных психологов, я слышала истории о том, что у них там один психолог на огромное количество школьников, и его просто не хватает. При этом в школе есть учителя и классные руководители, которые из года в год видят ребёнка и понимают его психотип. Они способны заметить, что что-то с ребёнком не так, и вовремя подать сигнал психологу», – сказала Моженкова.

Проблема всех школьных психологов, по её словам, состоит в том, что такой специалист физически не имеет возможности бывать на всех уроках в определённых классах, а значит, может не заметить, что что-то поменялось в поведении конкретного ребёнка. Исключением являются ситуации, когда тревожные события уже произошли, и когда психолога «приводят и сажают», и он может целенаправленно работать, сказала специалист.

Таким образом, есть всего несколько базовых советов, которые помогут вовремя заметить трудности у ребёнка и принять меры. Очевидно, что в ситуации с агрессией и избиениями в школах есть недоработка как родителей, так и школ, где происходят подобные вещи.

В ситуации с вероятным самоубийством девочки в Новосибирске всё гораздо сложнее. Очевидно, что многие видели подавленное состояние ребёнка, это могли заметить и её родители, и учителя. К сожалению, девочку, скорее всего, просто бросили один на один с проблемами, которые она направила на саму себя. Станица соцсети девочки изобиловала страшными и неадекватными «кричащими» картинками, однако никто не обращал на это внимания, как и на её слёзы, необщительность, замкнутость.

Вероятно, вовремя проявленное внимание со стороны старших людей могло бы предотвратить трагедию и спасти ребёнка, который посчитал, что он никому не нужен и никто его не понимает. Теперь будет проводиться следствие, и какими бы ни были его выводы, человека это уже не вернёт.