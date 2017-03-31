Весенние месяцы - Апрель

Загадки про месяц Апрель:

***

Яростно река ревёт

И разламывает лёд.

В домик свой скворец вернулся,

А в лесу медведь проснулся.

В небе жаворонка трель.

Кто же к нам пришёл?

(Апрель)

***

Мишка вылез из берлоги,

Грязь и лужи на дороге,

В небе жаворонка трель

- В гости к нам пришёл ...

(Апрель)

***

В ночь - мороз,

С утра - капель,

Значит, на дворе ...

(Апрель)

***

Будит лес, поля и горы,

Все полянки и сады.

Он во все стучится норы,

Напевает у воды.

"Просыпайтесь!Просыпайтесь!

Пойте, смейтесь, улыбайтесь!"

Далеко слышна свирель.

Это будит всех ...

(Апрель)



Стихотворения:

***

Тает снег,

И с крыш — капель,

Вернулись с юга птицы.

Мальчишка озорной —

Апрель

Во всех ручьях резвится.



***

Медведь проснулся

Без печали, без тревоги

Спал медведь в своей берлоге.

Спал всю зиму до весны

И, наверно, видел сны.

Вдруг проснулся косолапый,

Слышит— каплет...

Вот беда!

В темноте пошарил лапой

И вскочил — кругом вода!

Заспешил медведь наружу:

Заливает — не до сна!

Вылез он и видит: лужи,

Тает снег...

Пришла весна!

(Г. Ладонщиков)



***

Апрель

По полям бегут ручьи,

На дорогах - лужи,

Скоро выйдут муравьи

После зимней стужи.

Пробирается медведь

Сквозь лесной валежник.

Стали птицы песни петь.

И расцвёл подснежник.

(С.Маршак)



***

Брови царь нахмуря,

Говорил вчера:

«Повалила буря

Памятник Петра.»

Тот перепугался:

«Я не знал! Ужель?»

Царь расхохотался:

«Первый, брат, апрель…»

(А. С. Пушкин)