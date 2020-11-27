Рособрнадзор сдал родителей лоббистам дистанта, но в атаку на Собянина пошли депутаты

Главный контролер образовательной политики в регионах РФ, а также оценщик качества образования – Рособрнадзор – не увидел нарушений в деятельности конкретных школ, а также региональных департаментов и министерств, при массовом переводе школьников на электронно-дистанционный образовательный эксперимент. Разбираться с коллективными жалобами столичных родителей, по мнению Рособрнадзора, должен главный инициатор и лоббист дистанта – Департамент образования Москвы. Вместе с тем, у экспертов и родителей имеются достоверные факты нарушений законодательства при реализации аферы с «цифровой образовательной средой». Против тотального нарушения прав родителей московскими властями и перевода школьников на дистант выступают не только представители думской оппозиции, но и один из самых ярких депутатов-единороссов Виталий Милонов, которого ранее обвиняли чуть ли не в лоббировании дистанта. Выяснилось что на самом деле слова депутата о поддержке дистанционно-цифрового недообразования переврали СМИ



В своих типовых ответах на вопросы родителей о законности принудительного перевода школьников по всей стране на дистанционное обучение, Рособрнадзор предсказуемо ссылается на ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС…», в соответствии с которым вводимый губернаторами режим «повышенной готовности» в регионах применяется якобы в целях защиты здоровья граждан. А также на указ президента РФ № 239 от 2 апреля 2020 г., согласно которому полномочиями по реализации комплекса ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, наделены опять же главы субъектов РФ.



«Ограничительные меры принимаются на региональном уровне с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и распространяются на все образовательные организации, независимо от формы собственности…», – заявили в Рособрнадзоре и при этом опустились до полного игнорирования того факта, что в той же Москве практически все частные образовательные учреждения по-прежнему спокойно работают в очном режиме. Мэрия и не думает заставлять их закрываться и переводить учеников на удаленку, что недавно нелепо пыталась оправдать главсанврач Москвы Елена Андреева .



Если выбрать из стандартного бюрократического перечисления законов содержание ответа по существу, то Рособрнадзор указывает:



«вопросы использования электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ отнесены действующим законодательством в сфере образования к компетенции образовательной организации», отсылая при этом к нормам ФЗ «Об образовании», согласно которым управление школой должно быть построено на принципах единоначалия и коллегиальности, а при принятии конкретной школой локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, необходимо учитывать мнение Совета родителей, представительных органов обучающихся.



Видимо, по мнению госконтролера, все принципы коллегиальности и демократического управления школой при переводе на дистант были соблюдены – или же в ведомстве считают данный вопрос вне своей компетенции и полномочий. Так или иначе, в итоге Рособрнадзор ссылается на то, что в соответствии с ФЗ «Об образовании» контроль за деятельностью конкретных школ и органов местного самоуправления, отвечающих за управление образованием на своей территории, находится в компетенции органов власти субъектов РФ. И уведомляет заявителей из числа москвичей, что их коллективный запрос перенаправлен в Департамент образования г. Москвы. То есть проверять законность внедрения дистанта предлагается его главным инициаторам и лоббистам – просто замечательно, круг замкнулся.

















Нелишним будет напомнить как бы между делом процитированные контролером положения из того же 273-ФЗ, защищающие права обучающихся и их родителей и наглядно показывающие, что без решения родителей перевод на «онлайн-уроки» не допустим. Статьями 44 и 63 273-ФЗ определено, что форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. А согласно ст. 3 273-ФЗ, госполитика и правовое регулирование отношений в сфере образования «основываются на принципе свободы выбора…». И здесь особо следует упомянуть о коллегиальном органе управления школой, который должен эту самую свободу обеспечивать – Управляющем совете образовательного учреждения. Типовое положение о совете, которое имеет предусматривает следующее:



«- управление школой осуществляется на основе сочетания принципов законности, демократии, единоначалия, коллегиальности, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения и носит государственно-общественный характер;

- управляющий совет является коллегиальным органом управления школы, предусмотренный уставом в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы».



Причем, согласно приказу ДОгМ от 25 января 2013 г. , возглавлять УС должен представитель родительской общественности. Учитывали ли подчиненные Собянина мнения родителей при переводе московских старшеклассников на дистант, обсуждались ли на советах в школе соответствующие НПА о внедрении электронных средств обучения? Разумеется, нет. Вместе с тем, ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует «демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями». Родительская общественность в данном ФЗ рассматривается как непосредственные участники образовательных отношений – наравне с учителями, учениками и руководством школы.



Как видим, при массовом переводе детей на удаленку налицо грубейшее нарушение закона – родителей (законных представителей) просто отстранили от возможности участвовать в управлении школой, мнение родительской общественности по этому вопросу никто не спрашивал. Перед внедрением подобных проектов, к тому же носящих подчеркнуто экспериментальный характер (это прямо прописано в приказе Минпросвета от 2019 г. о внедрении «цифровой образовательной среды»), руководству школы необходимо как минимум иметь на руках письменное согласие в протоколе УС и согласование с родительской общественностью. Более того, новая учебная среда предполагает очевидные риски для здоровья и развития учеников, что было документально подтверждено исследованием НИИ гигиены и здоровья детей при Минздраве – и общественность уже подала по этому поводу заявления в генпрокуратуру и ФСБ .



Родителей никто не ознакомил с этими вопиющими нарушениями, как и с тем фактом, что до сих пор отсутствуют СанПиНы, регламентирующие оформление учебных электронных материалов, использование гаджетов и средств беспроводной радиосвязи в образовательном процессе, предельно допустимое суточное время нахождение перед экраном компьютера, планшета, смартфона и т.д. А с 1 января 2021 г. все гигиенические стандарты, регулирующие образовательный процесс, вообще перестают действовать по приказу премьер-министра Михаила Мишустина . То есть руководство школ просто-напросто скрыло от общественности тот факт, что при дистанте сегодня невозможно обеспечить право ребенка на благоприятную среду обитания, также не могут быть обеспечены государственные гарантии охраны здоровья детей и профилактика их заболеваний (отсутствуют просчитанные риски!).



Еще раз напомним, что в материале «Медицинской газеты» № 28 от 15.07.2020 г. коллектив авторов во главе с профессором Кучмой, проанализировав все имеющиеся данные по дистанту, пришел к аналогичным однозначным выводам (прямая цитата):



«Дистанционное обучение детей показало, что современная цифровая школа НЕ РАСПОЛАГАЕТ БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ, включая электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся. НА ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ МНОГОЦЕНТРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы ФИНАНСОВ НЕТ!».



Что ж, если Рособрнадзор всячески пытается перевести стрелки и не влезать в особенности внедрения дистанта в России, доказывая, что это не относится к его компетенции, уже очевидно, что этим пора заняться прокуратуре, Следственному комитету, ФСБ и судам – вплоть до Верховного суда РФ. Применение средств обучения, несущих угрозу здоровью детей, запрещено в рамках ФЗ «Об образовании». Сокрытие таковых сведений ответственными лицами – это статья уголовного кодекса (ст. 237 УК РФ). Так что родительская общественность убеждена – всем ответственным за эту грандиозную антинародную, антигосударственную диверсию придется ответить перед законом – это касается как чиновников муниципального и федерального уровней, так и директоров конкретных школ.



Между тем, массовые протесты родителей против дистанта уже стали политическим вопросом. Но если до сих пор против нарушения прав родителей выступали в основном представители оппозиционных фракций, то сегодня к ним начали присоединяться и представители партии власти. Как стало известно РИА Катюша, сегодня депутат ГосДумы Виталий Милонов, в ответ на многочисленные обращения родителей, направил мэру Москвы депутатский запрос-требование прекратить нарушение прав родителей и школьников, по сути повторив все основные аргументы родительской общественности





















Уже сам факт появления этого запроса наглядно показывает: Собянин и прочие агенты партии коронавируса заигрались, забыв что и среди федеральной властной элиты есть патриоты и многодетные родители. Как уже сообщала ранее «Катюша», президент Путин на днях отказал Собянину в протокольной встрече, а ТГ каналы и вовсе говорят что Собянин становится «токсичным», и изрядно утомил федеральную вертикаль своими попытками ввергнуть страну в очередной локдаун. Ждем реакции.



РИА Катюша