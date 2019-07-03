Как понять, что ребенок дорос до садика

Родители часто считают, что детей нужно отдавать в ясли, детские сады и на развивающие занятия как можно раньше. Лет с двух или даже с полутора. Считается, что так у ребенка развивается нормальная социализация.

Но до трех лет ребенок, как правило, не особенно в состоянии общаться с другими детьми.

Он может отнять игрушку, но не вступить в диалог. Фокус ребенка в таком возрасте всегда на взрослом, на воспитателе.

Дети еще не в состоянии четко сформулировать. чего они хотят, что их беспокоит, плохо подчиняются общим правилам. А в результате много нервничают и часто болеют.

То, что настало время вливаться в коллектив, по малышу обычно заметно. Если не торопить события, кто-то в три года, кто-то ближе к пяти, начинает проситься в компанию сверстников.

Важный признак – дома ребенок, которому пора в садик, начинает играть в школу, требует заданий. Игрушек и родителей уже явно не хватает, даже братьев и сестер мало.

Конечно, важно, чтобы малыш умел одеваться и раздеваться, самостоятельно есть, внятно говорить.

Раньше этого возраста отдавать ребенка в садик просто незачем. Представление о том, что два или три года уже пора – скорее следствие необходимости выходить на работу. Не все родители могут себе позволить сидеть дома до трех лет.

Комментарий папы. Французский ученый Ролан Барт пишет, что желание как можно раньше начать учить и развивать ребенка происходит из представления о том, что время – деньги. Чем раньше начнет учиться, тем больше успеет заработать. Не думаю, что наши родители руководствуются тем же, чем французские буржуа.

Однако, традиция формируется.