Нет бортикам в кроватке и подушкам. Какие предметы опасны для ребенка?

Маленькие дети уязвимы перед большим количеством предметов. Нередки истории, звучащие в новостях, что пострадал или, еще того хуже, погиб ребенок. Причем некоторые ситуации происходят потому, что взрослые недосмотрели или недооценили опасность ряда бытовых предметов.

А они, эти бытовые предметы, могут быть ощутимо опасными и потенциально смертельными.

Большей частью гибель малышей наступает из-за асфиксии, а последняя становится следствием разных событий и вещей. О том, какие вещи в доме представляют опасность для младенцев и способны привести к гибели ребенка, АиФ.ru рассказала педиатр, эксперт ОНФ, руководитель всероссийского общественного движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Опасный год

Наиболее уязвим ребенок в плане асфиксии на первом году жизни, когда он еще не умеет переворачиваться и ползать. Тут опасность для него могут представлять даже самые простые и безобидные вещи.

Первое — это кроватка. Точнее, ее отсутствие и альтернатива в виде мягких диванов, кресел и кроватей. На мягком у ребенка больше шансов перевернуться во сне. При этом обратно этого сделать он не сможет, так как окажется в глубоком коконе. Так что поверхность, на которой спит ребенок, должна быть жесткой. И это лучшая профилактика несчастного случая.

Второе — совместный сон с родителями. Не надо класть ребенка рядом с собой, потому что есть риски приспать его. Ведь он маленький и может оказаться под бочком, а мама рискует слишком крепко уснуть. Также никто не отменял и рисков внезапной младенческой смертности, который развивается у детей до года.

Конечно, это не значит, что, если есть желание практиковать совместный сон, от него все равно придется отказаться. На практике все возможно, главное — подойти к делу правильно. Достаточно купить дополнительную приставную кроватку, снять боковую стенку и придвинуть ее к своей кровати, хорошенько ее закрепив, чтобы не разъезжалась и не создавала щелей. После ночных кормлений достаточно просто переложить ребенка обратно на его спальное место — и вот он будет и под боком, и в безопасности.

Как обустроить кроватку?

Для детей до года нежелательно использовать бортики в кровати. Да, они красивые, да, выглядят уютно, но рискованно. Многие родители считают, что мягкие ограждения защищают кроху от сквозняков или попадания ручки или ножки между прутьев кроватки, но забывают о большей опасности. Бортики ухудшают вентиляцию и могут стать причиной избыточного содержания углекислого газа в кроватке. Более того, они могут привести к асфиксии. В раннем младенчестве ребенок еще не умеет переворачиваться, поэтому рискует уткнуться в бортики носом и задохнуться. К такому же исходу могут привести одеяла, подушки, плохо зафиксированные на матрасе пеленки. Чтобы не случилось несчастья, используйте простынки на резинке, а ребенка кладите в кроватку в слипе. Если в комнате прохладно и слипа, по вашему мнению, недостаточно, используйте спальный мешок. Но в любом случае постарайтесь не слишком кутать малыша. Перегрев — еще один фактор развития синдрома внезапной младенческой смерти.

Мягкие игрушки в детской кровати тоже должны быть под запретом. Им не место здесь. Особенно опасны игрушки с длинными лентами/шнурками/шарфами. Любая нить длиннее 15 сантиметров может привести к удушению. Также небезопасен декор игрушек: пуговицы, глаза, нос. Ребенок может их отгрызть и подавиться. Запомните: любая деталь, любая игрушка меньше кулачка ребенка может оказаться у него во рту и привести к несчастью. Да и жесткой необходимости рассаживать кукол по кроватке нет. Это место сна, а не игр. Поэтому для игрушек вполне можно оставить полочку в детской, а в кровати должно быть достаточно пусто.

Безопасная одежда

Аккуратнее следует быть с различными цепочками и нательными крестиками. Обратите внимание на цепочку или шнурок на нательном крестике ребенка. Они должны быть короткими и не создавать угрозу асфиксии. Мой совет: в младенчестве не надевайте крестик на ребенка. Подождите, когда ему исполнится хотя бы год, а лучше три.

Когда малыш подрастет и пойдет в детский сад, обратите внимание на его демисезонную и зимнюю одежду. Желательно, чтобы капюшон крепился кнопками. Если ребенок за что-нибудь зацепится, капюшон безболезненно отстегнется, и малыш не пострадает. В прошлом году все СМИ обошли видеокадры с маленькой девочкой, зацепившейся капюшоном за горку и едва не погибшей от удушения? Такой бы ситуации не случилось, если бы капюшон отстегивался.

Что касается шарфов, они тоже могут быть опасны. Насколько я знаю, во Франции в детских садах детям запрещают приходить в шарфах. В отечественном образовании такого табу нет, однако, на мой взгляд, лучше отдать предпочтение шапке-шлему. Это и безопаснее, и удобнее.

В вопросах детской безопасности следует проявлять особую бдительность, ведь беда может прийти оттуда, откуда не ждали. И в ситуации с младенцем зачастую лучше перестараться с безопасностью, чем недостаточно ее обеспечить. Ведь кроха не сможет ни пожаловаться, ни как-то сам исправить положение. Цена же такой ошибки и невнимательности слишком высока. Поэтому не стоит пускать все на самотек.