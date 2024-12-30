Как встречать Новый год с маленьким ребенком: советы педиатра

Конечно, каждый родитель решает сам, когда и как праздновать Новый год с ребенком.

Однако в возрасте до 6 месяцев дети, как правило, не осознают происходящее и не реагируют на праздники. К году уже можно начинать немного вовлекать ребенка в атмосферу, напримерукрашения и мягкие игрушки.