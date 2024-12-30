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Как встречать Новый год с маленьким ребенком: советы педиатра

Ждать боя курантов или увести пораньше спать?
Девочка, Новый год
Источник: Freepik

Вместе с педиатром «СМ-Клиника» Гузель Рахимовой разбираемся, как новогодний праздник может повлиять на ребенка и как всё организовать с учетом возраста, интересов и потребностей.

Какой праздник нужен ребенку от 1 года до 6 лет

Конечно, каждый родитель решает сам, когда и как праздновать Новый год с ребенком.

Однако в возрасте до 6 месяцев дети, как правило, не осознают происходящее и не реагируют на праздники. К году уже можно начинать немного вовлекать ребенка в атмосферу, например показывать ему елку, украшения и мягкие игрушки.

Для детей первого года жизни важно стабильное и предсказуемое окружение. Перебои с режимом сна, громкие звуки, яркие огни и большое количество незнакомых лиц могут вызвать сильный стресс.
Маленьким детям, особенно в возрасте до 2 лет, нет необходимости присутствовать на громких и многолюдных мероприятиях. Лучше всего провести праздник в семейном кругу, где малыш чувствует себя в безопасности.

С 2-3 лет ребенок начинает активно интересоваться происходящим вокруг и может с удовольствием участвовать в празднике, танцевать или помогать ставить елку. Однако важно помнить, что даже в этом возрасте детям необходимы режим и время на отдых.

Новый год
Источник: Unsplash
Для детей в возрасте от 3 до 6 лет также важен стабильный режим дня. Поэтому если ребенок привык ложиться спать в определенное время, не стоит планировать слишком позднюю встречу Нового года.

Для детей этого возраста можно устроить «мини-праздник» в первой половине дня, например семейную встречу Нового года с танцами, играми и поздравлениями. Это даст ребенку ощущение праздника без лишней нагрузки. А на вечер можно оставить спокойные и тихие активности, такие как чтение сказки или подведение итогов дня с сюрпризами и подарками.

Вот несколько советов, которые помогут организовать интересный и неутомительный детский праздник.

Сохраняйте режим дня

Новый год
Источник: Unsplash
Если ребенок привык ложиться спать рано, не стоит будить его ради боя курантов. Лучше организовать небольшой праздник днем, чтобы малыш чувствовал себя комфортно. Если праздничные мероприятия намечены на вечер, постарайтесь провести день по привычному графику.
Утром и днем можно устроить небольшие прогулки, поиграть в игры, заняться творчеством, но главное — не перегружать ребенка физически и эмоционально. Иначе к вечеру он может стать уставшим и капризным.

Поддержание привычного времени для дневного сна особенно важно, так как усталый и перевозбужденный ребенок может не только плохо себя чувствовать, но и не быть в состоянии наслаждаться праздником.

Учитывая, что вечером, возможно, будет много волнений, важно заранее подготовить ребенка к ночному отдыху. Придерживайтесь обычного ритуала укладывания, чтобы малыш почувствовал, что все идет по привычному сценарию.

Если вы решите остаться дома или пригласить гостей, постарайтесь организовать отдых для ребенка в удобной для него обстановке. Объясните ребенку, что после веселья наступает время сна, и постарайтесь уложить его в привычное время, чтобы не нарушить биоритмы.

Избегайте лишнего шума

Новый год
Источник: Unsplash

Если планируется встреча гостей, контролируйте уровень шума. Громкие крики, фейерверки и музыка могут напугать ребенка. В это время важно вовремя отвести внимание малыша от праздника и начать настраивать его на отдых.

Даже если ребенок сильно увлечен, не стоит забывать о том, что слишком поздний отход ко сну может негативно сказаться на самочувствии и настроении малыша.

Создайте спокойную атмосферу

Новый год
Источник: Unsplash

Дети часто воспринимают Новый год как яркое и волнующее событие. Украсить дом, нарядить елку, повесить гирлянды — все это важно для создания праздничного настроения. Однако следует помнить, что яркие огоньки и громкие звуки могут вызвать у ребенка избыток эмоций и перегрузку, особенно если он чувствителен к таким раздражителям.

Продумайте питание

Новый год всегда ассоциируется с изобилием вкусной еды, но важно помнить, что маленькие дети и дошкольники нуждаются именно в питательных веществах и их балансе, а не в объеме пищи.

Стремитесь к сбалансированному разнообразному питанию, избегайте слишком жирных или острых блюд, а также сладостей в избытке. Планируйте меню так, чтобы ребенок мог поесть в привычном режиме, а праздничные угощения предлагались в рамках разумного. Также важно не забывать о достаточном питьевом режиме.

Маленькие дети могут встречать Новый год, но важно адаптировать праздник под их потребности. Создание комфортной и спокойной атмосферы, соблюдение режима сна и питание, внимание к безопасности подарков и минимизация стресса — это ключевые моменты, которые помогут провести праздник наилучшим образом.

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